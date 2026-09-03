Четыре человека погибли и трое ранены во время атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 4 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены четыре населённых пункта - три в Харьковской области и Ижевка на подступах к Дружковке

2. Шебекино: удар ВСУ по машине скорой помощи - погибли врач, фельдшер и супружеская пара

3. Путин на ВЭФ: «Нет сценария, требующего мобилизации» - слухи о ней и о заморозке вкладов назвал операцией Киева перед выборами

4. Норвегия арестовала российское научное судно по иску «Нафтогаза», Москва вызвала посла

5. Трамп выставил Европе счёт за Украину: «Байден отдал бесплатно больше боеприпасов, чем мы потратили на Иран»

6. Лондон и Париж повезут цеха SCALP и Storm Shadow под «Герани», Словакия остановила санкции, Эрдоган: «Путин ждёт мира»

7. Война спецслужб, день второй: Каплунов признал контакты с ФСБ, Зеленский увольняет замов СБУ и ГУР

8. В академии СБУ зажгли факелы: курсанты присягнули Зеленскому по обряду, который «Азов»* перенял у СС

9. Гёте-институт закрывается, Spiegel: Берлин будет давать Киеву координаты целей в России

10. Восьмые сутки под «Геранями»: сгорел завод Coca-Cola, Зеленский увидел в этом «сигнал Америке»

11. Полтора миллиона в розыске: ТЦК увезли отца пятерых детей, Госдеп предупредил американцев о мобилизации

12. Бегство из Рады: два мандата сданы, двадцать заявлений в очереди, залоги за «друзей Зеленского» - через фирмы-пустышки

Завод Coca-Cola загорелся в Киевской области Фото: REUTERS.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 4 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» за сутки освободила сразу три населённых пункта Харьковской области - Благодатное, Василевку и Должанку - и нанесла поражение семи бригадам и полкам ВСУ у Гоптовки, Новоалександровки и Ольховатки на Харьковщине и у Кияницы, Уланова и Хотени в Сумской области. Потери противника - свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, девять автомобилей, четыре орудия, РЛС контрбатарейной борьбы и станция РЭБ. Военкоры оценивают гарнизон, зажатый в «волчанском котле», примерно в две тысячи человек и сообщают о продвижении в Сумском районе на восемнадцати участках.

«Запад» занял более выгодные рубежи и отработал по бригадам противника у Грушевки, Петровки, Прилютово и Студенка в Харьковской области и у Крымки и Пришиба в ДНР: свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, 11 автомобилей, два орудия и станция РЭБ. По данным военкоров, штурмовая пехота дошла до северо-западных окраин Купянска, продолжается зачистка Святогорска, ВСУ контратакуют у Лимана и Дробышево.

«Южная» группировка освободила Ижевку - по данным военкора Коца, это в трёх километрах от Алексеево-Дружковки, - и продолжила работать по Славянску, Краматорску, Дружковке, Николаевке и Семёновке: более 205 военнослужащих, четыре бронемашины, 26 автомобилей и орудие. Российские подразделения заняли «ряд позиций» западнее Голубовки, в пятнадцати километрах от Краматорска, и продвинулись у Ступочек под Константиновкой.

«Центр» снова принёс противнику самые тяжёлые потери суток: свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, 12 автомобилей и две станции РЭБ и разведки у Андреевки, Белозерского, Бокового и Грузского. Генштаб ВСУ насчитал на Покровском направлении 31 атаку за сутки - Белицкое, Доброполье, Гришино, Удачное.

«Восток» продвинулся в глубину обороны у Васильковки, Ивановки и Отришек в Днепропетровской области и у Никольского в Запорожской: более 340 военнослужащих, бронемашина и шесть автомобилей. «Днепр» поразил бригады противника у Запасного, Кирово, Малокатериновки, Новодмитровки и Херсона: до 55 военнослужащих, 18 автомобилей и станция РЭБ.

