Найдено копье участника Куликовской битвы: Возможно, им сражался соратник Дмитрия Донского

Возможно, найденный наконечник от копья самого Пересвета. Картина Михаил Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»

Звучит как чудо: житель села Монастырщина в Тульской области Николай Барматин отправился на рыбалку. А где человеку из села Монастырщина рыбачить? На реке Непрядва, чье название мы все помним из школьных учебников истории. И нашел то, что десятилетиями не могла найти археологи - копье (а точнее, наконечник копья) участника Куликовской битвы.

ТОЧНО КАК В ЛЕТОПИСИ

- Копье на удивление хорошо сохранилось. И несомненно принадлежит кому-то из воинов, бившихся на Куликовом поле 8 сентября (по старому стилю, по новому - 21 сентября) 1380 года, - сообщил об удивительной находке директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

В этом копье много и символического, и ценного для науки. О точном месте одного из важнейших сражений русской истории исследователи спорят до сих пор. А копье обнаружено ровно там, где стояла русская дружина согласно летописям - у впадения Непрядвы в Дон, подчеркнул замдиректора по научной деятельности музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Вот оно, подтверждение!

- Мы можем говорить с уверенностью, что средневековое сражение имеет совершенно точную географическую привязку - это слияние Дона и Непрядвы, современное село Монастырщина, - подчеркнул Евгений Гриценко.

Историки уже готовятся точнее описать картину сражения:

- Находка ценна и для понимания тактики ведения боя в те времена. Это была кавалерия, всадники с тяжелым вооружением, которые неслись друг другу лоб в лоб, - говорит Евгений Столяров.

ПЕРЕСВЕТ, А МОЖЕТ КНЯЗЬ?

Именно копьями бились в легендарном поединке Пересвет (монах-воин из Троице-Сергиева монастыря, причисленный к лику святых) и Челубей, напомнил завкафедрой отечественной средневековой и новой истории исторического факультета Ярославского госуниверситета, специалист по Куликовской битве Юрий Иерусалимский.

Так чье же это копье? Пересвета? Может, самого Дмитрия Донского?

- Трудно установить, кому оно принадлежало, - признает академик Николай Макаров, вице-президент РАН, врио директора Института археологии РАН. - Нам приятнее всего думать, что кому-то из московских или серпуховских бояр (одним из военачальников в сражении, напомним, был Владимир Андреевич Храбрый, удельный серпуховской князь, внук Ивана Калиты и двоюродный брат Дмитрия Донского. - Ред.).

Копье, скорее всего, восточного производства, но этот факт историков не удивляет. На Руси начиная с X века и вплоть до XVII столетия было много восточного оружия, уточнил Николай Макаров.

И, конечно, символическое, если не сказать чудесное, совпадение - копье было найдено в начале июля, почти одновременно с обретением мощей великого князя Дмитрия Донского. Показали только сейчас - после реставрации.

НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, А ЗНАМЕНИЕ

- В 2026 году Господь посылает нам два великих знамения - второе обретение мощей святого благоверного князя Димитрия Донского и эту находку, наконечник копья из вод Непрядвы, - поделился своей оценкой настоятель подворья Патриарха при храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосино, действительный член Императорского православного палестинского общества протоиерей Владимир (Клюев). - Это напоминание о нашей сложной истории, о служении, жертвенности, о том духовном стержне, который помогал русскому народу выживать в самые сложные времена. Как мы знаем, при исследовании останков великого князя Дмитрия Донского ученые обнаружили след от удара копьем, заживший еще при жизни. Теперь мы видим вещественное доказательство той эпохи, пропитанное нашей историей. Оно разило врага, защищая будущее Руси. Обретение мощей Дмитрия Донского и этого копья в один год - не случайность, а Божий знак, что величие Руси утверждается не только силой оружия, но и силой нашей веры.

КСТАТИ

Наконечник копья покажут гостям Музея-заповедника 26 сентября, во время торжеств по случаю 646-й годовщины Куликовской битвы. Оно будет выставлено в зале реликвий в Музее битвы в Монахово.

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