Пиявочник, очажник и кастрюлечник: 15 типов парней, которых избегают девушки

Допрыгались, мужчины? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Александр:

Девочки, не понять мне этих ваших обид. Люди, если они нормальные и к тому же семья, думаю, в состоянии договориться по любым вопросам. Проблема в выборе. Беда в том, что мы иногда поздновато понимаем, с каким неподходящим человеком связались...

Аня:

Потомок или смотритель. Его просишь уже вынести елку, устроиться на работу или хотя бы поставить грязную тарелку в раковину, а он: «потом» или «посмотрим».

Хикари-сан:

Очажник обыкновенный. Много лет ищет «хранительницу очага». Безуспешно. Так как кроме собственного тела ничего не имеет. Но упорно считает его «очагом».

Осень осетра:

Патриарх. Согласен исключительно на девственницу из полной патриархальной семьи, которая родит ему наследника. Из наследства имеет продавленный диван и кредит. Но почему-то не учитывает, что у девушки из патриархальной семьи уже есть патриарх - ее отец. И жениху придется плясать под его дудку.

Дачница:

Бытовой неумеха. С рождения имеет лапки, которыми даже носки в стиральную машину самостоятельно забросить не может.

Юля:

Мне еще самцы кукушки попадались - то кота на передержку, то детей своих от первого брака, то собственную маму пытались подкинуть.

Проворная улитка:

Когда я была юна, ко мне присосался пиявочник с шикарным предложением: отдать ему свой айфон. «Четверка», самый новый и стильный аппарат по тем временам. Рассуждал так: я девушка, и мне не нужны телефоны вообще. А он мужчина, ему нужнее.

Котомать:

Много моих подруг от таких пострадало. То в кафе за ухажера платили, потому что он «деньги дома забыл». То кто-то предлагал: «давай жить на твою зарплату, а я свою буду откладывать на квартиру»... А потом эти же мужчины обвиняют нас в меркантильности. Я была умнее, потому что жадная и агрессивная. Если что-то мужчина/парень выпрашивал, вы не поверите, я кидалась драться. Даже условный срок получила за это. Опыт приобретается через потери - это жизнь.

Блондинка:

Решала. Отлично решает, что делают не так жена, дети и правительство. Но не может решить, что готовить на ужин («что-нибудь придумай, я все съем, главное, чтобы с мясом было и побольше») или откуда взять денег на отпуск.

Жанна:

Есть еще возвращенцы. Когда-то, при царе Горохе, у тебя с ним были отношения. Проходит много лет, и тут он на пороге! Со словами: «я вернулся, лучше тебя нету на всем белом свете» (читай: больше так удобно ни к кому пристроиться не удалось). Очень многочисленный вид. Целая песенная и стихотворная культура таким посвящена. Лепс: «Я прошел пустыней грусти полземли, я вернулся, чтоб сказать тебе «прости», утоли мои печали, Натали».

Буйнов: «Я пришел к тебе совсем, и не спрашивай зачем». Пресняков: «Дай мне с дороги вдоволь напиться и уложи спать рядом с собою». Лоза: «Мы наконец-то снова вместе, я прилетел часов на сто». Особенно Лоза со своим «прости, я снова без цветов» с детства удивлял. Да и Лещенко не лучше: «Ленточка моя финишная». А Сольвейг? А Одиссей и Пенелопа? Есть только одно достойное произведение на тему возвращения мужчины к женщине - «Жди меня» Симонова. Но там мужчина ушел воевать. А все остальные - просто примеры вашей наглости и нашей наивности.

Мэри:

Заботливый. Прекрасно объясняет, почему сметана предпочтительнее профессиональной косметики, почему отдыхать на даче у мамы лучше, чем на море, почему свободное время женщине во вред и т. д.

Инкогнито:

Борщевик, он же кастрюлечник, он же жрец. Хапуга, хватает все мясо из борща себе, выбирает отовсюду лучшие куски. Фрукты себе берет красивые, ребенку оставляет похуже.

Ольга:

Фермер, он же хозяйственник. Любит на сайтах знакомств рассылать дамам в личные сообщения фото своего «хозяйства».

Ди:

Звездун. Тот, который языком чешет, что он тебе звезду с неба достанет и вообще все что угодно. Но ни одного обещания не выполняет.

Аз есмь:

Ночевальщик, зимовальщик. Этому негде жить, и он просится к тебе. Однако на отношения не рассчитывай, его интересуешь не ты, а крыша над головой и бытовой комфорт. Друзьям объясняет: «да живу тут с одной...»

Таня:

Колхозник. В вечных поисках дамы для присмотра за домом и огородом в обмен на проживание.

Так и пишет в брачных объявлениях: нужна непритязательная девушка из деревни, умеющая ходить за скотиной. Или вот попалось: «Ищу работящую женщину. Коротко о себе: имею три гектара земли».

Сильвана:

Джентльмен из Кукуево. Я по глупости написала в анкете на сайте знакомств, что живу в своей квартире в Петербурге. Получила примерно 20 ответов типа: «всегда мечтал переехать в Петербург, у нас в Кукуево с работой не очень, поэтому пока поживем у тебя». Подразумевалось, что я же обеспечу этих бедолаг домашней едой и сексом.

Хороший парень:

Так это же отличный бизнес план! А как еще пробиться в большой город парню из провинции?

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ БАРРИКАДЫ

Допрыгались, мужчины? Дообзывались на сайтах знакомств? Женское терпение лопнуло. В ответ на ваши ярлыки, которые вы так часто навешивали на девушек - «тарелочницы» и прочее, - барышни собрались на своем любимом форуме в соцсетях, где они обычно вам кости моют, и классифицировали по категориям тех из вас, кто плохо себя ведет. Как известно, дамы за словом в карман не лезут. Вот и полюбуйтесь, что они о вас думают.

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