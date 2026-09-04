В России создали робота-археолога: его собратья ищут гробницу Чингисхана и затонувший галеон с $17 миллиардами на борту

Археологические раскопки. Фото: krugloff / Shutterstock / Fotodom

Применение роботов совершило самую настоящую революцию в археологии (см “ТОП-5 археологических исследований, которые ведутся роботами”). Умные машины позволили ученым заглянуть под землю, внутрь монолитных древних стен и глубоко под воду.

Ярким примером использования робототехнических средств в археологии стали недавние уникальные находки в знаменитом Гнёздовском археологическом комплексе под Смоленском. Там раскопали захоронение высокопоставленного викинга и его спутницы. Робособак по кличке Сигурд и Фрея применяли для детальной фиксации культурных слоев и особенностей ландшафта. На спину киберпсу устанавливали лазерный сканер, таким образом каждый уровень раскопок фиксировался с высокой детализацией и создавалась цифровая модель местности.

А в Египте с помощью миниатюрных гусеничных роботов со встроенными гибкими «камерами-змеями» (эндоскопами) исследовали узкие вентиляционные шахты (сечением всего 20х20 см) в пирамиде Хеопса. Роботы преодолели 63 метра пути, просверлили блоки и обнаружили секретные дверцы с медными ручками, за которыми скрываются ранее неизвестные помещения.

Миниатюрные гусеничные роботы со встроенными гибкими «камерами-змеями» обнаружили секретные дверцы с медными ручками. Фото: iRobot.

Но самый трудоемкий и тяжелый этап работы археолога - это разведка. На днях ученые МФТИ испытали уникальный российский робототехнический комплекс TerraCognitaBot, который призван стать надежным помощником в раскопках. На борту комплекса установлено современное оборудование:

- георадар с антенной 400 МГц;

- металлоискатель

- GPS-приёмник (помогает ориентироваться в пространстве)

- RGB-D-камера (одновременно фиксирует цветное изображение и определяет расстояние до объекта).

Команда разработчиков TerraCognitaBot на полевых испытаниях комплекса. Фото: МФТИ / mipt.ru

Двигаясь по заданному маршруту, робот-археолог с помощью системы компьютерного зрения собирает информацию о подземных аномалиях и привязывает её к конкретным координатам на земле.

По словам Олега Буличева, старшего научного сотрудника лаборатории когнитивных динамических систем МФТИ, робот избавит археологов от рутинных измерений и тяжелой физической работы. А оператор, который контролирует работу комплекса, сможет сосредоточиться на анализе результатов.

Полевые испытания прошли успешно, сейчас команда разработчиков обучает нейросеть самостоятельно находить археологические объекты и отличать их от мусора (камней, корней, пустот).

Робототехнический комплекс TerraCognitaBot во время испытаний. Фото: МФТИ / mipt.ru

Во время полевых испытаний был получен георадарный профиль участка. Фото: МФТИ / mipt.ru

КСТАТИ

ТОП-5 археологических исследований, которые ведутся роботами

1. Галеон с сокровищами на $17 миллиардов

В 2015 году с помощью глубоководного автономного робота Remus 6000 у берегов Колумбии был найден легендарный испанский галеон «Сан-Хосе». Он затонул в 1708 году во время боя с английской эскадрой. По оценкам ученых на борту корабля, который перевозил сокровища из Южной Америки в Испанию, находится груз золота, серебра и изумрудов на сумму свыше 17 миллиардов долларов.

2. Могила Чингисхана

Правитель крупнейшей в истории империи, простиравшейся от Китая до Каспийского моря, умер в 1227 году. Место его захоронения неизвестно, по легенде все, кто участвовал в похоронах были убиты. Более того, погребальный эскорт убивал всякого, кто встречался по пути следования. Сегодня международная группа исследователей из Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Сан-Диего ведет активный поиск гробницы, используя наземные колесные роботы-вездеходы. Они оборудованы георадарами, магнитометрами и годами сканируют степные районы Монголии. Роботизированные системы помогли значительно сузить круг поисков легендарной гробницы без проведения дорогостоящих раскопок.

3. Пирамида ацтеков в Теотиуакане

Под храмом Храмом Пернатого Змея Кетцалькоатля в древнем городе Теотиуакан ученые нашли тоннель, ведущий к основанию пирамиды. Он был так забит грязью и обломками, что пройти по нему невозможно. И тут пригодился робот Tlaloc II весом 35 килограмм и длинной около 1 метра. Он обнаружил в тоннеле три помещения, ученые предполагают, что эти тайные камеры использовались королями Теотиуакана примерно 2000 лет назад для ритуальных церемоний или захоронений.

4. Нетронутая гробница в Петре (Иордания)

Высеченный в скалах город Петра одно из величайших чудес света. Там бродят толпы туристов и, казалось, на этой территории все уже давно исследовано. Однако, изучив спутниковые снимки, археологи предположили существование огромного неизвестного памятника. Далее данные собирались с помощью беспилотников и георадаров. Сканирование обнаружило подземные пустоты прямо перед главным входом, где ежедневно проходят тысячи туристов. В эти пустоты отправили дистанционно управляемых мини-роботов, на которых были установлены камеры-эндоскопы. В итоге была найдена нетронутая грабителями древняя гробница, 12 скелетов и целый ряд уникальных бронзовых, железных и керамических артефактов.

5. Раскопки в Помпеях и Геркулануме

Одним из самых ярких персонажей археологического парка в Помпеях является робот-собака Спот, созданная компанией Boston Dynamics. Дело в том, что древние руины полны обломков, неустойчивых перекрытий и провалов, куда человеку заходить смертельно опасно. А Спот легко пробирается в самые опасные и труднодоступные места - с его помощью ученые получают информацию о состоянии тех или иных памятников. Кроме того, киберпес помогает бороться с “черными копателями”, которые прорыли огромную сеть тайных ходов, чтобы торговать похищенными артефактами.

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