В Москве объявили победителей восьмого сезона конкурса «Класс!»

Фото предоставлено пресс-службой литературного конкурса «Класс».

На 39-й Московской международной книжной ярмарке объявили победителей восьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!», проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минцифры РФ. Награды получили шесть лауреатов.

Руководитель конкурса Анастасия Скорондаева подчеркнула, что в этом году работы отличались высоким уровнем и зрелостью. «Это сильнейший сезон за всю историю», — отметила она. Члены жюри — писатели и педагоги — призвали участников не бросать литературу и сохранять авторский голос.

В этом году победу одержали Владимир Ермоленко (Красноярский край), Глеб Панфилов (Вологодская область), Павел Мильков (Архангельская область), Никита Костенко (Новосибирская область), Денис Ягофаров (Москва) и Любава Паздникова (Республика Бурятия). Члены жюри отметили, что сезон стал самым сильным за всю историю конкурса.

Специальные номинации также принесли победы молодым авторам. Аудиоиздательство «Вимбо» выбрало Дарью Нечаеву, а журнал «Юность» отметил Софью Мещерякову. Редакция сайта Parents.ru вручила приз Ирине Баданиной, а блогерское жюри признало лучшим рассказ «Сияние» Анны Журы, победительницы прошлого сезона. Кроме того, Анна получила победу в номинации «Выбор старшеКлассников!», где тексты оценивали бывшие финалисты конкурса.

Все победители получили в подарок ценные призы, сертификат на прохождение мастерской «Пишу дальше: курс для победителей, которые не останавливаются» от Натальи Калинниковой. Рассказы финалистов можно прочитать и послушать на крупном книжном сервисе.