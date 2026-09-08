Отнимают жилье, издеваются в посольствах: почему Киркоров и Гришаева срочно избавились от зарубежных дач у моря

Почему Киркоров и Гришаева срочно избавились от зарубежных дач у моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ, Даниил ОПАРИН

«Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии» - такими заголовками запестрели недавно новостные ленты. Сделка, о которой стало известно только сейчас, состоялась еще в июне 2022 года.

Дальновидности Филиппа Бедросовича завидуют тысячи россиян, которые в свое время не устояли перед соблазном дешево купить апартаменты у моря: собственникам болгарской недвижимости (их в РФ, между прочим, около 80 000) начали поголовно отказывать в визах. В тех же случаях, когда визы дают, это делают по новым строгим правилам, связанным со вступлением Болгарии в Шенгенскую зону: четко обозначается дата въезда и выезда, причем въехать можно только один раз — мультивизы отменены.

А как все хорошо начиналось - в начале века любой приземлившийся в аэропорту Бургаса или Варны чартер из России еще перед паспортным контролем встречали толпы местных риэлторов с манящими буклетами в руках. Только вложитесь!

Теперь же их бывшие клиенты, для которых прелести «болгарской дачи» перевешивали препятствия последних лет, и вовсе оказались перед закрытыми дверями.

БОЛГАРИЯ: ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЗ РОССИИ ПЕРЕСТАЛИ ПУСКАТЬ В СТРАНУ

Москвич Евгений в 2007-м купил двухкомнатную квартиру в Святом Власе - курортном городке на берегу Черного моря - за $20 000. Семья проводила там каждое лето.

К моменту покупки Болгария только вступила в Евросоюз и стала его самой дешевой страной, по российским меркам продукты или такси стоили копейки. Национальные визы владельцам жилья давали на год и продлевали сразу на три.

Курортный город Святой Влас на болгарском побережье Черного моря. Фото: rkold/Shutterstock/Fotodom

После начала СВО Евгений с домочадцами продолжили отдыхать в Болгарии: летели самолетом в Стамбул, а оттуда шесть часов ехали автобусом до Бургаса.

«Мы за годы привыкли: открываешь дверь своим ключом, внутри все по нашему вкусу, до пляжа рукой подать, во дворе бассейн - чего еще внукам надо… Каждый уголок в городе знаем, - объясняет собеседник. - Хотя там цены и выросли очень сильно, все равно на круг дешевле, чем покупать путевки».

С марта 2024-го Болгария перешла на шенгенские стандарты. Этой весной москвич обратился за очередной визой. И получил отказ с формулировкой «может представлять угрозу общественному порядку или внутренней безопасности» - что закрывает въезд и в другие страны ЕС.

«Я преподаю матанализ в вузе, - говорит Евгений. - Мы общаемся с другими собственниками, которые оказались в такой же ситуации. Среди нас учителя, сотрудники банков, МЧС, киностудий, рекламщики…. Есть пенсионеры, которые когда-то работали в госструктурах. Все ездили в Болгарию по 15-20 лет!

Я написал апелляцию на отказ, попросил объяснить, почему я угроза. Пришел формальный ответ: «Так решила наша служба безопасности».

- Что думаете делать дальше?

- Мы отправили коллективное письмо болгарскому премьеру. Нам даже не ответили, что оно зарегистрировано. Попробую обратиться в суд в Софии через адвоката.

В чатах российских владельцев недвижимости в Болгарии — самые разные формулировки визовых отказов. Фото: BalkansCat/Shutterstock/Fotodom

В чатах российских владельцев недвижимости в Болгарии - самые разные формулировки визовых отказов, например: «Утверждают, что адрес нашей квартиры недействительный, но такого не может быть!»

Автор одного из постов рассказала « Комсомолке»: «Мой зять - отставной военный, уже 15 лет на инвалидности. Ему одобрили визу, вклеили в паспорт, а потом вызвали в консульство и заявили, что она аннулирована.

Болгарский суд признал, что зять угрозы для ЕС не представляет. Но, когда он повторно подал на визу, опять отказали. Знаю, что еще судилась женщина, мама двоих детей, она в банке работает. И закончилось все точно так же. Болгария даже на фоне других стран Европы полную дичь творит!»

