На маньяка с нейросетью: Когда ИИ будет помогать ловить преступников и серийных убийц?

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Криминалисты-ветераны, работавшие по тяжким преступлениям 30-40 лет назад, иногда шутят: «Тогда из доступной спецтехники у нас были только печатные машинки и шариковые ручки…» Сегодня аппаратура вышла на совсем другой уровень. Перемещения злодеев отслеживают камеры видеонаблюдения с подключенной к ним системой распознавания лиц. Есть техника, которая помогает находить места захоронений жертв, а ДНК убийц выделяют из потожировых следов, оставленных на чужой одежде. В том числе благодаря новым возможностям по уликам старых нераскрытых дел в наши дни ловят серийных насильников и убийц, которые совершали свои преступления 10, 20, 30 лет назад. При этом некоторые серии могут исчисляться десятками эпизодов.

ИИ в этом плане, кажется, дает оперативникам и следователям новые возможности.

Могут ли в обозримом будущем технологии выйти на такой уровень, когда нейросети будут вычислять в потоке людей на улицах потенциальных преступников, а в случае совершения преступлений «ловить» убийц в течение считанных минут? Или в таком случае мы откроем очередной ящик Пандоры? Об этом мы поговорили с экспертом по робототехнике и ИИ, создателем проекта «Робот Володя» Петром Тюриным.

МАШИНА НЕ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЙ

- Насколько известно, существуют ИИ-технологии, которые способны через камеры видеонаблюдения выявлять в потоке подозрительных людей - например, потенциальных террористов - по волнению, возбужденности или другим признакам в поведении. Сегодня это уже реально работающий метод или пока только наработки?

- Да, эта технология уже существует и применяется. Современное компьютерное зрение умеет анализировать не только лицо человека, но и его движения, позы, траекторию и скорость перемещений, повторяющиеся действия и другие поведенческие признаки. Аналогичные технологии существуют и в гражданской сфере. Например, установленные в рабочих пространствах системы видеоаналитики могут оценивать внимание, усталость или некоторые внешние поведенческие реакции человека. Но есть важный нюанс. Камера не может увидеть прохожего и достоверно сказать: «этот человек волнуется, значит, он террорист». Это было бы и технически ненадежно, и опасно с точки зрения количества ложных срабатываний. Гораздо эффективнее ИИ работает, когда наблюдение длительное и есть контекст: человек несколько раз возвращается к одному месту, движется нетипичным маршрутом, избавляется от некоего предмета, долго наблюдает за объектом и так далее.

Петр Тюрин отмечает, что в наше время уже существуют экспериментальные системы, которые во время интервью или допросов анализируют мимику человека, его жесты, голос и другие реакции.

- Но сегодня это скорее дополнительный источник информации для специалиста, как тот же детектор лжи (полиграф работает по похожей системе – анализирует реакции человека, изменение пульса и так далее. – Авт.). Решение о виновности человека лишь на основании одного этого анализа принимать нельзя.

СИЛА ИИ – В АНАЛИЗЕ МАССИВОВ ИНФОРМАЦИИ

- А вот у поиска серийных преступников по поведению и перемещениям – более интересный потенциал, - считает Петр Тюрин. - Главная сила ИИ - не в попытке определить по лицу и мимике, что человек «маньяк», а в способности за секунды сопоставлять такие объемы информации, которые ни один человек физически не способен обработать. Предположим, в разных районах города произошли несколько преступлений. Система может сопоставить время и место каждого эпизода, записи тысяч камер, автомобили, маршруты людей, повторяющиеся появления одних и тех же объектов и множество других факторов. В итоге - обнаружить, например, что среди миллионов перемещений один и тот же человек или автомобиль регулярно оказывался недалеко от нескольких мест преступлений. Для расследования серийных преступлений это потенциально очень мощный инструмент.

Петр Тюрин со своим роботом. Фото: Личный архив.

- А людей в состоянии психической нестабильности камеры, подключенные к ИИ, вычислять способны?

- Здесь я был бы гораздо осторожнее. Поведение человека действительно можно анализировать, а в рамках специальных исследований добавлять пульс, движения глаз, голос, нейрофизиологические показатели и другие данные. Но поставить психиатрический диагноз по городской камере ИИ сегодня не может. Да и в целом строить правоохранительную систему на такой идее было бы крайне рискованно.

