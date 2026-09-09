Украинские вербовщики развязали настоящую охоту за российскими детьми и подростками. Фото: Создано ИИ / Gemini@Google

Чаще всего этих ребят ловят после первого же эпизода. Некоторые даже не успевают потратить полученные от анонимных кураторов деньги. Ощущение эйфории проходит очень быстро. Вот он поджег релейный шкаф на железной дороге. Вот на карту «капнули» 10-20 тысяч и парень собрал друзей на фудкорте в ТЦ. А уже через несколько дней вдруг оказался в неуютной камере СИЗО.

Украинские вербовщики развязали настоящую охоту за российскими детьми и подростками. В итоге 15-16-летние ребята могут навсегда испортить себе жизнь, сделав всего один неверный шаг.

Заставили девушку поджечь трансформаторную будку За одни сутки 16-летняя девушка из Тюмени перевела мошенникам 100 тысяч рублей и подожгла трансформаторную будку. Она не знала, что сотрудники Госуслуг, прокуратуры и ФСБ никогда не звонят первыми. И поплатилась за это. Расскажите эту историю другим подросткам, чтобы они не попали в ту же ловушку!

Какие дети чаще всего добровольно становятся соучастниками преступлений? На что их «ловят» вербовщики? И как родители могут спасти своих детей? Об этом мы поговорили с руководителем Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексеем Александровым.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ РОДИТЕЛЕЙ

- Алексей Анатольевич, бытует мнение, что в сети вербовщиков попадают в основном подростки из неблагополучных семей, за которыми никто не смотрит. Это так?

- На самом деле в сети вербовщиков попадают самые разные дети, и благополучие семьи здесь не служит защитой. И даже наоборот - подростки из обеспеченных и любящих семей порой оказываются даже более уязвимыми, чем дети из семей с трудной жизненной ситуацией, которые зачастую растут подозрительными. Они интуитивно чувствуют опасность и их труднее ввести в заблуждение. А вот дети, окруженные заботой, часто излишне наивны. Они привыкли к цифровому доверию: родители покупают им дорогие гаджеты и уважают личные границы, не проверяют переписки. Пока ребенок спокойно сидит в своей комнате, родителям кажется, что он под защитой. А с ним прямо в этот момент уже может общаться опытный манипулятор.

- Если эти ребята – положительные, почему соглашаются на предложения анонимов из соцсетей?

- Здесь работают три фактора. Во-первых, специфика подростковой инфантильности и тоннельное мышление. Логическая цепочка в голове ребенка укорочена до минимума. К примеру, ему нужны деньги на новую видеокарту для компьютера. И тут ему как раз предлагают поджечь релейный шкаф. В голове у подростка это вдруг выстраивается в логичную, по его мнению, цепочку: он выполняет - получает деньги - покупает новую видеокарту - играет в компьютерные игры. Мысль о том, что из-за его действий могут столкнуться поезда, погибнуть люди, а его самого легко вычислят правоохранители и он может получить до 10 лет лишения свободы, в сознании подростка на этом этапе просто отсутствует. Во-вторых, причина кроется в финансовой составляющей этой инфантильности. Дети, особо не знавшие нужды, не понимают реальную ценность денег и сложность их заработка. Сумма в 15-30 тысяч рублей кажется им именно легкими деньгами. И в-третьих, они действительно не осознают масштаб последствий. Для них железная дорога - это что-то на уровне декорации из компьютерной игры, а релейный шкаф лишь «какая-то серая коробка». Они не понимают, что этот шкаф может являться «мозгом» системы, управляющей движением поездов.

- Родители таких детей действительно ничего не замечают?

- В этом и кроется основная суть проблемы. Включается «родительская слепота» - мамы и папы думают, что если сын учится хорошо и посещает спортивные секции, то на совершение преступления он точно не способен. Именно из-за такого слепого доверия родители и пропускают первые «тревожные звонки».

- А что должно насторожить родных?

- Внезапная скрытность, замкнутость, появление новых предметов и вещей или покупка горючих жидкостей.

Мысль о том, что из-за его действий могут столкнуться поезда, погибнуть люди, а его самого легко вычислят, в сознании юного поджигателя зачастую просто отсутствует. Фото: Западное МСУТ на транспорте СК России

«ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД»

- Давайте поговорим о работе правоохранителей. Вы уже сказали, что подросток, соглашающийся совершить поджог, уверен, что человека, который глубокой ночью поджег шкаф где-то в глухом лесу, никто никогда не найдет.

- Это заблуждение, конечно. Современная железная дорога - это зона тотального цифрового контроля. У большинства имеются стереотипы из детективов прошлого века, а современное следствие уже сейчас использует технологии завтрашнего дня. Во-первых, это автоматические системы, которые фиксируют абсолютно все устройства, находящиеся на защищенных объектах, в том числе и транспортной инфраструктуры. Во-вторых, остается цифровой след. Вербовщики всегда требуют от подростков видеоотчет поджога для выплаты денег. Переписка, файлы, действия со смартфоном, IP-адреса и криптокошельки - все это оседает, и никакие VPN или анонимайзеры тут не спасают. Полностью уничтожить след невозможно. При этом важно понимать, что задача следствия - не просто привлечь несовершеннолетнего к ответственности за совершенное преступное деяние, но и размотать весь клубок. То есть выйти на его кураторов.

- В соцсетях встречаются комментарии сочувствия. Пишут: «Зачем ломать жизнь ребенку? Он же просто поджег железку за несколько тысяч рублей. Зачем давать ему огромный срок как взрослому террористу?». Как следствие квалифицирует действия поджигателей?

