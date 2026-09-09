Павел Крайнов: После рождения дочери проблем с аэробной нагрузкой нет

Фото: Личный архив Павла Крайнова

Характерный и разноплановый Павел Крайнов отлично знаком зрителю по множеству качественных проектов («Беловодье» 18+, «Триггер» 18+, «Подольские курсанты» 18+, «Этерна» 16+, «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+.). А 10 сентября на большие экраны выходит еще один интересный проект с участием артиста: историческая драма «Охота на императора» - последняя работа телеведущего, продюсера и режиссера Алексея Пиманова, в которой Павел сыграл одну из ключевых ролей. Его Юзеф Садок - польский офицер из армии Наполеона, который в разгар Отечественной войны одержим идеей реванша и жаждой славы, поэтому в самый ответственный момент... секрет! «Телепрограмма» расспросила Павла, что движет такими персонажами, легко ли учить польский, как меняется жизнь с рождением дочери и как прошло это молниеносное лето.

«Мне удалось максимально уйти от себя»

- Павел, расскажите, пожалуйста о вашем герое - что это за характер? Судя по имени, персонаж собирательный?

- Это польский офицер, полковник армии Наполеона. Очень жестокий человек. Да, персонаж вымышленный, но среда и историческая основа образа абсолютно достоверны, ведь во время кампании 1812 года в наполеоновской армии было огромное число польских офицеров - войска Польши составляли основу 5-го корпуса Великой армии, командовал ими Юзеф Понятовский. Моего героя зовут Юзеф Садок. Так что смысловые и исторические пересечения, разумеется, присутствуют. Что касается кино, то я люблю такие характеры - сложные и неоднозначные. Любое кино состоит из архетипов, поэтому в каждом проекте есть антагонист, но мне всегда хочется пойти чуть дальше, копнуть поглубже: понять причины, мотивы и цели, которые есть у каждого поступка, у каждого человека. Ведь так и в жизни. И мне хотелось проникнуть в логику поведения Садока, поэтому с горячо любимым мной режиссером Алексеем Викторовичем Пимановым, к сожалению, безвременно ушедшим от нас, мы детально разбирали характер Юзефа. Искали суть, зерно, мотивы - начиная от первостепенных (неразделенная любовь, жажда власти, денег, месть, желание быть первым) и заканчивая более глубинными.

В «Охоте на императора» актер сыграл роль польского офицера. Фото: Кадр из фильма

- Например?

- Алексей Викторович вдруг спросил: «А что, если он хочет быть похожим на Наполеона?» И в этом, пожалуй, и был скрыт ключ для меня как артиста. Тут нет библейских мотивов, не подумайте. И все же одна из заповедей звучит так: не сотвори себе кумира. А у нас в проекте вдруг он, кумир, появляется: Садок не хочет просто быть рядом или подчиняться - он хочет быть таким же, равным, максимально похожим на Бонапарта. И в этот момент у меня внутри словно щелкнуло - я начал понимать логику персонажа. А это и есть самое главное для артиста. Думаю, мне удалось максимально уйти от себя при создании этого характера - что всегда интересно.

- Как работали с речью, чтобы добиться правдоподобного акцента?

- Мы хотели выделить этого героя. И сделали ему легкий акцент, без фанатизма. Утверждение на роль произошло в конце весны, снимали в конце лета, поэтому у меня было время подготовиться - четыре месяца тренировал верховую езду, фехтование, французский и польский языки (потом дублируем по-русски, но играем все же на иностранных языках). Конечно, были педагоги, с которыми мы прорабатывали нюансы: прописывали каждую фразу, изучали ударения (в польском - всегда на предпоследний слог), правильное произношение (вместо звука «лэ» есть «уэ», вместо мягких согласных - твердое произношение). Так и нарабатывали. Записывал на диктофон, проговаривал, исправлял ошибки. Словом, старались.

- А в какую эпоху лично вам хотелось бы перенестись? И почему?

- Поскольку мне очень нравится фехтование - и в частности историческое фехтование, - конечно, хотелось бы пожить в эпоху рыцарских турниров. Возможно, XVIII век. Наверно, то время интереснее.

- Исторических проектов в последнее время и снимается, и выходит все больше и больше. Как считаете, с чем связан такой бум?

