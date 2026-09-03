Русское географическое общество прокомментировало арест судна «Професор Молчанов» на Шпицбергене

Научное судно доставило на архипелаг экспедицию Русского географического общества Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Баренцбурге норвежскими властями задержано научное судно «Профессор Молчанов». Это было сделано по распоряжению Норд-Тромсского окружного суда, удовлетворившего требование Украины, которая так решила отомстить за возврат Крыма. Научное судно доставило на архипелаг экспедицию Русского географического общества, в состав которой входит сотрудник «Комсомолки» главный редактор радио «КП» Андрей Горбунов.

Первый заместитель Исполнительного директора РГО, Руководитель экспедиционного и регионального направления Сергей Корлыханов прокомментировал ситуацию:

- Участники совместного экспедиционно-картографического проекта РГО и треста «Арктикуголь» «Русский Шпицберген» с середины августа работают на архипелаге по плановому расписанию. Шпицберген обладает богатейшим историко-культурным наследием, связанным с российской историей. Вскоре после открытия архипелага Виллемом Баренцем в 1596 году его начали активно осваивать поморы и сегодня по всему архипелагу рассредоточено около 70 археологических объектов, связанных с поморским промыслом. Сохранились также следы крупных российских экспедиций: остатки поселка экспедиции В.Я. Чичагова, сигнальные знаки и вехи градусного измерения 1899–1901 годов, артефакты экспедиции В.А. Русанова 1912 года и ледокола «Красин» 1928 года. Кроме того, здесь находятся советские шахтерские поселки, хозяйственные объекты треста «Арктикуголь», памятники, стелы, мемориалы, музеи.

По приглашению РГО работу экспедиции освещают участники пресс-тура. Они прибыли на архипелаг 1 сентября, чтобы в течение недели подготовить сюжеты, посвященные экспедиции. РГО делает все необходимое, чтобы группа исследователей и журналистов благополучно вернулась домой.

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