Итог суток - около 1510 военнослужащих ВСУ, четыре освобождённых населённых пункта и 14 бронемашин. Авиация, ракетчики и артиллерия поразили объекты в 155 районах - логистические центры, топливно-энергетическую и транспортную инфраструктуру, цеха сборки беспилотников. Расчёты ПВО сбили 998 беспилотников самолётного типа, две управляемые авиабомбы и три снаряда HIMARS. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Шебекино: удар ВСУ по «скорой» - погибли врач, фельдшер и супружеская пара

Вечером в среду в Шебекино беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи. «В результате удара ВСУ погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара», - сообщил врио губернатора Белгородской области Шуваев. Ещё трое мужчин ранены осколками, среди них водитель «скорой». Сутками раньше Шебекино тоже стояло в сводке первым: FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, пассажир погиб на месте, трое ранены. Всего за те сутки область атаковали 178 раз, перехвачены 142 беспилотника, ранения получил 21 человек, в том числе двое детей.

Машина скорой помощи - самый заметный объект на любой дороге: белый кузов, красный крест, маячки. Оператор, который вёл к ней дрон, видел на экране именно это. Мораторий, которого Каллас накануне требовала для судов в Чёрном море, на белгородские «скорые» не распространяется.

Путин на ВЭФ: «Нет сценария, требующего мобилизации» - слухи о ней и о заморозке вкладов назвал операцией Киева перед выборами

Пленарное заседание Восточного экономического форума во Владивостоке Путин провёл в компании президента Индонезии Прабово Субианто, вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, премьера Монголии и вице-президента Мьянмы - и большую часть острых вопросов получил не про Дальний Восток. О мобилизации: «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», слухи о ней - «задуманная информационная операция» Киева перед выборами в Госдуму. О заморозке вкладов: «Это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые». О бензине: восстановлено около 90 процентов мощностей НПЗ, оставшиеся - «в кратчайшие сроки», в ночь на вторник отражены атаки сразу на три завода. «Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать». Об указе о защите инфраструктуры: «Ни о какой национализации речи не идёт».

Путин на ВЭФ исключил мобилизацию Фото: REUTERS.

Об Украине - без иллюзий: «Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны готовы поддержать и помочь». Шансы на мир? «На мой взгляд - да, они есть». Контакты спецслужб продолжаются, хотя «сейчас трудно сказать, насколько они ведут к мирному соглашению». Трамп «настроен на позитивную, конструктивную работу», Россия - «за восстановление отношений с Соединёнными Штатами в полноформатном режиме», но это «зависит не только от России». Захват Норвегией судна «Профессор Молчанов» и угрозы Зеленского гражданской авиации Путин поставил в один ряд: «Это, конечно, проявление государственного терроризма», а западные союзники Киева, которые этого не замечают, «становятся соучастниками международного терроризма».

«Нафтогаз» дотянулся до Шпицбергена: Норвегия арестовала российское научное судно, Москва вызвала посла

В Баренцбурге арестовано научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Молчанов». Основание - решение норвежского суда Норд-Тромс от 31 августа по иску «Нафтогаза»: украинская компания добивается исполнения решения гаагского арбитража на 4,2 миллиарда долларов за свои крымские активы и нашла для этого судно, которое шло из Мурманска на Шпицберген с сотрудниками «Арктикугля» и грузами для российского посёлка. Глава «Нафтогаза» Федоренко назвал арест «ещё одним важным шагом на пути к восстановлению справедливости».

МИД вызвал посла Норвегии Хейди Олуфсен: «решительный протест», арест - прямое нарушение Договора о Шпицбергене 1920 года, Москва «будет добиваться» его снятия. Захарова была точнее в словах: «Захватила - лучшее слово, а не задержала. Задержала - это про нечто законное». Запад, по её словам, «просто захватывает суда, отнимает грузы, похищает экипажи» Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков сообщил, что за людьми уже направлено судно Морспасфлота, часть вывезут авиацией с консульским сопровождением. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Комоедов предложил ответ пожёстче: «Самое критичное, что можно сделать, - взять в блокаду Шпицберген. Сил там на это хватит». США в тот же день доставили в Норвегию новую пусковую установку.

