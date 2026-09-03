Бывшая жена Романа Товстика увезла детей из России и устраивает их в школу за границей

Роман и Елена Товстики. Фото: соцсети.

Противостояние экс-супругов Елены и Романа Товстиков набирает обороты. На днях бывшая жена бизнесмена, который оставил ее и шестерых детей ради романа с Полиной Дибровой, опубликовала гневный пост. Женщина обвинила экс-супруга в том, что он не прислал ей денег на билеты для детей до Москвы, чтобы они успели попасть домой к началу учебного года.

Однако на самом деле все обстоит не совсем так. По словам адвоката Романа Товстика Филиппа Рябченко, Елена намеренно увезла детей за границу и не собирается возвращаться в Россию. Более того, женщина подыскивает для них школу и детский сад на Кипре. Судя по всему, Елена решила надолго остаться за рубежом.

«В своих соцсетях она говорила, что Роман не перечислил ей деньги за билеты, тем не менее, за август он ей перечислил 1,7 млн рублей. И в первых числах сентября — еще 1,2 млн рублей. Думаю, этих денег достаточно, чтобы купить билеты детям. Мы знаем, что она устраивает Алису в школу на Кипре и подыскивает детский сад», - рассказал адвокат «Газете.Ru».

Юрист предположил, что Елена решила похитить детей после проведения психологической экспертизы. 3 сентября в московском суде прошло слушание об определении места жительства детей. Для судебного процесса дети прошли обследование у психологов. Согласно заключению экспертов, Елена Товстик претендует на опеку над пятью несовершеннолетними детьми, но готова отдать их отцу, если получит 50% имущества.

«Каждый из троих детей четко сказал экспертам, что хочет жить с отцом. Это Алиса, Артем и Анна. Более того, Алиса сказала, что живет в доме прислуги и мама к ней редко приходит. То есть, все дети живут отдельно от матери. А мама живет с подругой в большом доме. Эксперты отметили, что когда она говорит про детей, она называет их «эти дети», по номерам, а говоря про себя, она использует слова «суперженщина», «гений», «прекрасная мать». Она говорит, что 12 лет жизни она выбросила на рождение и кормление», - рассказал адвокат Товстика.

При этом дети хорошо ладят с отцом – они сами попросили, чтобы Роман пошел вместе с ними к психологам во время экспертизы.

По мнению Филиппа Рябченко, Елена решила остаться на Кипре, когда узнала о выводах психологов.

«Видимо, ознакомившись с выводами экспертизы, Елена приняла решение остаться на Кипре и перенести туда центр интересов детей. Мы понимаем, что на сегодняшний день уже 3 сентября, а детей она не привезла в Россию», - рассказал юрист.

Елена Товстик не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине – бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва Полине. В соцсетях она то и дело посвящает Полине и бывшему мужу Роману разгромные посты. Полина устала выслушивать постоянные оскорбления в свой адрес и подала в суд на Елену. Экс-супруга шоумена требует 5 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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