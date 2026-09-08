Глава российской дипломатии объяснил, что происходит с переговорами России и США по Украине Фото: REUTERS.

«Раненый зверь становится гораздо опаснее» - так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал состояние Запада.

В интервью телеведущей Юлии Меньшовой глава российской дипломатии объяснил, что происходит с переговорами России и США по Украине и почему нынешний кризис опаснее холодной войны.

Также сегодня Лавров выступил в программе «Большая игра» и заявил, что в общении с Москвой Вашингтон исходит из реальной ситуации на земле — Россия расценивает это положительно.

Отвечая на вопрос, опаснее ли сегодняшний день, чем эпоха холодной войны, министр вспомнил крылатую фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Стабильности нет».

- Только фильм - это конец 70-х годов прошлого века. По сравнению с тем периодом сейчас стабильности нет гораздо больше, потому что холодная война была с элементами разрядки, - пояснил министр.

По его словам, биполярный мир был всеми принят, а сейчас мы испытываем последствия распада Советского Союза. Запад, убежден Лавров, «всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны» и сегодня цепляется за доминирование «совсем нечистоплотными методами».

- Когда раненый зверь - в историческом плане Запад, особенно Европа, - это очень сильно раненый зверь, становится гораздо опаснее, - резюмировал глава МИД.

СЕКРЕТОВ НЕТ

У России с Китаем равноправное партнерство. Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press

Лавров отверг расхожий тезис о том, что Россия рискует стать младшим партнером Китая, переключившись с Запада на Восток.

- Мы с Западом-то не раздруживались. Мы никогда ничего не делали для того, чтобы подорвать наши отношения с Западом, - напомнил он, упомянув несостоявшийся безвизовый режим с Европой, который Брюссель откладывал из идеологических соображений.

- В 2013 году европейцы шептали на ухо в коридорах: «Вы извините, да, мы все с вами согласовали, но в политическом плане мы не можем перейти на безвизовый режим с Россией раньше, чем перейдем на безвиз с Молдовой, Грузией и Украиной», - добавил дипломат.

Министр остановился на технологической составляющей отношений с Пекином.

- У нас нет с Китаем технологических секретов друг от друга. И это тоже показывает равноправный, взаимовыгодный характер нашего стратегического всеобъемлющего партнерства, - заметил он.

По его оценке, Китай сегодня - ведущее государство мира в прикладной науке, но и российская школа «не хуже».

- У нас совместные наработки в области космоса, в сфере высоких технологий, совместно работаем по направлению искусственного интеллекта, - перечислил Лавров, добавив, что наши страны «друг друга обогащают».

ПРИБЛИЖАЮТ ЛИ МИР ПЕРЕГОВОРОЫ ПО УКРАИНЕ

На самый острый вопрос о том приближают ли мир нынешние переговоры Лавров ответил:

- На дипломатическом фронте ничего не происходит. Происходит все на фронте реальном, а там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам.

Вместе с тем глава МИД заметил, что Москва считает «заслуживающим поддержки» стремление администрации Трампа содействовать поиску мирного решения. В Белом доме, заметил министр, тоже исходят из реалий на земле, а у президента США четкая позиция: в НАТО Украины быть не должно.

Кстати, Лавров рассказал о своей июльской встрече с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах. Наш министр напомнил Рубио о его недавнем заявлении про невозможность посредничества в переговорах с Украиной, поскольку США оказывают ей военную помощь. И спросил: «Вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками?» Рубио промолчал.

Лавров вновь вспомнил, как Европа, «испуганная до смерти» саммитом в Анкоридже, бросилась отговаривать Трампа. Вывод министра четок: если Запад блокирует компромиссные инициативы и не стремится решить ситуацию за столом переговоров, то Россия «будет достигать своих целей на поле боя».

Лавров напомнил Рубио о его недавнем заявлении про невозможность посредничества в переговорах с Украиной, поскольку США оказывают ей военную помощь. Фото: REUTERS.

СЕРЫЕ ЭЛИТЫ

Рассуждая о западных лидерах, Сергей Викторович констатировал:

- В начале XXI века, когда уходили известные деятели, и Ширак, и Шредер, стала мельчать категория европейских элит в значительной степени, потому что яркие личности стали ненужными, а любое инакомыслие вымарывается.

В качестве примера он привел Великобританию, где за последнее десятилетие сменились семь премьер-министров, «за которых никто не голосовал».

- Им нужны серые послушные личности, - обобщил министр. - Я не хочу перечислять персоналии, но измельчала прослойка элиты, которая пытается делать вид, что она правит миром или имеет основание делать это.

«ДЕБИЛЫ — ИНОСТРАННОЕ СЛОВО»

Крепкие словечки, которые вырывались у Сергея Лаврова при случайно включенном микрофоне, давно ушли в народ. Дипломат объяснил, что не сожалеет о сказанном:

- Я не радуюсь, но и не жалею об этом — это было естественным проявлением определенных чувств в определенной ситуации. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» - иностранное слово…

Я руководствуюсь интуицией, как мне подсказывает беседа. Ты видишь собеседника, понимаешь и чувствуешь, на что он будет реагировать, что ему западет в душу, а что нет. Так что здесь никакого клише быть не может.

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