В Баренцбурге арестовано научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Молчанов». Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Трамп выставил Европе счёт за Украину: «Байден отдал бесплатно больше боеприпасов, чем мы потратили на Иран»

Запись Трампа в Truth Social в среду начиналась с прессы и кончилась Европой. «Для предательской мрази, отказывающейся точно сообщать о нашей военной операции в Иране, сообщаем, что у нас практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого качества, намного больше, чем мы когда-либо сможем использовать для этой или любой другой войны (что крайне маловероятно!), которая может произойти. Кроме того, мы производим боеприпасы в невиданных ранее масштабах. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы забираем их себе, а не продаём другим, но продажи союзникам скоро возобновятся». И финал: «Администрация Байдена передала Украине гораздо больше боеприпасов, совершенно бесплатно, чем мы использовали в Иране. Украине и НАТО были бесплатно переданы сотни миллиардов долларов, за которые Европа бы заплатила - если бы их только попросили, но мы будем требовать эти деньги, хотя и с некоторым опозданием». Спецпредставитель президента Дмитриев отозвался в тот же час: «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают».

Переговорный трек между тем расписан: Зеленский вечером сообщил, что «представители Президента Америки» - в Киеве ждут Уиткоффа и Кушнера - «в ближайшие дни» побывают и в Москве, и в Киеве: «есть предварительные даты… подтверждение от них есть». Кремль дат не подтверждал.

Трамп выставил Европе счёт за Украину Фото: REUTERS.

Лондон и Париж повезут цеха SCALP и Storm Shadow под «Герани», Словакия остановила санкции, Эрдоган: «Путин ждёт мира»

Бёрнем и Макрон согласовали сборку на Украине крылатых ракет SCALP и Storm Shadow - одной франко-британской ракеты под двумя именами, по данным СМИ, Киеву уже передан полный комплект конструкторской документации. Бёрнем в Киеве пообещал, что Британия и Франция «не позволят России запугать себя ответными мерами», - и в тот же день британские спецслужбы предупредили о риске ответных диверсий на оборонных заводах Европы. Ракетный цех на Украине - законная цель по любому праву, и в Лондоне это понимают: иначе бы не предупреждали.

Европа при этом держится на честном слове. Словакия единственная отвергла продление персональных санкций на год - списки истекают 15 сентября, и без единогласия они просто закончатся. Польша с 10 сентября закрывает небо вдоль украинской границы на высотах до трёх километров, ночью - полностью, «ради эффективной работы ПВО» - своей, не украинской. Еврокомиссия нашла себе занятие по силам: «рассматривает, как ещё больше ограничить доступ к визам» для россиян.

Эрдоган после полутора часов с Путиным: «Доволен ли войной Путин? Нет. Он ожидает, что она как можно скорее завершится - мирным путём». Глава МИД Индии Джайшанкар сказал это Сибиге в лицо, в Киеве: конфликт «не будет решён из-за того, что кто-то покупает или не покупает нефть… будет решён через диалог, дипломатию, переговоры».

Киев сам показал, что замкомандира РДК* работал на ФСБ

Второй день войны спецслужб Киев начал с саморазоблачения. СБУ показала видео, на котором Степан Каплунов - неонацист из Иванова, замкомандира РДК* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и штатный боец ГУР - «признал факт контактов с ФСБ»: «На меня вышел человек с территории РФ, который действовал в интересах ФСБ с целью моей вербовки». Годами Киев показывал Западу РДК* как «русских, воюющих против Путина». Теперь собственная контрразведка Украины утверждает, что второй человек в этой структуре был на связи с Лубянкой, - и тем самым подтверждает то, о чём Москва говорила с первого дня: это не оппозиция с оружием, а террористическая группа. Каплунов, отбитый бойцами подразделения «Тимур», рассказал своё: «Меня просто запихнули в чёрный BMW - это было похищение в чистом виде», девять дней на двух объектах с закрытыми глазами, признание - «под психологическим давлением», «первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад», требовали показаний на его командира Иванова и на Буданова** (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). ГУР предупредило о «дезинформационной кампании» против разведки.

