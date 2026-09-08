Фото: REUTERS.
В ночь на 8 сентября истекла временная пауза в ударах по Киеву, решение о которой принял Владимир Путин. Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Военкор KP.RU Александр Коц разбирает все цели новой масштабной атаки нашей армии.
По украинским данным, ночью работали 32 Х-101 с бортов стратегической авиации, баллистика «Искандер-М» и С-400 в наземном режиме, противокорабельные «Ониксы» и 166 ударных дронов, больше половины — реактивные, вперемешку с имитаторами «Пародия».
Разбираем, куда попало.
Киев. Ракетный агрегатно-детальный завод — это АО «Киевский радиозавод» вместе с «Тримен-Украина». Адрес знакомый: по этой же связке отчитывались 2 июля, тогда речь шла о прицельных комплексах для танков и БМП. Теперь — комплектующие для разведывательных и ударных дронов, включая дальнобойные. Площадка живая, её добивают.
Отдельная строка — завод железобетонных конструкций №1, где, по данным военного ведомства, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. Это уже четвёртый заход на Fire Point за лето: в июне — площадка в Днепропетровской области, 8 августа — «Киев-111», 20 августа — сборка ускорителей. Компания разбросала производство по чужим промзонам, включая цеха стройиндустрии, — и теперь по ним и прилетает.
Дальше по списку: «Элемент ЮА» с комплектующими для барражирующих боеприпасов «Хорнет» — по этой линии отчитывались ещё 27 августа, значит, узел не выбит до конца.
Торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс» — киевская фирма, чей «Шарк» стал рабочей лошадкой артиллерийской разведки ВСУ. Плюс цех сборки дронов большой и средней дальности.
Фото: REUTERS.
Киевская область. Три объекта из четырёх — это, по сути, один куст вокруг Белой Церкви. «Боевые птицы Украины» и «Варберд Юкрейн» в сводке идут как два разных названия, хотя это одна и та же контора: ТОВ «Бойові Птахи України», зарегистрированное в Белой Церкви на улице Січневого Прориву, работает под брендом Warbirds. Флагман — «Валькирия», а в августе они показали новый TRX с заявленной дальностью 450 км, пока в роли ретранслятора и разведчика, с обещанной ударной версией. Обещание, похоже, отложено.
Логистический центр «Химтрансагро» — Шкаровка, село Белоцерковской громады в семи километрах от города, фирма по документам занимается оптовой торговлей химией. «Р-Пласт» — местный завод полимерных труб, на площадях которого, по версии Минобороны, крупнейший центр компании «Умные боеприпасы». Контора реальная: ТОВ «Розумні боєприпаси», зарегистрировано в Киеве, делает управляемые боеприпасы для дронов.
Фото: REUTERS.
И три военных цели. Авиабаза Васильков — место базирования 40-й бригады тактической авиации, по ней методично работают с февраля, когда за вечер прилетело около десятка «Искандеров».
Склад ГСМ в Борисполе — топливный узел при аэродроме, впервые заявленный в июне. Центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке — это Фастовский район, Глевахская громада. До 2020 года село входило в Васильковский район, то есть сидит буквально рядом с авиабазой. Третий такой центр за полгода: в мае прошлого года — площадка в Киевской области, 5 сентября — Бровары. Уши противнику отрезают последовательно.
Украинская сторона косвенно всё подтверждает: в Бориспольском районе горели промышленные предприятия, сгорели семь грузовиков, по зданию крупного логистического комплекса отработали дважды. В Белоцерковском — производственное и складское помещения. Плюс прилёты в Фастовском районе и склады в четырёх районах самого Киева.
Фото: REUTERS.
Одесса и область. Цех сборки и склад хранения дронов в самом городе — линия, тянущаяся с июля, когда в порту накрыли сборку UJ-22 «Укрджета». В Черноморске — танкер с ГСМ. За неделю это шестое заявленное судно в этом порту, включая сухогруз «Мавка» вечером 6 сентября.
Итог. Ночь сложилась не из случайных целей, а из повторных заходов. Радиозавод, Fire Point, «Хорнет», Васильков, Борисполь, радиоразведка СБУ, Черноморск — почти по каждому пункту это второй, третий или четвёртый визит. Логика простая: производство дронов и ракет рассыпали по гражданским промплощадкам от киевских цехов до трубного завода в Белой Церкви, и теперь эту сеть разбирают узел за узлом. Ремонтировать успевают не везде.
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