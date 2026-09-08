Кредит под 1%: как в Вологде решили превратить исторические руины в золото

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В Вологодской области официально стартовал уникальный региональный механизм финансовой поддержки для инвесторов. Его суть в дополнительном удешевлении кредитов, которые берутся на восстановление объектов культурного наследия (ОКН) и их адаптацию под современные нужды. По сути, областные власти взяли на себя часть процентной нагрузки, чтобы спасать архитектурные шедевры стало еще выгоднее.

Механизм завязан на федеральную программу льготного кредитования (ее оператором выступает ДОМ.РФ). Новая региональная субсидия позволяет инвесторам, работающим в Вологде, срезать кредитную ставку сразу на 5% годовых сверх уже имеющихся преференций. Итоговый результат выглядит сенсационно: для проектов под гостиницы конечная ставка не превысит 1% годовых (при базовых федеральных 6%), для других коммерческих объектов — до 4%.

Особо отметим, что речь идет не о миллиардных вливаниях из бюджета на стройку, а о снижении банковского бремени, что для застройщиков в нынешних условиях порой важнее прямых дотаций.

«Федеральная программа льготного кредитования позволяет успешно сохранять и включать объекты культурного наследия в экономику территорий, - отметил директор подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Виталий Насонов. - Уже более 13 млрд рублей льготного финансирования привлечено для восстановления ОКН в 14 регионах страны. Важно, что соответствующие кредитные продукты разработаны крупнейшими банками. Выдачи по программе осуществляют Сбербанк, ВТБ, Альфа, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк».

Первый ласточкой новой программы стал застройщик «Эколофт». Банк ДОМ.РФ уже перечислил первый транш кредитных средств на восстановление исторического здания, где раньше размещался Вологодский педагогический университет. Теперь здесь появится не просто гостиница на 120 номеров, а полноценный многофункциональный комплекс.

Под одной крышей с отелем разместятся ресторан, вместительный конференц-зал и фитнес-центр. Управлять новой точкой притяжения будет один из ведущих отельных операторов — то есть сервис обещают на уровне лучших мировых стандартов.

Сейчас запуск аналогичных региональных программ поддержки прорабатывается и с рядом других субъектов РФ.