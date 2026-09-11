Впасть в детство ради выгоды: Зачем взрослые косят под подростков

Внушительные габариты «дочки» приемных родителей не смутили: сегодня лишний вес у детей - обычное дело. Фото: Newsflash/BBC Brasil

Что заставляет взрослого человека вести себя как ребенок? Для одних это попытка привлечь внимание окружающих, для других - нежелание быть самостоятельным и принимать решения. А кто-то готов «впасть в детство», чтобы реализовать свой преступный замысел.

Мы собрали самые удивительные истории взрослых, которые однажды решили снова стать детьми.

Выдавала себя за 12-летнюю девочку

В Бразилии 37-летнюю Аманду Марию Соузу де Оливейру признали виновной в мошенничестве и использовании вымышленного имени. Женщина больше года прожила в приемной семье, выдавая себя за 12-летнюю девочку. Супруги познакомились с ней в церкви и поверили ее рассказу о тяжелой жизни, проблемах с опекуном и пережитом насилии. В итоге они приняли «Габриэль» (именно так Оливейра представилась) как собственную дочь: оборудовали для нее детскую комнату, оплачивали расходы, занялись оформлением документов для официального удочерения и направления на учебу в школу.

Чтобы легенда не рассыпалась, Оливейра продумала все до мелочей. Говорила высоким детским голосом, была очень подвижна, а в суждениях и желаниях ничем не отличалась от обычной девочки-подростка. Позже обманщица украсила свой вымысел еще одной деталью: якобы ее заставляли принимать гормоны, из-за чего она стала выглядеть старше.

Однако родственники супругов заподозрили неладное и решили провести собственное расследование. Выяснилось, что перед ними вовсе не несчастный ребенок, а взрослая женщина. Более того, Оливейра занималась этим не впервые: она, как установили позже, около 15 лет создавала себе вымышленную детскую личность и уже имела судимость за подобное мошенничество.

Несмотря на это, женщина божилась, что вовсе не стремилась пожить за чужой счет. По словам ее адвоката, Оливейра долгие годы была «уязвимым человеком», жила на улице, а ее схема стала своеобразным способом выживания, за которым якобы стояла потребность в заботе, которой ей не хватало с детства.

В августе этого года суд приговорил хитрованку к 1 году 10 месяцам и 28 дням тюрьмы. Почти два года заботы мошеннице обеспечены.

Школьник оказался отцом

В американском штате Огайо 24-летний иммигрант из Венесуэлы Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра сумел выдать себя за 16-летнего подростка. В ноябре 2023 года он обратился с просьбой зачислить его в школу. Лабрадор рассказал, что был бездомным и стал жертвой венесуэльских торговцев людьми. И даже предъявил свидетельство о рождении, согласно которому родился 2 декабря 2007 года. Его приняли в школу.

Благодаря фальшивым документам Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра «помолодел» на 8 лет. Фото: Perrysburg Police/WTVG

Вскоре с Лабрадором познакомились Кэти и Брэд Мелфриды, которые прежде принимали у себя студентов по обмену и воспитывали приемных детей. Супруги решили помочь новому ученику и забрали его к себе. Помогли венесуэльцу оформить полис социального страхования и водительские права, снабжали деньгами.

Казалось, жизнь у пройдохи удалась. Но тут с Мелфридами связалась некая Эвелин Камачо и заявила: их подопечный вовсе не школьник, а отец ее ребенка. И прислала фото водительских прав Энтони, где была указана дата рождения - 27 марта 2001 года.

После этого сказка о новой жизни за школьной партой закончилась. Лабрадора арестовали и предъявили обвинения в подделке документов, а потом выдворили из США.

За партой - преступник

А вот 29-летний американец Нил Родрик подался в школу с более грязными намерениями. Уже осужденный однажды за сексуальное преступление по отношению к ребенку, он вернулся на старую дорожку, проникнув в детскую среду. В 2006 году Нил под личиной 12-летнего подростка по имени Кейс Прайс поступил в 7-й класс одной из частных школ в столице штата Аризона Финиксе. Чтобы выглядеть моложе, самозванец сбривал волосы на теле и скрывал щетину под тональным кремом. Он ходил на уроки, отвечал у доски и общался с одноклассниками. Рост в 172 см позволял «Прайсу» не выделяться среди других тинейджеров-акселератов, и никто не заподозрил, что школьник - взрослый человек.

Учителя описывали Родрика как тихого и замкнутого ученика, который тем не менее хорошо ладил с другими детьми. Правда, через четыре месяца новичка пришлось отчислить за хроническую неуспеваемость.

Родрик подал документы в другую школу, явившись туда вместе с кузеном, дядей и дедушкой. Однако там школьное руководство сразу заподозрило, что свидетельство о рождении «паренька» и другие бумаги - подделка. Вызвали полицию, которая задержала всех четверых. В доме у Родрика нашли кучу материалов с детской порнографией. Выяснилось, что в 1996 году его осудили за непристойные подкаты к шестилетней девочке, после чего американец провел семь лет в тюрьме. Но не избавился от мерзкого пристрастия. Родрик нашел в интернете трех других педофилов, убедив их выступить в качестве его «взрослых родственников» и пообещав делиться с ними будущими жертвами.

План провалился, никого негодяям совратить не удалось. Их всех осудили, а Родрик загремел в тюрьму на 70,5 года - практически до конца жизни.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Украинка с секретом

История украинки Натальи Грейс до сих пор вызывает вопросы. По документам девочка родилась в Николаеве в 2003 году с редким генетическим заболеванием - спондилоэпифизарной дисплазией. Недуг вызывает деформацию позвонков и приводит к фатальной низкорослости. Мать ребенка потом путанно рассказывала, что врачи убедили ее оставить дочь в роддоме: якобы она никогда не сможет нормально двигаться.

В 2010 году шестилетнюю, согласно метрике, Наталью удочерили американцы Майкл и Кристин Барнетт из штата Индиана. И почти сразу начали замечать странности. У девочки появились явные признаки полового созревания, были коренные зубы, она разговаривала слишком хорошо для своего возраста. Но сильнее всего супругов пугало поведение Натальи. Она хватала ножи, добавляла в напитки бытовую химию и угрожала убить приемных родителей во сне.

Возраст Натальи не установили до сих пор. Фото: @themansfamily11

Врачи пытались установить настоящий возраст девочки, но из-за карликовости стандартные методы оказались бесполезными. Наконец после нескольких обращений к специалистам Барнетты получили заключение: Наталья - совершеннолетняя женщина. В 2012 году ее дату рождения официально изменили с 2003-го на 1989 год: она стала старше на 14 лет.

Барнетты переехали в Канаду, а Наталью оставили в США, сняв для нее небольшую квартиру. Когда спустя несколько лет супруги развелись и перестали платить за жилье, девушке грозило выселение. Тогда ей помогли соседи Синтия и Энтуон Манс, поверившие, что перед ними действительно брошенный ребенок.

А дальше все окончательно запуталось. Мансы стали опекать Наталью, но из-за противоречивых сообщений в СМИ общественное мнение разделилось: одни верили Барнеттам (суд оправдал их за отказ от удочеренной), другие считали Наталью жертвой жестоких взрослых. А в 2024 году ДНК-тест показал: Наталье действительно может быть всего 22 года! Дату ее рождения снова изменили, вернув 2003 год.

Как оно на самом деле, неизвестно. Но Грейс уже нашла другую семью, состоящую из людей с карликовостью, и ни в чем не знает отказа.

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