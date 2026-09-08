Китай запретил въезд туристам с бородой? В сети появились ролики, как на границе предлагают бритвы

Слух, что в Китай перестали пускать с бородой, оказался ложным. Фото: Laia Balart/Shutterstock/Fotodom.

В сети распространяются ролики, в которых утверждается, что туристов из России и Казахстана с бородой не пропускают через китайскую границу. Якобы бородачам выдают бритву и просят избавиться от растительности на лице, либо вернуться обратно. Видео расходятся по различным пабликам с высказываниями о притеснении мусульман или наоборот поддерживающими китайские требования. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли теперь бородачам въезд в Китай запрещен.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Сразу скажем, информация о том, что абсолютно всех туристов из России и Казахстана с бородой якобы массово перестали пускать через границу КНР, является искаженной. Общего запрета на въезд в Китай для бородатых иностранцев нет на уровне государства. На порталах МИД КНР и в базе международных туристических норм такие правила тоже не значатся.

Безвизовый режим для граждан Казахстана и России продолжает действовать в обычном режиме.

Но подобные случаи вполне могут быть. Речь идет о точечных проверках на конкретных участках границы и локальном законодательстве КНР. Например, на КПП «Хоргос» на китайско-казахстанской границе. Жалобы и видеоролики в соцсетях начали распространять в начале сентября 2026 года путешественники, преимущественно граждане Казахстана, пересекающие сухопутную границу именно в районе Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Несколько мужчин действительно заявили, что китайские пограничники поставили им ультиматум: сбрить бороду на месте, либо вернуться назад. Затем ролики начали распространяться на аудиторию регионов Северного Кавказа, входящих в состав России.

Пункт «Хоргос» находится под юрисдикцией Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. В этом регионе еще с 2017 года действуют строгие локальные нормативные акты по борьбе с экстремизмом. Согласно местным правилам, ношение «ненормально длинных или специфических бород», а также одежды, полностью скрывающей лицо, может трактоваться местными службами безопасности как признак религиозного радикализма.

При этом Синьцзян — один из самых закрытых районов страны и не относится к основным туристическим направлениям.

- 18 марта 2019 года Госсовет КНР опубликовал «Белую книгу», посвященную противодействию террористическим и экстремистским проявлениям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и обеспечению прав местного гражданского населения. Документ «Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне» обращает на себя внимание в связи с повышенным интересом западных СМИ в последнее время к ситуации в этом населенном мусульманами районе. На протяжении последних лет СУАР — это один из основных «проблемных» регионов для китайского руководства из-за усиления там сепаратистских выступлений, угрожающих территориальной целостности КНР. По этой причине власти Китая относят «уйгурский вопрос» к числу наиболее чувствительных и с настороженностью воспринимают усиление внимания западных стран к проблемам внутриполитического развития государства, - сообщается в исследовательской работе В.Е.Казанцева, опубликованной в сборнике Уральского федерального университета.

Информация о якобы притеснении туристов из России расходится по неофициальным пабликам с националистским уклоном, где жителей регионов Кавказа, входящих в состав России. Публикуя непроверенную информацию о негативном отношении к бородачам, авторы намеренно провоцируют межнациональную рознь и оскорбления.

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