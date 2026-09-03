Рейтинг канцлера Мерца и его партии неуклонно падает. Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц пошел вразнос: вслед за закрытием Русского дома в Берлине и генконсульства РФ в Бонне немецкие газеты сообщают о его намерении давать Украине больше «разведывательной информации» для нацеливания дронов ВСУ на российские цели. Мол, это ответ на планы России устроить диверсии на важных германских объектах.

ПЫТАЮТСЯ УБРАТЬ ОППОНЕНТОВ

«В Германии большинство граждан воспринимают сообщения о якобы «российских диверсиях» в контексте предвыборной кампании, - отметил в интервью «КП» научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов. – Власти через демонизацию нашей страны стараются убрать с политического поля своих оппонентов.

В тайных связях с Москвой постоянно обвиняют оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». Немало немцев этому верят. Но есть и множество тех, кто раскусил замысел властей. Особенно сильны оппозиционные настроения на востоке страны, на территории бывшей ГДР, где в сентябре пройдут местные выборы».

Сообщившая новость о передаче немецких разведданных Киеву газета Tagesspiegel отмечает: даже известные своей русофобией глава МИД Германии Йоханн Вадефуль и министр внутренних дел Александр Добриндт отговаривали Мерца от этих враждебных к России шагов. Ведь не представлено никаких доказательств причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига. Но Мерц торопился «под выборы», а они уже на носу.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отговаривал Мерца от резких шагов в отношении России. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

МЕРЦУ ГРОЗЯТ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

6 сентября голосование состоится в федеральной земле Саксония-Анхальт. Рейтинг «Альтернативы для Германии» достигает там 42 процентов. У партии Мерца ХДС в регионе – 28 процентов, а у самого канцлера он и вовсе смешной – всего 13%.

На 20 сентября назначены местные выборы в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, где АдГ тоже в лидерах и может рассчитывать на 35-37% голосов.

В тот же день будут выбирать палату депутатов Берлина. В немецкой столице у АдГ рейтинг заметно ниже - всего в 18%, зато есть много левых и независимых кандидатов, выступающих за улучшение отношений с Россией.

«Все эти выборы грозят Мерцу множеством проблем при проведении выбранной им программы милитаризации, - указывает Котов. – Недавно канцлер приезжал в Саксонию-Анхальт выступал в маленьком депрессивном городе Кведлинбург и угрожал, что победа АдГ якобы приведет к бегству капиталов из этой федеральной земли.

Но проблема в том, что при его правлении капиталы уже бегут из ФРГ – из-за высоких цен на энергию, а также непомерных налогов, связанных с военными расходами. По опросам, 30% компаний готовы покинуть Германию, перенеся производство в США. Так что зря он пугает немцев уходом инвесторов».

Политический рейтинг «Альтернативы для Германии» растет. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

СТРАШНЫЕ УПРЯМЦЫ

Не помогут Мерцу и попытки связать оппозиционных правых с «террористической угрозой», якобы исходящей от России.

«По моим данным, тиражируемые в немецких СМИ истории про так называемую гибридную войну России против Германии влияют на рейтинги «Альтернативы» исключительно позитивно, - сказал в интервью KP.RU германист Тимофей Борисов. – Я не исключаю, что благодаря запугиванию восточных немцев Россией рейтинг АдГ в Саксонии-Анхальте вырастет до 45 процентов. Это связано с тем, что, во-первых, в этой земле Россия ассоциируется в основном с позитивными воспоминаниями. А во-вторых, восточные немцы – страшные упрямцы. Чем сильнее власть что-то пытается им запрещать, тем выше вероятность, что они будут сопротивляться».

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