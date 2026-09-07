Отец Жанны Фриске объяснил, почему передумал оставлять внуку Платону в наследство квартиру певицы

Владимир Фриске объяснил, что передумал оставлять Платону квартиру Жанны из-за Дмитрия Шепелева. Фото: соцсети и Рамиль Галиев.

Жанны Фриске не стало в 2015 году – певица умерла в 40 лет от онкологии. Прошло уже 11 лет, а в семье покойной звезды по-прежнему кипят страсти. Раньше отец артистки Владимир Фриске говорил, что оставит шикарную квартиру дочери в центре Москвы ее сыну Платону. Но теперь он передумал и собирается лишить внука наследства. В эфире программы «Звезды сошлись» он объяснил, почему принял такое решение.

В Москве Жанна жила в Пресненском районе, в квартире площадью 90 квадратных метров. В ней все осталось нетронутым, как при ее жизни. Владимир Фриске надеялся, что Платон когда-нибудь унаследует квартиру матери и узнает, какой замечательной она была.

Но идут годы, семья Жанны по-прежнему конфликтует с отцом мальчика – телеведущим Дмитрием Шепелевым. Практически со дня смерти Жанны шоумен не позволяет сыну видеться с бабушкой и дедушкой. Более того, Дмитрий хотел продать долю Платона в квартире Жанны чужим людям. Но семья певицы не позволила этого сделать, и выкупила ее.

Сейчас, скрепя сердце, Владимир Фриске решил переписать квартиру Жанны на свою внучку Луну, которую родила его вторая дочь Наталья.

«Не хочу, чтобы в квартире дочери появлялись родственники Шепелева. Они там в свое время уже устроили цыганский табор», - сообщил Владимир Фриске.

Отец Жанны посетовал, что у него нет никаких контактов с внуком, и он не может оформить недвижимость на Платона.

«Ну а где я Платошу возьму? Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Да, не исключено, что он захочет общаться, но буду ли я к этому времени жив — неизвестно. Поэтому переоформляю на внучку», - говорит Владимир Фриске.

По словам Владимира Борисовича, Платон ни разу не был на могиле матери. Впрочем, дед не винит в этом внука: по его словам, ответственность полностью лежит на Шепелеве.

«Наверное, он даже не знает, где могила находится… Хотя нет… Знает, потому что людей сюда присылал, шпионов, которые снимали из-под рубашки, пока мы их не вычислили. Он ведь мерзопакостный человек, не придет и скажет прямо, сделает из-за угла. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезет, чтобы он знал, где покоится его мама, его кровь», - говорил Владимир Фриске ранее.

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