- Следствие оценивает не мотивы («хотел купить видеокарту», «хотел подзаработать»), а реальную общественную опасность. Уничтожение релейного шкафа - это не мелкое хулиганство. Вывод шкафа из строя может повлечь сход поездов, привести к гибели людей и техногенной катастрофе. Именно поэтому действия квалифицируются по самым тяжелым статьям Уголовного кодекса - «Диверсия» или «Террористический акт» (для несовершеннолетних наказание очень серьезное — до 10 лет лишения свободы). А по ним возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Более того, закон суров и к попыткам совершить преступление. Даже если подросток только подошел к релейному шкафу с бутылкой бензина, чтобы его сжечь, но его спугнули или задержали, следствие квалифицирует это как покушение на диверсию. Тот факт, что «он же не успел ничего сжечь» не предусматривает смягчения наказания, потому что на кону стоят безопасность государства и жизни людей. Это нужно всем понимать – и родителям, и детям.

Руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров. Фото: пресс-служба СК России

ЕСЛИ ОСТАНОВИЛСЯ ДОБРОВОЛЬНО – НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ

- А если подросток в последний момент передумал и ушел сам, его все равно накажут?

- А вот это уже совсем другая квалификация действий. Если подросток добровольно и окончательно прекратил подготовку к поджогу, он не подлежит уголовной ответственности. Но на практике следствие оценивает этот шаг по трем жестким критериям: добровольность, окончательность и своевременность. Добровольность означает, что решение отказаться от поджога принято исключительно по собственной воле, а не из-за внешних препятствий в виде появившейся охраны и так далее. Окончательность означает, что подросток полностью отказался совершать этот поджог, а не просто решил перенести его на другую ночь. Своевременность - это самый критический фактор, ведь передумать можно только до момента реального поджога. Если фитиль уже горит или бензин вспыхнул, добровольный отказ юридически невозможен. Более того, как правило, перед поджогом подростка обучают совершению теракта или диверсии, а за прохождение такого обучения уголовным законом предусмотрена строгая ответственность, для несовершеннолетнего - в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

- Как родители могут защитить своих детей от участия в диверсиях и терактах?

- Есть три основных способа, которые помогут уберечь ребенка от совершения таких преступлений. Первый - это цифровая гигиена. Сегодня вербовка осуществляется через мессенджеры и соцсети. Родителям важно помочь ребенку правильно настроить приватность путем закрытия его профиля от незнакомцев, настроек запрета на добавление в незнакомые группы. Стоит обращать внимание на паблики, посещаемые подростком. Если там содержится депрессивный и деструктивный контент, радикальные мемы и посты про «легкий заработок» - это повод насторожиться. Второй способ - это критическое мышление. Важно донести до ребенка, чтобы он понимал: если ему предлагают деньги за порчу чужого имущества, то это преступление. При этом необходимо обязательно развеять миф об анонимности в интернете. Ну и третий, пожалуй, самый важный момент - это психологический контакт дома. Вербовщики – опытные манипуляторы. Если подростку не хватает внимания, дома его постоянно критикуют, куратор быстро станет для него главным авторитетом. Несовершеннолетний должен быть уверен: что бы ни случилось, какая бы глупость ни произошла, он может прийти к родителям, которые его выслушают и помогут разобраться. Безопасность подростка строится на доверии. Защитить подростка от участия в диверсиях и терактах - значит вовремя заметить изменения в его поведении, научить его критически оценивать любые предложения из сети. Главное - оставаться для него надежным другом, к которому он не побоится прийти со своей проблемой.

P.S. Как действуют кураторы и мошенники? Как они обрабатывают подростков? Как можно защитить своего ребенка? Больше информации – на сайте проекта выход31.рф. Число 31 - отсылка к статье УК России, в которой прописано, что человек, который добровольно отказался от совершения преступления, не будет привлечен к уголовной ответственности.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чем заканчиваются подобные истории

- В ноябре 2025 года в Чите осудили трех молодых людей – по статьям «Теракт», «Подготовка теракта» и «Содействие террористической деятельности». Как водится, на ребят вышли через интернет и предложили работу. Двум из них на тот момент было по 17 лет, а младшему – всего 15. В сентябре 2024-го они с интервалом в неделю подожгли станцию сотовой связи и релейный шкаф. Задержали этих троих, когда они готовили поджог военного самолета и гуманитарного центра, где собирают помощь бойцам СВО. Самый юный участник терактов получил 6,5 лет воспитательной колонии (с переходом после совершеннолетия во взрослую колонию). Его старших товарищей приговорили к 7 и 9 годам колонии общего режима.

- Аналогичную группу несовершеннолетних обезвредили в Хакасии. Сначала приятели действовали вдвоем – за 40 тысяч рублей, которые пообещал неизвестный, сожгли два релейных шкафа на железной дороге. Затем эта парочка привлекла ребят помладше – подростка для участия в очередной «атаке», и девушку – чтобы на деньги, поступившие на ее банковскую карту, приобрести «материалы» для поджога. Задержали их после попытки спалить тепловоз. Двоим к моменту вынесения приговора уже исполнилось 18 лет, оба получили по 6 лет «взрослой» колонии. Еще один подросток и девушка – 7 и 6 лет воспитательной колонии.

- Троих несовершеннолетних диверсантов задержали в Кемеровской области. По заданию анонимного куратора из интернета, предложившего «подработку», они подожгли релейный и аккумуляторный шкафы. Итог: двое будут отбывать в колониях по 6 лет, третий – 5.

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