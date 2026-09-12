Где звезды прячут свои капиталы: Собчак носит часы за 170 млн рублей, а Бондарчук - кольцо по цене дома на Рублевке

У Ксении целая коллекция украшений с турмалинами параиба. Фото: Личная страница Ксении Собчак в социальной сети

В эпоху кризиса богатым и знаменитым пришлось задуматься, как выгоднее пристроить свои капиталы. По мнению специалиста по предметам роскоши, камням и часам Менди Лившица, эксклюзивные украшения - один из самых надежных вариантов инвестиций. Их можно в любое время продать без особого ущерба для вложений. Вместе с экспертом мы заглянули в шкатулки звезд.

Специалист по предметам роскоши, камням и часам Менди Лившиц Фото: личный архив.

Полина Диброва

Фото: Личная страница Полины Дибровой в социальной сети

- Новый спутник Дибровой бизнесмен Роман Товстик радует Полину статусными аксессуарами. Не так давно у нее появились часы Rolex с диаметром корпуса 36 мм из розового золота и стали с бриллиантами. Такая модель стоит около 2 млн рублей.

Фото: Личная страница Полины Дибровой в социальной сети

«Ролексы» очень часто подделывают, особенно в Дубае и Гонконге. Прежде всего надо смотреть на золото. Если часы китайские, золото там некачественное. Вообще «Ролексы» - это отличное вложение денег. Даже бывшие в употреблении часы стоят около 15 тысяч долларов (1 млн 300 тысяч рублей).

Ксения Собчак

- У Ксении очень красивый, редкий экземпляр часов Patek Philippe, которые были выпущены в коллаборации с брендом Tiffany. Тираж составлял всего 50 штук. Было нереально их приобрести, покупали только коллекционеры. Стоят они от 2 млн долларов (173 млн 500 тысяч рублей).

Фото: Личная страница Ксении Собчак в социальной сети

Такие часы бывают еще кастомными - когда ювелир повторяет на заказ подобный циферблат. Этот вариант стоит от 250 тысяч долларов (22 млн рублей). Но, зная слабость Собчак к предметам роскоши, думаю, что перед нами все же оригинал.

Фото: Личная страница Ксении Собчак в социальной сети

Украшения у Ксении тоже впечатляющие. Например, кольца с турмалином параиба. Это один из самых редких камней в мире, дороже, чем сапфир и изумруд. Цена на турмалины параиба может доходить до миллиона долларов (87 млн рублей) - смотря, какая каратность и какой оттенок у камня.

Колье и серьги у Ксении тоже с параиба. Колье стоит от 8 - 9 млн рублей, серьги - от 2 - 3 млн рублей. Цена может быть выше в зависимости от характеристики камня.

Стас Михайлов

Фото: Личная страница Стаса Михайлова в социальной сети

Эксклюзивные часы Richard Mille 6101. Они очень дорогие, стоят от 48 млн рублей.

- Артист любит носить вещи, которые показывают его статус. У Стаса на руке эксклюзивные часы Richard Mille 6101. Они очень дорогие, стоят от 48 млн рублей. Семейная реликвия, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Алсу

Фото: Личная страница Алсу в социальной сети

- Когда Алсу разводилась с мужем Яном Абрамовым, супруги делили не только недвижимость, но и драгоценности. В итоге певица отстояла в суде свое право на бриллианты, подаренные мужем. Мол, это наши общие с дочками украшения. У Алсу очень красивые серьги с разноцветными камнями - с сапфиром, с розовым бриллиантом. Они могут стоить от 800 тысяч до 4 млн рублей в зависимости от каратности камней.

Фото: Личная страница Алсу в социальной сети

Фото: Личная страница Алсу в социальной сети

У певицы также есть интересные серьги с изумрудами и бриллиантами ценой примерно в 13 млн рублей (в зависимости от каратности камней).

Светлана Бондарчук

Фото: Личная страница Светланы Бондарчук в социальной сети

- У Светланы очень красивое кольцо с редким камнем турмалином параиба. И такой же комплект с бриллиантами: его стоимость может доходить в зависимости от каратности и чистоты камней до миллиона долларов (87 млн рублей).

Фото: Личная страница Светланы Бондарчук в социальной сети

Любовь Успенская

Фото: Личная страница Любови Успенской в социальной сети

- Любовь Залмановна - большая любительница бриллиантов. В ее коллекции немало редких украшений. У певицы также есть красивый комплект с изумрудами - кольцо, серьги и колье, который стоит от 26 млн рублей.

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