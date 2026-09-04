Жара, вечная мерзлота и нейросети: почему ООН ставит на Россию в климатической гонке

Саймон Стил. Фото: Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Июльский зной этого года войдёт в метеохронику как самый сильный за всю историю инструментальных наблюдений в России. Но дело не только в рекордах. Термометры ползут вверх на нашей территории вдвое быстрее, чем в среднем по планете. И это, подчёркивают в ООН, уже не природная аномалия, а системный вызов для всей экономики.

С таким письменным обращением на полях XI Восточного экономического форума выступил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Саймон Стил. Его послание к участникам сессии «Искусственный интеллект и окружающая среда» прозвучало как сигнал, адресованный не только дипломатам, но и каждому жителю страны.

МЕРЗЛОТА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ВЕЧНОЙ

Как подчёркивает глава РКИК, цена глобального потепления исчисляется уже не в градусах, а в колоссальных экономических потерях и человеческих жизнях.

Таяние вечной мерзлоты, которое для Сибири и Дальнего Востока — не абстракция, а реальность, меняющая фундаменты зданий и трубопроводов. Масштабные наводнения, лесные пожары, ураганы — всё это рушит предприятия, сбивает логистику продовольствия и в конечном счёте разгоняет инфляцию. Бремя ложится на госбюджеты, бизнес и обычные семьи. Корень проблемы, напомнил Стил, по-прежнему в сжигании ископаемого топлива. Огромные объёмы угля, нефти и газа выбрасывают в атмосферу парниковые газы, которые действуют как одеяло, не выпускающее тепло. А вырубка лесов и деградация океана лишь усугубляют этот эффект.

Однако надежда есть. И она основана на единодушии, проявленном на прошлой Конференции сторон (КС-30). Тогда все страны сошлись во мнении: переход к низкоуглеродной модели развития стал необратимым. Парижское соглашение работает, и теперь задача — не свернуть с пути, а ускориться. Грядущая КС-31, по словам Стила, станет тем самым рубежом, где политические обещания должны превратиться в конкретные проекты в реальном секторе.

Что именно вынесут на повестку КС-31? Ускоренная электрификация транспорта и промышленности, жёсткое сокращение метановых выбросов, укрепление продовольственной безопасности, борьба с отходами, создание устойчивых городских сред и защита здоровья людей. И здесь, подчеркнул глава РКИК, для России открывается широкое поле деятельности — как для государства, так и для частных компаний и общественных организаций.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Особый разговор — об искусственном интеллекте. Он сегодня — палка о двух концах. С одной стороны, нейросети и алгоритмы потребляют колоссальное количество электроэнергии, центры обработки данных становятся новыми источниками выбросов. С другой — именно ИИ способен совершить прорыв в энергоэффективности, сократив потери в сетях и оптимизируя нагрузки. «Стоящая перед нами неотложная задача – сгладить опасные «острые углы» ИИ и ответственно задействовать его в работе», — эти слова Стила звучат как руководство к действию.

Управление искусственным интеллектом, по его мнению, должно быть подчинено климатическим целям: повышать энергоэффективность и переводить дата-центры на чистую энергию. Это не футурология, а повестка ближайших лет.

Россия в этом уравнении — фигура ключевая. Она входит в «Большую двадцатку», занимает четвёртое место в мире по объёму парниковых выбросов. И от того, насколько решительно наша страна включится в климатическую трансформацию, выиграют и россияне, и всё международное сообщество. Причём участие в ежегодных конференциях ООН для РФ — не просто жест доброй воли, а прямой экономический расчёт: выгоды от «зелёного» перехода множатся с каждым годом.

Завершая своё обращение, исполнительный секретарь РКИК пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и призвал двигаться вперёд сообща. Восточный экономический форум, по его оценке, стал значимым вкладом в общее дело — и площадкой, где рождаются не декларации, а механизмы совместных действий. Какими они будут — зависит от нас. Но счёт времени уже идёт не на десятилетия, а на годы.