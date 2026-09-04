Бескрайний АСЕАН возможностей

Фото: Сергей Отрошко / Фонд Росконгресс

Россия — это Восточная Азия. Не вся Россия, конечно. Но огромная часть нашей страны находится именно в этой части света. Которая соседствует с Юго-Восточной Азией — макрорегионом, который сегодня развивается очень бурно и становится все более серьезным игроком в мировой экономике. А также все более важным и надежным партнером России. За последние 10 лет товарооборот между Россией и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, куда входят 11 стран) вырос почти на 58% - до $21 млрд долларов на 2025 год.

Но возможности для развития остаются огромными. Как нам нарастить торгово-экономическое сотрудничество? Какие отрасли и проекты имеют самый большой потенциал? Эти и другие вопросы обсудили участники бизнес-диалога Россия — АСЕАН, который прошел на Восточном экономическом форуме - 2026.

ДОСТИЖЕНИЯ И ОРИЕНТИРЫ

В 2026 году отмечается 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

- В июне в Казани состоялся саммит Россия-АСЕАН, где не только подводили итоги нашей совместной работы в прошедший период, но и наметили планы на ближайшую перспективу в пять-десять лет, - рассказал модератор сессии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. - У нас есть ориентиры, к которым надо стремиться, есть определенные достижения. И конечно, у тех, кто работает, всегда есть проблемы, которые нужно решать.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Фото: Сергей Коньков / Фонд Росконгресс

Уточним, что по итогам казанского саммита стороны приняли Комплексный план действий на 2026-2030 годы, который задает ориентиры для развития сотрудничества в энергетике, торговле, сельском хозяйстве, туризме и т. д.

О расширении сотрудничества на сессии говорили много и интересно, в том числе – иностранные гости.

- Среди ключевых направлений сотрудничества — развитие новых цепочек поставок и укрепление торгово-инвестиционных связей, - сказал на сессии министр финансов Вьетнама Нго Ван Туан. - Россия сильна в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке и технологиях. АСЕАН имеет рынок с населением около 700 млн человек. Обеим сторонам необходимо решительно перейти к совместному производству и совместному участию в цепочках создания добавленной стоимости. Вьетнам готов выступать в качестве моста и помогать российским компаниям инвестировать в такие сектора, как обрабатывающая промышленность, энергетика, логистика и высокотехнологичное сельское хозяйство, обслуживая не только вьетнамский рынок, но и ориентируясь АСЕАН и международные рынки.

Министр финансов Вьетнама Нго Ван Туан. Фото: Сергей Коньков / Фонд Росконгресс

- Мы хотим развить наше сотрудничество с Россией, с российскими компаниями, и постараемся сделать для этого все возможное, - вторил ему заместитель министра торговли Камбоджи Лим Пханпеарак. - Работать мы будем сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это инвестиции и работа со средними и малыми предприятиями для налаживания международных цепочек поставок. Во-вторых, это цифровая экономика: мы хотели бы развивать электронную коммерцию и технологии. Третье направление — энергетика и инфраструктура. Четвертое – транспортная связанность и логистика. И пятое направление – продовольственная безопасность.

КАК УДВОИТЬ ТОВАРООБОРОТ

Эффективное и легкое (это слово не раз звучало на сессии) ведение бизнеса невозможно без работы госорганов, которые будут ему в этом помогать.

- По линии госорганов и бизнеса проводится большая совместная работа, - подчеркнул Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации. - Первый блок касается снятия торговых барьеров между нашими странами. Мы расширяем сетку зон свободной торговли, у нас сейчас завершается процесс ратификации соглашения с Индонезией. За последние годы наши иностранные партнеры много сделали для снятия барьеров для наших компаний, которые хотят экспортировать на рынок стран АСЕАН. Это касается и доступа нашей мясной и молочной продукции на рынок стран Юго-Восточной Азии. Очень большая работа проделана коллегами из Вьетнама, Камбоджи и Филиппин – это три точки роста, которые сейчас дают нам дополнительные возможности по экспорту.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Никита Кондратьев. Фото: Сергей Сильвер / Фонд Росконгресс

Все это отражается и в торговой статистике. За первую половину нынешнего года товарооборот России со странами АСЕАН вырос примерно на 10%. В лидерах - Филиппины (+60%), Таиланд (+32%) и Вьетнам (+15%).

