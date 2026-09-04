Русское восприятие цвета, света и природы: в рамках ВЭФ открылась выставка русского импрессионизма

На ВЭФ-2026 во Владивостоке открылась выставка русского импрессионизма. ФОТО:Feng Kaihua/XinHua/Global Look Press Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток в дни ВЭФ-2026 принимает фестиваль культуры «Владивостокские сезоны». Гостям представлена новая выставка — «Русский импрессионизм. Стихия цвета».

«Это такое удивительное совпадение, потому что природа Дальнего Востока и замечательного Владивостока... так переменчива и производит такое большое впечатление, что, мне кажется, импрессионизм на Дальнем Востоке вполне уместен», — сказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

В Приморской картинной галерее открылся проект «Русский импрессионизм. Стихия цвета». Он рассказывает об особенностях русского импрессионизма и его месте в истории живописи. Авторы проекта показывают, как русские художники воспринимали свет и цвет. В экспозиции представлены работы из фондов Третьяковки, Музея Москвы, музея «Новый Иерусалим», Химкинской галереи и Серпуховского музея.

Проект реализован Министерством культуры, «РОСИЗО» и Фондом Росконгресс по поручению Юрия Трутнева, курирующего подготовку ВЭФ в качестве полпреда президента в ДФО.

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