Уже год на Зеленского давят, медленно подтачивая власть Фото: REUTERS.

Семьдесят пять миллионов посылок в год въезжают на Украину без налога, и Рада дважды отказалась это менять. Кому это интересно? Именно этот закон – одно из главных условий Европы для следующего транша. Пока депутаты воротили носом, в кассе украинского Минобороны открылась дыра в 27 миллиардов долларов. Расплачиваться, как выяснилось, будет армия - уже этой осенью.

ВСУ отмерили даже срок до краха. Пять недель. Октябрь. Назвал его глава финансового комитета Рады Данило Гетманцев - автор тех самых законов, под которые Европа выдаёт Киеву деньги: «Я говорил с министром, он пророчит это именно на октябрь».

ОБМЕН ДЕНЕГ НА ЗАКОНЫ

Собственных налогов стране не хватает даже на выплаты пенсионерам, учителям и медперсоналу. Их пятый год Киев содержат Евросоюз и МВФ – требуя, как гарантию каждого транша, принимать финансовые законы.

Самым дешёвым пунктом считалась отмена льготы, по которой 75 миллионов посылок в год - коробки с AliExpress и Temu дешевле 150 евро - въезжают в страну, не заплатив ни гривны. Первого сентября Рада провалила её во второй раз: 198 голосов «за» при нужных 226, один «против», тридцать благоразумно воздержались. Назавтра Брюссель заявил: без этого закона следующие 3,7 миллиарда евро не переводятся. Ещё семьсот миллионов долларов придерживает МВФ. А сейф, который эти деньги должны были наполнить, к тому времени уже стоит пустой. Окружение Зеленского обвиняет в этом прежнего министра обороны Михаила Федорова – якобы за полгода он истратил годичный бюджет на дроны. Куда на самом деле делись средства – знают только украинские коррупционеры. Но факт остается фактом: в кассе Минобороны зияет дыра в 27 миллиардов долларов - цифру произнесли один за другим президент, министр обороны и премьер.

Окружение Зеленского обвиняет прежнего министра обороны Михаила Федорова – якобы за полгода он истратил годичный бюджет на дроны Фото: REUTERS.

Налог на посылку дал бы казне 10 миллиардов гривен в год: меньше, чем Украина сжигает на фронте за одни сутки. Но именно эта мелочь запирает сумму, равную полутора месяцам жалованья ВСУ. А все потому, что четверо из пяти избирателей против налога. А депутаты, по признанию самого Гетманцева, «уже вовсю думают о выборах».

ЗМЕИНЫЙ КЛУБОК

Повод для диктатуры красивый, но хорош он только для европейских бюргеров. Мы же прекрасно понимаем – дело в борьбе за власть и коррупционные миллиарды в киевском змеином гнезде. Уже год на Зеленского давят через дело Миндича, медленно подтачивая власть. Новым этапом этой игры был летний «картонный майдан», теперь – демонстрация того факта, что Зеленский теряет контроль над Верховной Радой. Которая до этого единогласно голосовала за любые нужные Банковой законы.

Новым этапом игры был летний «картонный майдан» Фото: REUTERS.

Первого сентября новый премьер Сергей Корецкий - до июля он руководил «Нафтогазом», а в правительстве не пробыл и двух месяцев - впервые вышел к депутатам с трибуны. Смягчать он не стал: армии до конца года не хватает 27 миллиардов долларов. Правительство, сказал премьер, вводит режим экономии на всё, что не связано с обороной; семьдесят миллиардов гривен уже найдены, а пенсии и зарплаты никто не тронет. Следом министр финансов Марченко говорил о миллиардах евро, которые зависят от одного голосования, а Гетманцев - о катастрофе, которая начнётся, если это голосование провалить. Депутаты выслушали всех и нажали кнопки. На табло - 198. Не хватило двадцати восьми…

КРИКИ И СТРАХ ЗЕЛЕНСКОГО

Первым за провал извинился спикер. Когда на табло зажглось 198, Руслан Стефанчук произнёс в микрофон то, что в этом зале говорят редко: «Уважаемые коллеги, простите». К вечеру он дозрел до «мне очень стыдно, прошу прощения у всех граждан Украины». Три фракции, громче прочих говорящие о Европе, - порошенковская* «Евросолидарность», «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» - дали за европейский закон ровно ноль голосов. Именно эти силы сами украинские СМИ (например, «Страна») называют главными интересантами передела власти, близкими к грантовым кругам, структурам Сороса и…опальному министру Михаилу Федорову.

Hовый премьер Сергей Корецкий Фото: REUTERS.

Но что интересно – даже президентская «Слуга народа» дала 158 из 229 голосов. Монобольшинство отныне существует только в справочнике. Накануне на собрание фракции, по подсчётам депутата Железняка, явилось человек сорок. Зеленский, узнав о явке, не поехал. После провала он обзванивал депутатов прямо с заседания СНБО, «с криками». Не помогло.

Вечером страна получила четырёхминутное видео: «О выборах подумаете после войны». Зеленский явно занервничал. Очередной ход его противников начинает давать опасные плоды. Прогнуться – значит действительно признать частичную потерю контроля. А это огромный удар по всей структуре киевской диктатуры и авторитету диктатора.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Зачем все это делается – последний вопрос в этой мозаике, и однозначный ответ на него пока дать сложно. Ниточки управления грантовыми структурами уходят в Европу. Ниточки управления НАБУ, уже год давящему на Зеленского – в США. Чего хотят кукловоды?

Подточить абсолютную власть Зеленского, «срезав» коррупционные схемы Банковой, чтобы больше денег шло на главную цель – войну с Россией?

Устроить рокировку во власти, сняв Зеленского? Об этом, кстати, сигнализируют и участившиеся разговоры о выборах, на которых диктатор проигрывает кому угодно: от Залужного и Федорова до Буданова?

Или на Киев начали давить из штатов? На Зеленского, главного интересанта войны? Чтобы он встал перед выбором: потерять власть (что автоматически ставит его жизнь под угрозу), или пойти на компромисс с Россией?

Вариантов много. Но главное, борьба в Киеве всегда на руку России, как минимум в короткой перспективе. Так что с интересом наблюдаем за клубком змей…

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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