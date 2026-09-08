Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Большая его часть навсегда останется в секрете, но говорили президенты о мире на Украине. И говорили настолько откровенно, что Владимир Путин обозначил, «то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».
Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков
Судя по сообщениям из Киева, Вашингтона и Кремля, мирный процесс двинулся в крайне позитивном для России направлении. Новый «План Трампа», который привезли посланники Белого дома, даже жестче, чем был в конце 2025 года. Например, он включает выход ВСУ из частей Запорожской области и закрепление в украинской конституции признания освобожденных территорий за Россией.
Открытым остается лишь один вопрос – как Вашингтон собирается принуждать Лондон, Брюссель и Киев к принятию этого соглашения?
Подробности о перспективах мира, окончания СВО и подробностях телефонной беседы Путина и Трампа рассказывает «Комсомолка».
Как обычно, подробностями беседы двух президентов с журналистами поделился помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Вот, что он сказал:
- Разговор Путина и Трампа длился ровно час.
- Лидеры обсудили результаты поездок Уткоффа и Кушнера в Москву и Киев.
- Россия и США позитивно оценили итоги их миротворческой миссии.
- Президенты говорили откровенно. Многие детали Кремль разглашать не будет.
- Главная тема – мирное решение украинского конфликта и окончание СВО.
- Трамп заявил, что заинтересован в прорыве и мирном урегулировании как можно скорее. Что это должно произойти, пока он занимает президентское кресло.
- Хозяин Белого дома заверил, что сразу после урегулирования Россия и США получат колоссальные выгоды от экономического сотрудничества.
- Путин поддержал эти соображения и высоко оценил мирные инициативы Трампа.
- Президент России дал коллеге полный расклад по ситуации на передовой, обрисовал, как может развиваться ситуация и чем это грозит Киеву.
- Отдельно он обозначил, какие действий США ускорили бы мирное урегулирование.
- Путин отверг спекуляции по поводу планов России напасть на европейские государства – эти мифы нужны только ради поддержки Украины и финансирования военной машины ЕС.
Вне украинского вопроса договорились продолжать обмены заключенными между Россией и США, созваниваться, и продолжать работу по линии Уиткофф-Кушнер.
Телефонная беседа Путина и Трампа была аж 15-й с его возвращения в Белый дом. Казалось бы – чего нового? Но в сообщении официального Кремля есть важнейшие детали, проливающие свет на процесс переговоров.
И это понятно – выборы в Конгресс на носу (3 ноября). Республиканцы Трампа проигрывают, можно сказать, подчистую: букмекеры оценивают вероятность победы демократов в 85%. Значит находящаяся у власти партия должна предпринимать экстренные меры. И, вполне возможно, нынешний рывок в украинском вопросе связан именно с этим.
Вот только реально ли заключить мир? Два с половиной месяца – для дипломатии срок крохотный, чтобы успеть, нужно колоссально торопиться. А может республиканцы больше рассчитывают на создание видимости прорыва под выборы?..
Учитывая цейтнот американцев по времени, эта фраза обретает огромный смысл. Президент России подсказывает, как можно ускорить процесс. Что в этом случае можно посоветовать? Прекратить обмен развединформацией с Киевом, отключить «Старлинк» и «Палантир», которые наводят удары дронов ВСУ. Такого удара Киев не выдержит. Президент США уже больше полутора лет на такой радикальный не решается. Но, может, как раз пришло время?
Менее радикальная мера - не поставлять ракеты для Patriot. Но Вашингтон и так пока кормит Зеленского одними обещаниями, а противоракет не дает. Впрочем, не факт, что такой шаг заставит Киев пойти на мировую достаточно быстро - до зимы.
С другой стороны, если Европа будет знать, что в ближайшие месяцы противоракет не будет, то Брюссель встанет перед фактом: весь громадный ущерб от наших ударов придется оплачивать из своего кармана. И вопрос «не легче ли пойти на мир» зазвучит в Европарламенте еще громче.
Вроде проходная фраза, но почему вообще она могла прозвучать? Может быть, европейцы требуют закрепить в «мирном плане» по Украине новые реалии европейской безопасности? Может быть Брюссель действительно посчитал все расходы на поддержку Украины до следующей компании «дальнобойных ударов» и понял, что цель больше не оправдывает средств? И попросил США сделать вид «давления на Киев», чтобы выйти из конфликта?
Конечно, это очень радужный, почти невероятный вариант. Но на фоне явной активизации переговорного процесса и он может оказаться правдивым.
После разговора Путина и Трампа, учитывая слитые подробности «мирного плана» и намерение провести трехсторонние переговоры (как в Стамбуле в 2025-м и Женеве в начале 2026-го), все происходящее можно уложить в три сценария. Один – крайне позитивный для России, второй – реалистичный, третий – негативный. Рассмотрим их по очереди.
В сложившейся ситуации все зависит от действий США – только Вашингтон способен заставить Киев реально задуматься о мире. Ведь без развединформации, спутников Маска и ИИ «Палантира» ВСУ потеряют связь, данные о передвижениях ВС РФ, возможность наносить удары по тылам. Прибавьте к этому полную деморализацию и без того истощенных и уставших войск и поймете: до разгрома врага будет рукой подать.
Вопрос только в одном – решится ли на такой шаг Дональд Трамп. И позволят ли западные элиты президенту США «отключить жизнеобеспечение» украинской армии. На наш взгляд, вероятность крайне мала. С другой стороны, речь идет о победе и поражении республиканцев на выборах, о результатах работы и наследии Трампа. Поэтому шанс что такой самобытный и эксцентричный политик может пойти на этот шаг, существует.
Тем более этот вариант выглядит интересно на фоне победы «АдГ» в Германии и других правых партий в Европе, выступающих против войны и поддержки Украины. Может быть Трамп считает, что среди простых граждан Запада такой, с точки зрения либералов, непопулярный шаг, будет встречен овациями? Ведь и на президентский пост он выбрался, действуя против «мейнстрима», обещая построить стену на границе с Мексикой, делая крайне эксцентричные заявления, которые, к удивлению либералов, встречали горячую поддержку в обществе…
В таком случае Киев будет вынужден сесть за стол переговоров и начать говорить «да», признавать реалии на фронте и соглашаться с условиями России. В этом случае реальный прогресс по пути к окончанию СВО, то есть остановки боевых действий можно ждать до ноября.
На протяжении полутора лет США придерживались стратегии «лучшее действие – это бездействие». По факту Белый дом почти не давил на Украину. Американцы только самоустранялись - с выгодой для самих себя. Отказались от военной поддержки – переложили бремя на Европу. Отказались вводить новые санкции. Потом начали тянуть с поставками Киеву дальнобойных ракет, нужных для борьбы с Ираном…
Стратегия бездействия построена на понятном расчёте: лишившись части поддержки, Киев ослабнет, Россия начнет добиваться успеха, Зеленскому придется подписать соглашение. А лавры миротворца достанутся США и лично Дональду Трампу.
С точки зрения выжидающей стороны сейчас – идеальный момент для того, чтобы продолжить Киеву и Европе еще раз подумать над мирными предложениями. План «уничтожить экономику России за 40 дней» провалился. «Ответка» прилетела такая, что в бюджете Украины образовалась дыра в 29 миллиардов. И тут появляется Трамп, весь в белом... И если Киев согласится – все лавры уходят в США, Вашингтон на коне, да еще и заключает множество выгодных экономических связей с Россией.
Вот только прекрасный план Трампа в этом случае разбивается о планы Лондона. Главный распорядитель «партии войны» явно не готов признать победу России, и попытается «дотянуть» Киев до следующего лета, или следующего этапа дальнобойных ударов.
Поэтому Зеленский, по данным украинских и европейских СМИ, от сделки отказался. Нет, конечно, он согласился провести трехсторонние переговоры – Белому дому нельзя просто сказать «нет». Но сами переговоры могут пойти по сценарию стамбульских и женевских, инициатива из США опять затихнет. А пока суть да дело Киев попытается выторговать новых ракет для ПВО.
Нам этот вариант кажется самым реальным. И для США это не так уж болезненно. Да, республиканцы не получат стопроцентного козыря на выборах, но даже в этом случае Трамп дистанцируется от Ирана и снова вернется в роль миротворца. Что до Украины - США попробуют сделать следующий «подход к снаряду» в конце зимы или весной – когда наши войска продвинутся на Донбассе, а наши удары баллистикой нанесут еще более существенный ущерб Киеву и Европе…
Самый негативный вариант – если США, по договоренности с Европой, играют в «хорошего и плохого полицейского». В этом случае главная цель Запада может быть одна – попытаться добиться от России ослабления дальнобойных ударов по Украине, чтобы Киев смог пережить зиму. А потом снова начинать компанию «уничтожь экономику России».
Все это прекрасно понимает и Европа, и Зеленский. Не зря в понедельник глава киевского режима в интервью Axios заявил, что у США есть несколько вариантов «временных перемирий», например – остановка дальнобойных ударов и остановка ударов по портам. Очевидная попытка дискредитировать планы США перед Россией.
Но попытки эти совершенно бесплотны. Кремль ситуацию понимает не хуже и дает это понять публично. Например, с утра во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не согласна на «морское перемирие».
- Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально. Украинцы... на гражданских судах периодически перевозили вооружение, - заявил министр, буквально дав ответ на все поползновения Зеленского.
Очевидно, что в этом случае реальных «мирных усилий» США не будут прилагать, а уловки обречены на провал. А реальные мирные инициативы могут возобновиться, опять же, зимой или весной. В момент, когда на Западе случится переоценка – по результатам российских ударов и продвижению наших войск на передовой.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Опубликован новый «мирный план» по Украине, Киев усадили за стол переговоров: Получится ли заключить мир?
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