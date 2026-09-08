Как предали семью Романовых и как Маяковский напал на Лилю Брик: рассказываем о самых ярких новинках Московской международной книжной ярмарки

Кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Олег Урушев и автор книги писатель, сценарист, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России Сергей Козлов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди самых любопытных событий Московской международной книжной ярмарки, прошедшей в Гостином дворе - презентация книг «Романовы. Преданность и предательство» и «Сильный. Слабый. Маяковский».

Первая из них, выпущенная издательством «Комсомольская правда», стала основой для полнометражного фильма (он выходит в прокат уже 24 сентября) и сериала, который покажут на Первом канале. «Романовы. Преданность и предательство» - исторический роман, построенный на документальных свидетельствах (в том числе из архивов британской разведки, рассекреченных через сто с лишним лет после событий 1910-х годов). Автор книги Сергей Козлов рассказал посетителям ММКЯ, что интересовался историей царской семьи еще в детстве. Однажды спросил у учительницы истории: «Ну хорошо, царь был плохой, его расстреляли, а мальчик-то, наследник, в чем был виноват? Детей-то за что убили?» «Она опустила глаза и ответила: «Сережа, ты неглупый, вырастешь, станешь историком, и разберешься...» Он разбирался всю жизнь, в том числе в ходе написания этой книги.

Автор книги писатель, сценарист, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России Сергей Козлов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще Сергей Козлов сказал, что поклонился бы русским актерам, сыгравшим главные роли в киноверсии его книги. А актеры подобрались отличные: Николая II играет Виталий Кищенко, Александру Федоровну - Ксения Кутепова, Григория Распутина - Дмитрий Дюжев... Съемки проходили в Александровском дворце в Царском Селе - в самых настоящих спальне и кабинетах императора Николая II. А еще в Тобольске, где царская семья сделала остановку на своем последнем пути в Екатеринбург. Кстати, удивительная подробность: родной дядя Сергея Козлова, экскаваторщик, был среди тех, кто по личному приказу Бориса Ельцина когда-то разрушал в Свердловске Дом Ипатьева, место расстрела Николая II и его родных...

Презентация книги "Романовы. Преданность и предательство" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна большая кинопремьера осени - «Лиля» Веры Сторожевой. Тоже проект Первого канала, который впоследствии выйдет в виде телесериала. Посвященный Лиле Брик, легендарной музе Владимира Маяковского. Издательство «Комсомольская правда» - тут уж так совпало - только что выпустило книгу кино- и литературного обозревателя Дениса Корсакова «Сильный. Слабый. Маяковский», где речь идет о поэте и его женщинах, среди которых именно Лиля была главной. Как сказал на презентации автор, в данном случае изучать личную жизнь поэта не значит ковыряться в «желтых» подробностях: если бы не Лиля, не Элли Джонс, не Татьяна Яковлева, многих великих стихотворений Маяковского просто бы не существовало.

Как добавила одна из авторов сценария сериала Мария Сапрыкина, трудно вообще представить, кем стал бы Маяковский и как закончилась бы его жизнь, если бы в 1915 году он не прочел Лиле и Осипу Брикам поэму «Облако в штанах». Оба слушателя были потрясены, Лиля много лет спустя вспоминала: «Мы обалдели. Это было то, что мы так давно ждали. Последнее время ничего не могли читать. Вся поэзия казалась никчемной — писали не так и не про то, а тут вдруг и так и про то».

Литературный обозреватель Медиагруппы "Комсомольская правда", автор книги "Сильный. Слабый. Маяковский" Денис Корсаков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Облако в штанах» сочинялось под влиянием отношений совсем с другой женщиной, но после чтения Маяковский внимательно посмотрел на онемевшую Лилю «большими детскими глазами», спросил «Можно посвятить вам?» — и вывел над заглавием: «Лиле Юрьевне Брик». И так началась история огромной, мучительной любви. То, что у Лили был муж, никому не мешало (Осип Брик был человеком абсолютно не ревнивым, почти асексуальным - по крайней мере, эта сторона их брака с Лилей, в отличие от дружеской, к моменту знакомства с Маяковским сошла на нет). Проблема была в другом: поэт любил свою музу сильнее, чем она - его.

Денис Корсаков сравнил отношения Лили и Маяковского с фильмом «Обсессия», ставшем одной из главных кассовых сенсаций 2026 года: влюбленность Маяковского была именно что одержимостью. Он чудовищно страдал без Лили, а еще страдал, понимая, что она ценит в нем в первую очередь не человека, не мужчину, а поэта, влюблена в его дар. Поэму «Про это» она буквально заставила его написать, договорившись, что в течение двух месяцев они не будут видеться: именно на страдании Маяковского, который обычно не мог провести без Лили и дня, как на питательном бульоне, выросла рукопись, закапанная слезами.

Денис Корсаков сравнил отношения Лили и Маяковского с фильмом «Обсессия», ставшем одной из главных кассовых сенсаций 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О Маяковском-человеке Лиля говорила: «Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты — буквально. (...) Меня пугали его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Володя влюбился в меня сразу и навсегда. Я говорю - навсегда, навеки - оттого, что это останется в веках, и не родился тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли».

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