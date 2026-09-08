На сегодня использование Max ID вместо бумажного документа действительно разрешено в ряде случаев. Фото: TsibaevAlex/Shutterstock/Fotodom

«Без Max не пустят ни в самолет, ни в поезд!», - сообщают каналы в телеграме и собственно «Максе». Мол, в Минтрансе готовят новшество — идентификацию для посадки на самолет и поезд только через Max ID. Корреспондент KP.RU разбиралась, что за очередные новшества нас ждут и ждут ли на самом деле. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Будут ли пускать в самолеты и поезда без Макса: что на самом деле

Авторы сообщений в каналах ссылаются на информацию от Минтранса и его главы Андрея Никитина. Министр транспорта на полях Восточного экономического форума действительно сделал заявление по поводу возможности использовать меccенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Вот что на самом деле он сказал:

- Что касается мессенджера «Макс», то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по цифровому ID в Max. Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.

Министр транспорта России Андрей Никитин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Из самого заявления понятно, что речь идет об одной из возможностей в будущем, которая пока только рассматривается - наряду с другими возможностями. На полях ВЭФ министр также говорил, например, о посадке в самолет по биометрии:

- Что касается биометрии, то технология готова к масштабированию, и теперь все зависит от готовности операторов аэропортов. Аэропорт Нижний Новгород готовится к запуску биометрии.

Использование Цифрового ID в Макс в самолетах и поездах

Очевидно, что слова министра про «Макс» вырваны из контекста и их смысл искажен: речь идет не о том, что «скоро без Max не пустят ни в самолет, ни в поезд», а о том, что прорабатывается возможность использовать Max ID наряду с другими вариантами подтвердить свою личность при посадке на самолет и поезд. При этом министр особо подчеркивает, что никаких решений по этому поводу не принималось – это только «перспективное направление».

На сегодня использование Max ID вместо бумажного документа действительно разрешено, например, при заселении в отели — средства размещения с фондом более 50 номеров уже обязаны предоставлять гостям такую возможность с 1 сентября 2026 года. Администратор отеля сканирует QR-код с телефона гостя — и паспортные данные загружаются в систему, не надо заполнять никаких бланков. Но это только дополнительная опция. Россияне могут и по-прежнему селиться в отель по паспорту. Как кому удобнее.

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