- Это связано как раз с работой по снятию барьеров, - отметил Никита Кондратьев. - А кризис, который произошел на Ближнем Востоке, позволил увеличить поставки российской нефти на рынок стран АСЕАН. При этом рост торговли сопровождается развитием инфраструктурных проектов. С Вьетнамом подписано межправсоглашение по атомной электростанции, есть большой запрос на строительство метрополитена в Ханое, с коллегами из Мьянмы реализуется большой проект по внедрению электронной системы единого окна для таможенной службы. В конце сентября мы утвердим нашу новую стратпрограмму до 2035 года между Россией и странами АСЕАН. В ней поставлена амбициозная цель – к 2035 году нарастить товарооборот до $45 млрд (то есть в два с лишним раза от нынешних показателей, - Ред.). Надеемся, что связка торговли, развития инфраструктуры и расширения присутствия наших технологических компаний обязательно позволят достичь этих цифр.

Но не только российские компании все активнее работают на рынках стран АСЕАН – встречный процесс тоже идет. В этом нашим иностранным партнерам помогают российские институты развития.

- Мы заинтересованы не только в наращивании товарооборота между нашими государствами, но и во взаимном притоке инвестиций. И система InvestRussia, которая создана на базе ВЭБа, будет этому способствовать, - рассказал на сессии главный управляющий директор ВЭБ.РФ Георгий Чиков. - Суть системы в том, что мы сопровождаем инвестора от идеи до запуска проекта. Мы помогаем в структурировании проекта, в подборе мер поддержки, в размещении проекта на территории России; совместно с инвестором составляем дорожную карту по запуску проекта и сопровождаем его на всем жизненном цикле, помогаем во взаимодействии с государственными органами. Фактически инвестор получает бесшовный путь и снижает бюрократические барьеры для запуска проекта.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДОВ

Но проблемы, как сказал вначале Сергей Катырин, есть у всех, кто работает (а не сидит сложа руки). И одна из главных сложностей сегодня - международные платежи. Как решить эту проблему?

- Инвесторов легко найти тогда, когда существует нормальная удобная система платежей. Когда не надо придумывать новые сущности, чтобы взаимодействовать и обеспечивать платежеспособность и товарооборот, - отметила Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. - То, что осуществили Соединенные Штаты в части заморозки наших активов и поддержав в этом Европу, по сути, поставило перед нами вопрос: а нужна ли нам сегодня система международных расчетов, основанная на долларе? И в этой связи есть четыре основных кластера интероперабельных платежных систем (финансовые сети, позволяющие взаимодействовать без ограничений и свободно перечислять друг другу деньги, - Ред.). Первая система - англо-американская, которая не хочет никаких новых финансовых активов, ее главная задача - обеспечить работу старой долларовой системы. Второй блок – страны азиатско-тихоокеанского блока, где главным является Китай. Здесь, наоборот, идет серьезная экспансия новых цифровых платежных технологий. Третье - так называемый исламский банкинг 2.0, созданный на основе шариатской системы, где есть цифровые финансовые активы. И, наконец, латиноамериканская система, с отказом от доллара, но с серьезной социальной включенностью.

Генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко. Фото: Александр Носков / Фонд Росконгресс

Где же место нашей страны во всем этом многообразии систем? По словам эксперта, ответ найден уже давно:

- России надо идти в ногу с АСЕАН, - уверена Элина Сидоренко. - Потому что АСЕАН формирует принципиально новую платежную систему, которую можно охарактеризовать одним словом - удобство. В ней все лишние детали исключены и остаются только сущностные. В АСЕАН не стали заставлять страны создавать единую цифровую валюту центральных банков, делать какую-то мультивалютную корзину, а пошли по простому пути: интеграция через QR-коды. Это система, когда ты минуешь международные модели, уходишь от межбанковских платежей и переходишь на новые, технологичные, наименее затратные и очень эффективные в этой части системы. Это путь, по которому сегодня можно двигаться России. Выход из санкций - вот он, рядом. Товарооборот можно улучшить и дать нашему бизнесу активно выходить на рынки АСЕАН, обеспечив элементарную, лишенную санкционной нагрузки систему платежей через QR-коды или другие технологические мосты.

В общем, желание совместно работать есть у обеих сторон, а как решить проблемы – мы уже знаем. И заветные $45 млрд уже не кажутся такими далекими!

- Сегодня страны АСЕАН для нас – действительно дружественные с точки зрения и входа на эти рынки, и работы на этих рынках, и перспектив, и взаимного интереса. Нам еще есть над чем работать, но у нас есть и хорошие перспективы, - подытожил Сергей Катырин.

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