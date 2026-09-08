Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

..- Дмитрий Сергеевич, в Верховной Раде заявили, что новые предложения американской стороны по сравнению с предыдущими стали хуже для Киева. И в связи с этим возникает вопрос… Можно ли ожидать, что чем дольше будет затягиваться миротворческий процесс, тем более неприятными для Киева будут требования?

- Безусловно, это можно и нужно ожидать, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 8 сентября, на вопросы журналистов. - Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима.

Песков заявил, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима Европейцы на деле делают всё, чтобы не дать СВО завершиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

- И согласны ли в Кремле с оценками депутатов Рады? - последовал далее вопрос.

- Мы не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков, - сказал Песков. - Это все должно происходить в тишине.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Уиткофф по итогам визитов в Москву и Киев сообщил, что на Украине к делегации присоединились представители Великобритании, Франции и Германии для согласования дальнейших шагов. Насколько вообще это может продвинуть переговоры или, напротив, помешать возобновившемуся переговорному процессу?

Песков:

- Скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вопрос:

- Токио потребовал демонтировать в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией. Как в Кремле оценивают подобные выпады? Неужели в Токио забыли обо всех военных преступлениях в годы Второй мировой войны?

Песков:

- Трудно сказать, что забыли, что помнят в Токио. Но, по крайней мере, мы не забыли, действительно, о японском милитаризме, мы не забыли о той победе.

Мы, например, с изумлением отмечаем, что когда проходят мемориальные траурные мероприятия по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает про Соединенные Штаты Америки… Единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие. Японцы этого тоже не помнят.

В этой связи мы вряд ли можем хоть как-то принимать во внимание такие требования и такие заявления.

Вопрос:

- Норвегия заявила о намерении до конца года провести с Россией консультации по безопасности на море. Хотели бы узнать, готова ли Москва к такому диалогу, и как Кремль оценивает эти инициативы?

Песков:

- Консультации с кем?

Журналист:

- С Россией.

Песков:

- Россия открыта для диалога, Россия открыта для любых консультаций.

Мы никогда не были сторонниками сворачивания двусторонних отношений. Поэтому я не сомневаюсь, что наши дипломаты на это откликнутся…

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