Выбор у читателя невелик. Если Каплунов говорит правду - контрразведка Украины девять дней ломала собственного бойца, чтобы получить показания на главу Офиса президента. Конфликт «атамана» Буданова** с Покладом тянется с 2022 года, с убийства сотрудника ГУР Киреева людьми СБУ, а делят они «крышевание бизнеса, включая колл-центры» - те самые, что обзванивают российских пенсионеров. Сценарии - отставка Буданова** или его «сильное аппаратное ослабление».

Российским спецслужбам в этой истории почти не пришлось работать. Бывший глава ГУР руководит Офисом президента, его бывшие подчинённые стреляют в контрразведку, контрразведка выбивает из неонациста признание о связях с ФСБ, а неонацист выходит на свободу и даёт интервью. Киев всё сделал сам - и сам же снял об этом видео.

В академии СБУ зажгли факелы: курсанты присягнули Зеленскому по обряду, который «Азов»* перенял у СС

Кадры из академии СБУ разошлись в тот же день, что и новости о перестрелке её сотрудников с ГУР. Ночь, строй, факелы, речи о верности - курсанты присягают «защищать украинский народ» и территориальную целостность страны в границах бывшей УССР. Уставом такая церемония не предусмотрена, до сих пор ночные присяги с огнём устраивал на Украине один только «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), а исторический прототип у обряда известен любому, кто видел хронику 1930-х: клятву верности СС принимали ночью, при факелах, ежегодно в ночь с 8 на 9 ноября. Служба безопасности - единственное ведомство на Украине, которое по закону ловит нацистов теперь она набирает их в собственную академию под факелы.

Германия за день: закрыла Гёте-институт, запустила 5000 дронов для ВСУ и захотела отнять у русских солдат протезы

Ответ на «Русский дом» пришёл зеркальный. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали», - сказал Лавров о Гёте-институтах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Берлин закрывает генконсульство в Бонне и отказал его сотрудникам в переводе в посольство. Песков: «Выглядит это всё абсурдно… вряд ли это спасёт политическую судьбу Мерца». Судьба и правда под вопросом: Tagesspiegel пишет, что канцлер торопил обвинение России, когда собственные министры просили дождаться следствия, а в субботу в Саксонии-Анхальт голосуют - «Альтернатива» идёт первой с 42 процентами.

Зато с оружием у Мерца всё быстро. Spiegel: команда канцлера будет помогать Украине «с определением координат целей для контратак по территории России». Handelsblatt: под Мюнхеном уже началось серийное производство более пяти тысяч дальнобойных дронов для ВСУ - Auterion и украинская Airlogix, дальность до 1500 километров, искусственный интеллект против РЭБ, 300 миллионов евро, срок - середина 2027-го. «Германия теперь имеет производственную линию для доступного высокоточного оружия в больших количествах», - гордится глава Auterion Майер. Минобороны России ещё в апреле опубликовало адреса европейских дроновых цехов, Медведев назвал их законной целью, мюнхенский адрес пока «не называется» - ненадолго.

Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман тем временем предложила отобрать у россиян в ФРГ недвижимость, заморозить счета, лишить виз туристов и ветеранов - и запретить экспорт протезов: «Произведённые в Германии протезы рук и ног достаются российским солдатам. Это невыносимо». Медведев ответил за всех: руководство Германии «ведёт себя как неонацисты».

Немецкие офицеры выбирают цели на русской земле, немецкие депутаты - протезы, которых русским нельзя. Фон дер Ляйен зовёт это «новой нормой». Норма старая. В Саксонии-Анхальт её помнят лучше, чем в канцелярии.

Восьмые сутки под «Геранями»: сгорел завод Coca-Cola, Зеленский увидел в этом «сигнал Америке»

Минобороны перечислило цели в Одессе: логистический центр «Новая почта», два сухогруза - в порту и у берега - и портовая инфраструктура, «используемая в интересах ВСУ», под Киевом, у Великой Александровки, - логистический центр «Биокон», где хранили и распределяли «грузы военного назначения». «Нафтогаз» признал удары по добывающим объектам «Укрнафты»: «многочисленные попадания, пожары», повреждённое оборудование остановлено - тринадцатая атака на добычу за неделю. Днём Минобороны отчиталось ещё о двух судах в Чёрном море - сухогрузе «с вооружением и боеприпасами» и контейнеровозе с военно-техническим имуществом.

