Из-за нашествия медведей туристов попросили не ходить в лес и отказаться от палаточного отдыха. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце августа и начале сентября медведи все чаще стали наведываться к людям. На Алтае зверь загрыз девушку, которая приехала с парнем на отдых в палатке. А в Красноярске медведь-людоед убил двух пенсионерок, которые вышли в лес за грибами. Из-за этого в Сибири ограничили туристические походы, закрыли палаточные лагеря. А теперь медведи ломятся даже в дорогие отели на Красной Поляне. К счастью, лесного гостя удалось прогнать, но отдыхающие здорово перепугались, даже какое-то время боялись выходить из номеров. Собрали последствия нашествия медведей в сентябре 2026 года, какие туристические маршруты закрыты из-за медведей и когда звери уйдут в спячку.

Медведь вышел к людям в горах Сочи

Медведь в пятизвездочном отеле в Сочи

На Красной Поляне медведь проник на территорию пятизвездочного отеля. Можно было бы подумать, что зверя привлек аромат креветок, мидий, дорады или каре ягненка. Но мишка полез не к мусорным бакам, а зашел в корпус и бродил по коридору. Там наткнулся на служащего. Сотруднику начал отмахиваться ведром, кричать, а медведь бросился к выходу и сам сбежал в лес.

В отеле сейчас выясняют, как зверь проник на закрытую территорию. А пока тщательно проверяют закрыты ли двери и успокаивают посетителей. Узнав о происшествии, некоторые гости боялись выходить из номера, не то, что уж на природу.

Это не первый случай в Сочи в этом году. На днях медведя заметили туристы, которые снимали домик на турбазе. Небольшой мишка, с виду подросток, то ли в поисках еды, то ли из любопытства зашел во двор. Туристы стали громко кричать, чтобы отпугнуть зверя. Мишка, увидев орущих людей, от испуга встал на задние лапы, а потом дал деру. Все это молодые люди снимали на камеру.

Бурый медведь - постоянный житель Сочинского национального парка. По данным ученых, если в 2024 году было зафиксировано 14 выходов медведей, к людям, то в 2025-2026 годах эта цифра увеличилась в четыре раза.

- Есть мнение, что медведь, проживающий на Кавказе, более миролюбивый. Так сложилось исторически, что на него часто охотились, чуть не истребили полностью. Поэтому на генетическом уровне он предпочитает не выходить к людям и прятаться при случайной встрече, чтобы обезопасить себя", - рассказал биолог Вениамин Голубитченко.

Но даже на особую осторожность медведи, проживающие в гора Сочи, вынуждены выходить к людям. Идти на такие шаги им приходится по многим причинам. Одна из них - активное строительство дорог и населенных пунктов на Красной Поляне там, где раньше были непроходимые чащи.

Еще одна причина - добыча пищи. Кормовая база для медведей сокращается, поэтому он выходит из леса в поисках поживится.

- К обеднению кормовой базы добавилась доступность добычи пищи. Медведи кормятся из мусорок, это их не смущает, потому что они всеядные и могут есть все, что попадется им на пути. Поэтому они исследуют дворы и дома. Раз лесов стало мало, значит, надо искать там, где осталась пища, - говорит Вениамин Голубитченко.

Не дают покоя отшельнице Агафье Лыковой

Голодный медведь осаждает заимку Агафьи Лыковой. Фото: Андрей Гришаков. Фото: Данил БАРАШКОВ

Самая известная российская отшельница Агафья Лыкова в начале сентября едва не подверглась нападению. Дикий хищник внезапно выскочил на косогор возле заимки в заповеднике «Хакасский» и побежал в сторону 81-летней женщины. Агафья проявила завидное хладнокровие: она не стала бежать, а спокойно отступила к дому, и медведь замер в 20 метрах от нее.

О деталях происшествия рассказал давний друг Агафьи Карповны, тележурналист Андрей Гришаков. По его словам, зверь вел себя вызывающе: он не реагировал ни на крики, ни на звон посуды, ни на грохот петард.

- Он шел прямо на людей, - делится подробностями Андрей Гришаков. — Остановился в двадцати метрах, обнюхал воздух, демонстративно пощипал картофельную ботву и ушел в лес, чтобы через пару часов вернуться снова. Это поведение голодного зверя, который перестал видеть в человеке угрозу.

