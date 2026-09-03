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В мире3 сентября 2026 16:25

Что он пил? Мужчина в Чехии перепутал деревянную лань с живой и вызвал полицию

Мужчина в Чехии принял деревянную лань за раненую и вызвал полицию
Ирина РИНАЕВА
Лани было уже не пособить: она оказалась деревянным садовым украшением

Лани было уже не пособить: она оказалась деревянным садовым украшением

В чешских Крочеглавах встревоженный мужчина вызывал полицию на перекресток улиц Литевска и Бажантнице. Около 10:30 вечера бдительный гражданин набрал номер экстренных служб и заявил: он провел на перекрестке целый час, наблюдая за ланью. Животное не двигалось. «Думаю, она ранена, ей нужна помощь», — доносилось из трубки.

Полиция экстренно выехала на место происшествия, сообщает Кladensky.denik. Наряд направился к кустам, у которых лежала лань, чтобы попытаться ей помочь. По дороге, кстати, полицейские перезванивали мужчине, чтобы уточнить ситуацию — он находился все в том же тревожном состоянии.

Лани было уже не пособить: она оказалась деревянным садовым украшением.

Неизвестно, был ли вызвавший полицию чех в состоянии алкогольного опьянения. В любом случае, силовики отнеслись к нему снисходительно и заверили: дерево, из которого сделана скульптура, весьма крепкое.

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