Удивительно короткой оказалась память «братушек», которых Россия освободила от османского ига, совершив военные подвиги при Шипке и Плевне. Теперь болгары бегут впереди Брюсселя, который решил наказать россиян визовым заслоном.

ФИНЛЯНДИЯ: КВАРТИРЫ РОССИЯН ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОСТО ОТНЯТЬ

Финляндия - страна не для бедных, поэтому недвижимостью там с 2000 года обзавелись лишь около шести тысяч россиян. Но в этом случае поражают меры, которые предприняли против них наши еще не так давно «добрые соседи».

Всего-то два часа от Питера на машине или скоростном поезде, а какая, казалось бы, надежная инвестиция - домик у озера или квартира рядом с границей.

Хельсинки — столица и крупнейший город Финляндии. Фото: Mistervlad/Shutterstock/Fotodom

Но после воссоединения Крыма с Россией слово взяли финские военные. В каждом россиянине им стал мерещиться потенциальный шпион и диверсант.

С 1 января 2020 года любая сделка с землей для неграждан ЕС стала невозможной без разрешения Минобороны Финляндии. Нацелено новшество было на русских. Одному запретили купить бывшее здание дома престарелых из-за «близости к военному полигону Ниинисало», другому - квартиру в приграничье под предлогом того, что «это стратегическая зона»…

А в июле прошлого года ввели полный запрет на покупку недвижимости для россиян. Тут, как говорится, и слава богу, что не купили, а вот давние владельцы финских апартаментов и дач получили гораздо худшие неприятности.

С лета 2024-го финны упростили изъятие недвижимости за долги по обслуживанию - отобрать ее стало можно даже без извещения владельца. А долги понятно откуда: Суоми наглухо закупорила границу, счета в финских банках россиянам закрыли, переводы блокируют.

Издание Нelsingin Sanomat описывает один из сотен подобных случаев: семья из России с двумя детьми купила таунхаус в Иматре, приезжала отдохнуть несколько раз в год, а потом «просто исчезла» и перестала оплачивать коммуналку: «Мебель, одежда и другие вещи остались в квартире».

Ясно, что «исчезла» семья не просто так, а после закрытия границы и банковских запретов. Управляющая компания решила продать таунхаус и все вещи хозяев.

750 граждан РФ обращались в канцелярию президента Финляндии с просьбой разрешить приезжать, чтобы обслуживать недвижимость и оплачивать счета. Ответа не последовало.

А теперь финское Минобороны желает пересмотреть задним числом все сделки с недвижимостью за последние 20 лет: если найдут пресловутую угрозу нацбезопасности, права собственности аннулируют.

ЧЕРНОГОРИЯ: ВВЕДЕНИЕ ВИЗ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ ОБРУШИЛО РЫНОК

«Нас и русских — двести миллионов, а без русских — два грузовика!» - любили повторять в братской Черногории. Россияне владеют там 19 000 объектов, в основном на Адриатическом побережье. Красивые виды привлекли многих звезд - от певца Стаса Михайлова до актрисы Нонны Гришаевой.

Для граждан РФ балканская страна поддерживала фактически безвизовый режим. Покупателям любой недвижимости выдавали ВНЖ на год с правом продления.

Котор — древний венецианский город-крепость в Черногории. Фото: O'SHI/Shutterstock/Fotodom

В июле Черногория, которая собирается вступить в Евросоюз, объявила: с 1 ноября будущего года она по требованию Брюсселя вводит визы для россиян.

«ВНЖ будут давать только при покупке объекта от 150 тысяч евро, - рассказал «Комсомолке» эксперт по зарубежной недвижимости Филипп Березин. – В результате местный рынок просел на 21 процент».

Мы позвонили Нонне Гришаевой, чтобы узнать о судьбе ее купленной в 2013 году трехкомнатной квартиры с видом на Которскую бухту.

«Недвижимости в Черногории у меня больше нет», - кратко ответила актриса. Она построила новый дом рядом с селом Вятское в Ярославской области. До Адриатики оттуда далеко. Зато можно быть уверенной: никто к твоей собственности доступ не перекроет. И тем более не отнимет лишь потому, что у тебя российский паспорт.

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