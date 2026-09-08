Как осужденные по делу Ларисы Долиной будут выплачивать гигантский долг: певица отсудила 114 млн рублей

Иск Ларисы Долиной удовлетворен Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной – певица требовала наказать рублем соучастников мошенников, которые раскрутили ее на сотни миллионов рублей.

Напомним, что исполнительницу «Погоды в доме» представлявшиеся силовиками мошенники атаковали звонками весной 2024 года. В течение нескольких месяцев певицу убедили продать 5-комнатную квартиру в Хамовниках, а вырученные за нее деньги и банковские сбережения передать на «безопасный счет». В общей сложности она лишилась 175 млн рублей. Позже Долина пыталась оспорить сделку о продаже квартиры, однако в итоге суд оставил жилье добросовестной покупательнице – Полине Лурье. Осенью 2025-го вынесли приговор участникам схемы. Курьер Анжела Цырульникова, которая забирала у Долиной пачки с деньгами и передала соучастникам, получила 7 лет колонии. Еще трое мужчин, которые через свои банковские карты помогали переводить деньги по цепочке и обналичивали их, осуждены на сроки от 4 до 7 лет.

Теперь рассмотрели и гражданский иск Долиной к своим обидчикам – о возмещении ущерба. С Цырульниковой и Андрея Основы (он выступал в качестве дропа – предоставил для вывода денег свою карту) суд солидарно взыскал 114 120 000 рублей и госпошлину в размере 335 180 рублей.

На данный момент все осужденные по этому делу уже отбывают наказания. Как с них будут взыскивать столь гигантскую сумму? Могут ли они списать этот долг, объявив себя банкротами? Эти и многие другие вопросы KP.RU разъяснил адвокат Андрей Мишонов.

Осенью 2025-го вынесли приговор участникам схемы Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОТОМУ ЧТО ЗВЕЗДА?

- Для обычного человека взысканная сумма ущерба в 114 млн рублей кажется неподъемной. Резонанс этого дела и звездный статус Ларисы Долиной при рассмотрении ее иска имели значение?

- Сама по себе сумма юридически меня не удивляет. В таких делах размер взыскания определяется не известностью потерпевшего и не резонансом дела, а размером установленного имущественного вреда. Причиненный имуществу вред должен быть возмещен в полном объеме. В деле Долиной размер вреда исследовался еще в рамках уголовного дела. Первоначально речь шла о требованиях более чем на 176 миллионов рублей, но впоследствии они были уменьшены до 114 миллионов.

- В решении суда указано, что сумма взыскивается с двух осужденных «солидарно». Что это значит?

- Это означает, что Долина вправе требовать всю присужденную сумму не обязательно поровну с каждого, а в полном объеме с любого из солидарных должников, у которого обнаружатся деньги или имущество. Если с одного удастся взыскать, например, 20 миллионов, оставшиеся 94 миллиона можно взыскивать с другого. Обязательство прекращается только тогда, когда вся сумма будет выплачена.

Жилой многоэтажный дом в Ксеньинском переулке, где Полина Лурье купила квартиру у Ларисы Долиной Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Откуда будут брать деньги на выплату ущерба?

- Приставы вправе обращать взыскание на банковские счета, автомобили, доли, ценные бумаги и недвижимость должников, накладывать на имущество арест и в предусмотренных законом случаях реализовывать его. Недвижимость тоже может быть продана в счет долга. Исключение — прежде всего обычное единственное пригодное для проживания жилье, которое защищено исполнительским иммунитетом.

ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

- Пока эти люди сидят в колонии, они и работать-то могут только на «промках», за минимальные зарплаты – 25-30 тысяч рублей в месяц.

- Если осужденные будут работать в исправительной колонии, исполнительный лист никуда не исчезает. Удержания могут производиться и из их заработка. Законодательство допускает удержание до 70 процентов дохода. При этом осужденные с учетом всех удержаний могут получать на свой лицевой счет не менее 25 процентов начисленного заработка (то есть, общее удержание – до 75%. – Авт.).

- Если никакого имущества, кроме единственного жилья нет, долг «простят» или он может тянуться за человеком всю жизнь?

- Пристав может окончить исполнительное производство из-за невозможности взыскания, однако взыскатель (то есть Лариса Долина. – Авт.) затем вправе снова предъявить исполнительный документ. Так что подобный долг действительно может сопровождать человека очень длительное время. Появилась квартира, автомобиль, официальный заработок, деньги на счетах, наследство или иное имущество — вопрос о взыскании возникает снова. Но юридического способа заставить человека немедленно выплатить 114 миллионов, если у него объективно нет ни денег, ни имущества, конечно, не существует.

- А если эти люди решать пройти процедуру банкротства?

- Нет, долг автоматически не спишется. Закон о банкротстве прямо предусматривает исключения – например, если долг возник вследствие мошеннических или иных умышленных противоправных действий.

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