Самой обсуждаемой целью стал завод Coca-Cola в Великой Дымерке под Киевом: он горел после удара «Герани», и Зеленский вечером нашёл в этом смысл: «Уже Coca-Cola у них такой враг. Чёткий российский сигнал Америке». Там же он пообещал «асимметричные операции» - «соответствующие операции утверждены». Из всех целей недели Зеленский выбрал для Америки завод газировки. Про «Новую почту», сухогрузы с боеприпасами и добычу «Укрнафты» Америке не рассказывают - там «сигнала» не получается.

Полтора миллиона в розыске: ТЦК увезли отца пятерых детей, а Госдеп предупредил американцев, что их могут мобилизовать

Омбудсмен Лубинец рассказал об очередном «эпизоде»: врача, отца пятерых детей, сотрудники Киевского городского ТЦК задержали у собственного подъезда - «без составления протокола, у мужчины изъяли мобильный телефон», отсрочка «исчезла» из приложения «Резерв+», человека удерживали в военкомате, делом занимается прокуратура. Самый младший пострадавший дня - из Балты Одесской области: по сообщениям местных пабликов, сотрудник ТЦК сбил машиной двухлетнего мальчика и скрылся с места ДТП, ребёнок отошёл от отца на дорогу, госпитализирован с травмами.

С начала года ТЦК направили в полицию больше полутора миллионов запросов на розыск уклонистов, а жалоб на военкоматы стало 6127 в год против 18 в 2022-м. Сотрудник ТЦК анонимно объяснил журналистам почему так: «нет политической воли защищать военнослужащих», от половины до 80 процентов штата - переведённые из боевых бригад, боди-камеры не работают. Прейскурант дня от правоохранителей - 18 организаторов схем за сутки: пастор в Черновцах брал 7500 евро за переправку в ЕС, командир воинской части в Киеве - от 20 до 50 тысяч гривен в месяц за фиктивную службу, сотрудник ТЦК на Прикарпатье - 6500 долларов, глава сельсовета на Херсонщине - 1,2 миллиона гривен за «бронь». А во Львове суд дал три года условно мужчине, ударившему ножом бойца ТЦК, - город, похоже, знает, на чьей он стороне.

Видео ТЦК, которые Трамп накануне пообещал опубликовать, пока не появились - француз Флориан Филиппо уже требует: «Тем лучше, ведь об этом скандале должны узнать все… мы позорным образом финансируем и вооружаем всё это». Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Умань на Рош ха-Шана и напомнил, что мужчины с двойным гражданством «могут подлежать призыву».

Бегство из Рады: два мандата сданы, двадцать заявлений в очереди, а за «друзей Зеленского» внесли 1,1 миллиарда залога через фирмы-пустышки

Рада приняла отставку двух депутатов от «Слуги народа» - Жупанина и Шипайло, по данным журналистов ещё около двадцати заявлений о сложении мандата лежат в президиуме. Уходят не в никуда: полномочия в воюющей стране - это неприкосновенность, и от неё отказываются только тогда, когда за границей ждёт что-то надёжнее. Центр «Міжа» подсчитал, во что обошлась свобода фигурантам дел НАБУ: за три десятка человек внесено больше 1,1 миллиарда гривен залога, «в основном через подставные фирмы с нулевым доходом», - 150 миллионов за экс-министра Галущенко, 140 за Ермака, 171,6 за экс-вице-премьера Чернышова.

Деньги нужны и государству: миссия МВФ во главе с Гэвином Греем работает в Киеве с 31 августа, и транш в 1,66 миллиарда долларов, по данным украинских экономистов, под угрозой из-за невыполненных условий. Главе Запорожской ОВА Ивану Фёдорову предложено возглавить Агентство восстановления - в Киеве, подальше от Запорожья.

Депутаты сдают мандаты, министры - залоги через пустышки. Так выглядит вертикаль, которую Мерц и Каллас зовут в Евросоюз: наверху выходят, внизу скидываются.

* - организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

** - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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