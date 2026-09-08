Более 400 предпринимателей приняли участие в тематических забегах в пяти городах России

Фото: представлено Т-Банком.

Более 400 бизнесменов в пяти регионах России приняли участие в необычном формате нетворкинга от Т-Бизнеса— серии деловых забегов. Предприниматели в Красноярске, Челябинске, Уфе, Перми и Нижнем Новгороде на дистанции в 5 км знакомились, обменивались опытом и обсуждали особенности ведения бизнеса в своих регионах.

Беговую группу возглавил спортивный предприниматель, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. Он не только задавал участникам темп бега, но и тем дискуссий: прямо во время забега общался с представителями местного бизнеса, обсуждая особенности предпринимательской среды, развитие компаний и значение локальных деловых сообществ.

Фото: представлено Т-Банком.

В большинстве городов деловой забег длился около 40 минут. Самыми быстрыми оказались бизнесмены из Уфы: они преодолели 5 километров за 32 минуты. Закончив со спортивной частью, предприниматели отправлялись на кофе-рейв: за время проекта участники выпили почти тысячу чашек кофе и завели несколько сотен новых полезных знакомств.

Забеги стали частью федерального экспедиционного проекта о предпринимательстве «Локальный код» от Т-Банка. Он направлен на исследование локального бизнеса, изучение особенностей предпринимательства, поддержку и развитие деловой активности в регионах.

Фото: представлено Т-Банком.

- Одна из целей проекта «Локальный код» - создать эффективную платформу для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России. Предпринимателям важно общаться, чтобы ясно понимать бизнес-климат в регионе, находить новые решения, получать поддержку в сложные периоды. В чем-то развитие бизнеса похоже на забег — и там, и там важно намерение, хороший старт, распределение сил и ресурсов на дистанции, стремление к конкретному результату. Поэтому нетворкинг в таком формате получил широкий отклик и большое внимание со стороны местного бизнеса — можно сказать, в итоге сложилось целое спортивное комьюнити бизнесменов, - рассказал руководитель управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса Егор Раннев.

Фото: представлено Т-Банком.

Осенью «Локальный код» продолжится в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре уже в формате бизнес-фестивалей. В дискуссиях примут участие топ-менеджеры федеральных и региональных компаний, экономисты и представителей органов власти. По итогам фестивалей будет подготовлено исследование об экономических трендах Урала, Поволжья и юга России, а также народные рейтинги популярных региональных брендов, производителей, сервисов и заведений.