- Есть ощущение, что это идет на спад. Больше наблюдаю бум киносказок, которые как будто зрителю приедаются. А вот исторических проектов, наоборот, хотелось бы побольше.

- Почему?

- Нам, артистам, это дает уникальную возможность уйти от себя. А зрителю - на время погрузиться в эпоху, в которой пожить не довелось.

«У нас вся семья творческая»

- Актерская профессия предполагает и хорошую физическую форму. Как часто удается заниматься спортом и на чем делаете акцент?

- Все просто: тренажерный зал, плавание. А еще два с половиной года назад в нашей семье произошло прекрасное событие - родилась дочка Анечка. Поэтому пешие прогулки с коляской теперь составляют огромную часть жизненного и, как вы понимаете, тренировочного процесса (смеется). Если свободен, то всегда нахаживаем шаги. С аэробной нагрузкой проблем нет.

Павел с женой Ольгой и дочкой Аней. Фото: Личный архив Павла Крайнова

- Замечательно! А что еще увлекает вас, кроме работы? Где и как можете отвести душу?

- После того как родилась малышка, стали часто выезжать за город. Гулять. Радуют и доставляют счастье вот такие вот простые моменты и человеческие радости: шашлыки, семья, свежий воздух.

- Кто ждет вас дома и поддерживает после съемок? Есть ли у вас дома традиция просмотра ваших проектов?

- Дома всегда ждет семья. Такой традиции нет. Если честно, терпеть не могу их, свои работы.

- (Голосом Леонида Якубовича.) Да ладно?! Что за кокетство...

- Нет, я абсолютно серьезно. Каждый раз кажется, что сделал бы роль гораздо лучше, если бы предоставился такой шанс. Но, как говорил мой мастер Всеволод Николаевич Шиловский, «кино - это запечатленная секунда». Вот она случилась - и больше изменить ничего не можешь. А еще честно делю все свои проекты на две категории: стыдные и нестыдные. Да, у нас есть диплом с надписью «артист театра и кино», это наша профессия, поэтому иногда мы снимаемся как в качественных, хороших проектах («Одиннадцать молчаливых мужчин», «Охота на императора», «Крым» 18+), так и в проходных сериалах. Это тоже жизнь и работа.

А в «Этерне» воплотил образ Робера Эпине (он же Иноходец). Фото: Кадр из фильма

- Как прошел праздник 1 сентября?

- Ну, до школы еще далековато. Дочери, как уже сказал, всего 2,5 года, так что впереди - садик. Первый год. Так что ждут нас, как напророчили друзья, всякие вирусы и все прочее. Будем смотреть, как дочь адаптируется.

- А в целом: как провели это лето - и присутствует ли меланхоличный настрой в связи с наступлением осени?

- Есть немного. У меня ведь еще из окна видны деревья, а тут вдруг взглянул - и листья уже желтые. Грустно. Но лето прошло насыщенно. У нас вся семья - абсолютно творческая. Моя жена Ольга Фендер - режиссер-хореограф, ставит спектакли, работает в детских театральных студиях. И этим летом мы выпускали дебютный спектакль - 22 сентября в родном для меня Театре-студии Всеволода Шиловского состоится премьера постановки «Голоса из классной комнаты» по мотивам бестселлера Роба Буйе «Все из-за мистера Террапта»: там есть и тема буллинга в школе, и тема неполных семей, и тема инвалидности, и тема нашей глухоты по отношению друг к другу. Словом, спектакль для всех возрастов. Думаю, театр должен говорить обо всех этих вещах. И для меня это тоже огромное событие, потому что 7 лет я не выходил на театральную сцену - и вот решился. Так и провели лето. Всех, кстати, от души приглашаю!

- Есть ли цель, задача или мечта, которую хотелось бы осуществить/реализовать до конца года?

- Да! Все-таки хочется съездить в отпуск. На море. Потому что наш маленький замечательный человек там еще ни разу не был. Хочется, конечно, и хороших фильмов - и нам, и зрителю. Хочется мира, любви и добра - всем вашим читателям. Чтобы мы слышали друг друга, уважали, поддерживали, понимали и чувствовали. Чтобы гармония все-таки царила в нашем мире. Вот такие мечты.

«Охота на императора» 16+,

с 10 сентября на больших экранах

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