Что он пил? Мужчина в Чехии перепутал деревянную лань с живой и вызвал полицию

Лани было уже не пособить: она оказалась деревянным садовым украшением

В чешских Крочеглавах встревоженный мужчина вызывал полицию на перекресток улиц Литевска и Бажантнице. Около 10:30 вечера бдительный гражданин набрал номер экстренных служб и заявил: он провел на перекрестке целый час, наблюдая за ланью. Животное не двигалось. «Думаю, она ранена, ей нужна помощь», — доносилось из трубки.

Полиция экстренно выехала на место происшествия, сообщает Кladensky.denik. Наряд направился к кустам, у которых лежала лань, чтобы попытаться ей помочь. По дороге, кстати, полицейские перезванивали мужчине, чтобы уточнить ситуацию — он находился все в том же тревожном состоянии.

Лани было уже не пособить: она оказалась деревянным садовым украшением.

Неизвестно, был ли вызвавший полицию чех в состоянии алкогольного опьянения. В любом случае, силовики отнеслись к нему снисходительно и заверили: дерево, из которого сделана скульптура, весьма крепкое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ямале спасли оленя, которого на льдине отнесло вдаль от берега