Пока Лыкова отпугивает зверя шумовыми петардами. Осенью прошлого года другой медведь уже утащил у нее собаку.

За один день растерзал двух пенсионерок

Рядом с телами пенсионерок нашли огромный след медведя. Фото: Енисейское ПСО.

Поход за грибами, ставший для двух жительниц поселка Подтёсово в Красноярском крае последним, обернулся настоящей охотой: медведь не просто напал на людей, а буквально растерзал своих жертв.

31 августа две пенсионерки, 67 и 73 лет, отправились в лес. Женщины жили в одном поселке, были знакомы, но близко не общались. В тот день они ушли в лес в разное время — одна утром, другая ближе к обеду — и обе планировали вернуться до вечера. Когда они не вышли на связь, родственники забили тревогу.

Тела женщин обнаружили только 2 сентября в 3–4 километрах от поселка, на расстоянии 30–40 метров друг от друга со следами жестокого нападения хищника, то есть были разорваны, как куклы.

Предполагается, что медведь мог напасть на одну из женщин, а затем на вторую, которая оказалась неподалеку.

В сентябре в этом поселке только за двое суток зафиксировали 10 выходов медведей к людям.

На улицах запрещают праздники, а туристов не пускают в лес

В Томской области выходы хищников стали еженедельной проблемой. В конце августа охотники выслеживали взрослого медведя, который распугал грибников на озере у села Тимирязевское, обогнул новые жилые микрорайоны Томска и двинулся в сторону деревни Черная речка.

Только за одну неделю областной департамент охотничьего хозяйства был вынужден выдать 17 экстренных разрешений на отстрел медведей, представляющих угрозу местным жителям.

В нескольких населенных пунктах запретили проводить детские мероприятия на улице, закрыли туристические тропы.

В Иркутской области за один день 4 сентября было официально зафиксировано 17 случаев выхода медведей к людям. В Братске раненый зверь напал в лесу на охотника из группы регулирования численности; зверя ликвидировали, мужчина госпитализирован.

В Бурятии медведь набросился на жителя республики, который провожал свою супругу на автобус. Женщина успела вызвать помощь. Ее мужа удалось отбить от зверя, с тяжелыми травмами пострадавшего увезли в больницу. Спасти его не удалось.

Какие туристические маршруты закрыты из-за медведей в сентябре 2026 года

С 4 сентября приостановлена выдача разрешений на посещение Большой Байкальской тропы и маршрута «Бакланий камень - Бугульдейка». В кластере «Кругобайкальская железная дорога и Олхинское плато» по-прежнему закрыты четыре маршрута. Однако пока открыты два пути: «Поселок Байкал (порт) - исток реки Ангара» и «Порт Байкал».

Часть туристических маршрутов в Тункинском национальном парке на юго-западе Бурятии тоже закрыты. Турмаршруты «Серебряное озеро» и «Озеро Артемьева» доступны только для организованных групп в сопровождении аттестованного гида-экскурсовода.

Все эколого-просветительские маршруты Алтайского биосферного заповедника закрыты для посещения до конца туристического сезона 2026 года. Ограничения введены из-за участившихся выходов медведей.

Особое предупреждение касается желающих отправиться к Учару: на этом маршруте уже демонтировали переправы и сняли страховочные тросы, которые помогали туристам безопасно преодолевать наиболее сложные участки пути.

В национальном парке «Красноярские Столбы» с 7 сентября запрещено находиться в рекреационной зоне в темное время суток. Ограничения действуют на Центральном, Восточном и Каштаковском входах. Исключение сделано для НПК «Нарым», где организовано дежурство инспекторов.

Когда медведи уйдут в спячку

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар рассказал, что большинстве российских регионов хищники начнут уходить в зимнюю спячку в начале – середине ноября, а пробудятся только к маю.

Сейчас медведи активно набирают вес перед долгим сном, поэтому активно ищут пищу. Это заставляет их выходить к людям. Пищевые отходы привлекают хищников, они привыкают к еде с многочисленных свалок, которую легко добывать, и начинают считать эти территории своими, а значит проявлять агрессию к тем, кто окажется поблизости.

Специалисты советуют брать с собой средства самозащиты, когда намечается поход в лес или горы. Они продаются в охотничьих магазинах, это перцовые баллончики и свистки, способные отпугнуть зверя.

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