ЧТОБ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК В КИНО

- А если к подобным системам камер видеонаблюдения с ИИ подключить еще и данные сотовых операторов о перемещении мобильных телефонов? Ведь так нейросеть сможет анализировать пересечение маршрутов жертв и потенциальных преступников намного быстрее.

- Технически это абсолютно реалистичный сценарий, - соглашается Петр Тюрин. - Если в рамках закона удастся объединить данные камер, обезличенные или идентифицированные данные о перемещениях устройств и материалы конкретного расследования, ИИ сможет искать пересечения намного быстрее человека. Условно, произошло пять связанных преступлений. Вместо того чтобы следователям вручную анализировать огромный массив информации, система может искать устройства, автомобили или людей, которые регулярно оказывались рядом со всеми пятью точками в заданные интервалы времени.

- Создание такой системы – это перспектива десяти, двадцати лет?

- Отдельные технологические компоненты для подобных систем существуют уже сейчас. Основные ограничения здесь будут не столько вычислительными, сколько юридическими и этическими: кто имеет доступ к данным, при каких основаниях, как долго они хранятся и что является достаточным основанием для проверки человека. И здесь мы постепенно подходим к немного пугающей аналогии с фильмом «Особое мнение» — только без «предсказания будущего»… (См. «Справку «КП»). У каждого из нас уже формируется огромный цифровой след. Социальные сети и рекомендательные алгоритмы знают наши интересы по тому, что мы смотрим, ищем, лайкаем и на чем задерживаем внимание. Я как контент-продюсер могу посмотреть ленту рекомендаций человека и буквально за десять минут довольно много понять о его интересах, желаниях и образе жизни. Представьте теперь не человека, а ИИ, анализирующий тысячи различных сигналов одновременно. Теоретически такие системы действительно смогут обнаруживать определенные «красные флаги» еще до преступления.

По словам эксперта, именно здесь и проходит очень важная граница теории и практики.

- ИИ может дать сигнал: «здесь есть аномалия, которую стоит проверить». Но он не должен говорить, что «этот человек пока еще ничего не совершил, однако мы решили, что он преступник». Именно такой принцип, на мой взгляд, и будет определять применение ИИ в криминалистике ближайшего будущего. Пусть нейросеть лишь подает сигналы для анализа человеком. То есть, не искусственный интеллект вместо следователя, а работа специалиста с ИИ, который дает следователю возможности, которых раньше физически не существовало.

МНЕНИЕ ПСИХИАТРА

«Преступники тоже будут учиться противостоять технологиям»

Василий Бейнарович, врач-психиатр, автор канала «Фауст XXI века»:

- Конечно, за подобными технологиями будущее. Например, в Китае есть цифровая система, которая, например, отслеживает мужчин, преследующих детей или женщин. Выявляет подозрительных граждан, которые появляются у детских садов, у школ и так далее. Идентифицируют его личность, проверяют. Это вполне нормальная и эффективная профилактика. Таким же способом можно отслеживать перемещения потенциальных преступников в местах нападений на женщин и так далее. Дальше к этим системам можно было бы подключать возможности тепловизора, который определяет уровень возбуждения. То есть, мы уже четко можем по картинке тепла сказать, что человек возбужден, перевозбужден, агрессивен и так далее. В наше время даже по отпечаткам пальцев научились, в том числе с помощью ИИ, определять пол и расу оставившего их человека. Прогресс не стоит на месте, криминалистика получает все новые и новые возможности. Я думаю, что лет через 15-20 нейросети будут помогать вычислять преступников максимально эффективно. Но надо понимать, что и преступники будут учиться вслед за развитием технологий, придумывая все новые способы заметать следы.

СПРАВКА «КП»

«Особое мнение» - фантастический триллер с Томом Крузом

2054 год. Главный герой работает в отделе, который предотвращает убийства, задерживая фигурантов еще до того, как они совершили преступления. Силовики получают данные от медиумов-провидцев, пребывающих в «анабиозе» и подключенных к сети. Их видения, включая лица преступников и их личные данные, выводятся на экран и записываются. Внезапно герой Круза обнаруживает, что он и сам стал объектом «видений» - как убийца, хотя он никого убивать не собирается. По ходу сюжета становится понятно: все это подстроено, чтобы скрыть настоящего преступника.

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