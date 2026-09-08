Маргарита Симоньян победила рак. Фото: Пресс-служба телеканала RT

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН РАССКАЗАЛА НОВОСТИ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Симоньян поделилась результатами процедуры по ее болезни Журналистка Маргарита Симоньян, которая борется с онкологическим заболеванием, поделилась результатами процедуры по ее болезни. Накануне она обратилась к читателям своего блога с просьбой помолиться за нее.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вечером 8 сентября сообщила долгожданную новость. Именно эти слова ждали близкие, коллеги и все люди, кто молился за Маргариту, желал ей хороших новостей от врачей.

Прямо из клиники, где сегодня Симоньян проходила ряд диагностических процедур, она вечером записала голосовое сообщение в соцсети. Вот эти слова: «Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо всем, кто молился за меня. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, все чисто. Спасибо…».

А в час дня перед диагностикой Маргарита записала видеообращение к своим подписчикам в соцсетях, где есть и такие слова: «В 14 часов у меня начинается процедура ПЭТ/КТ (это позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - прим.) в результате которой мне объявят приговор. Либо обвинительный, либо оправдательный. То есть мне скажут - буду я жить или не буду. Вы знаете, что я уже второй год борюсь с раком молочной железы, у меня уже была лучевая терапия, был лучевой дерматит, сейчас была тройная гормональная терапия, от которой тоже непросто. Но я не ною…».

Женщина просила людей просто за нее молиться: «Вы помните, как мы молились за Тиграна в определенное время, чтобы ни случилось. Мы бросали все свои дела, и тысячи людей молились. Ему, мы знаем, это не помогло, но пути Господни неисповедимы. Вдруг поможет мне…». И сегодня Маргарита Симоньян услышала заветные слова для онкобольных - «все чисто». Это значит, что лечение дало нужный результат и впереди - ремиссия.

Понятно, что придется наблюдаться, быть на контроле у врачей. Главное, что болезнь отступила и многодетная мама поднимет и отправит во взрослую жизнь трех своих детей, продолжит активную работу. При том, что Симоньян не прекращала работать, проходя лечение - согласовав это с врачами.

Напомним, что онкологию груди у Маргариты Симоньян диагностировали в прошлом году, после трагедии, которая случилась с ее мужем Тиграном Кеосаяном. Это была невероятная история любви.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Маргарита рассказывала об отношениях с мужем: «Мы не расставались вообще. Например, я несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной на сохранении в роддоме. Я ему говорила: поезжай домой, дома куча народу. Тигран отвечал: что я буду делать дома, если тебя нет, если тебя нет дома - это не мой дом. У него была одна претензия, которую он озвучивал: почему ты мне не встретилась раньше, все больше никаких и никогда претензий. Утро начиналось так - Тигран фотографировал меня в постели, потом сидел у себя в кабинете и умилялся, ему казалось, что я очень красивая... только что проснувшаяся, но красота она же в глазах смотрящего…» К годовщине смерти мужа Маргарита Симоньян выпустила книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости».

КАК МАРГАРИТА СИМОНЬЯН БОРОЛАСЬ С РАКОМ

Главный редактор RT говорила в интервью, что заболевание диагностировали после сильнейшего стресса из-за трагедии с мужем: «Я проходила чекап в ноябре (речь о 2024 годе - прим.), у меня не было ничего. У меня генетическая вероятность рака груди равна нулю. А первого сентября (речь о 2025 годе - прим.) у меня уже метастазы. Это называется ураганное течение». Позади год лечения, и теперь только оптимистичные прогнозы врачей.

Недавно Маргарита Симоньян рассказала удивительную историю о себе, которая дает надежду всем: «У меня нет левой сонной артерии с рождения. Я узнала об этом случайно в тридцать лет на чекапе. Профессора, академики и прочие врачи, у которых я по этому поводу была, они все начинают с того, что «подождите так не бывает - найдем». И не находят, потому что ее нет и никогда не было. И они мне говорят «мы знаем кто вы по телевизору смотрим, вы же очевидно когнитивно сохранны, а можете что-нибудь написать - вы умеете писать?» На полном серьезе. Я закончила школу с золотой медалью, и университет с красным дипломом, в теннис играю не очень, а писать умею… «А как это может быть?» - «Я не знаю, я ни на что не жалуюсь и не знала бы об этом если бы не чекап». Сам факт, что мне 15 лет говорят, что меня не может быть, а я есть. Мне это дает такую надежду…»

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН ВЫШЛА В РЕМИССИЮ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после такой хорошей новости получила тысячи слов радости, поздравлений и поддержки. И объяснила для тех, кто поспешил написать о полной победе над онкологическим заболеванием. Маргарита Симоньян в своих соцсетях написала:

«Смотрите, рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок — пять лет. Это — вот то, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, — означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков злокачественных образований новых не обнаружено…» С этой новостью все и поздравляли вчера Маргариту.

Симоньян уточняет: «Но, как у нас говорят (я уже разговариваю медицинскими терминами) — это значит, что я нахожусь в ремиссии. Потому что эти клетки моими пораженными лимфоузлами могли быть разнесены по всему телу, а могли быть не разнесены — и никто этого не знает, а выяснить это можно, только делая ПЭТ/КТ. Так вот, они могут быть активны в течение пяти лет с момента операции. Операция у меня была год назад, поэтому у меня еще четыре года борьбы на самом деле, как у всех девочек, которые болеют РМЖ, как мы это называем, — раком молочной железы, — в той стадии, в которой он был у меня, то есть с поражением лимфоузлов».

Впереди Маргариту ожидает лечение, поэтому фразы «победила болезнь» в данном случае некорректны. Маргарита не скрывает и честно пишет о лечении: «Еще четыре года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с расчудесными её, распрекрасными побочками. Еще четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое! Я не устаю благодарить Господа за то, что Он дает мне эти испытания, за то, что всё равно вчера все было чисто. Это маленькая, маленькая такая, промежуточная победа. И никогда не устану благодарить вас, тех из вас, кто за меня молится и дает мне почувствовать радость жизни. Спасибо, боремся дальше, с Божьей помощью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маргарита Симоньян рассказала, как прошла ее операция

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить