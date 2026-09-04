Игорь Сечин: «В этом году Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК и смог стабилизировать мировой нефтяной рынок»

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Ормузский кризис, всколыхнувший мировые рынки, стал настоящей лакмусовой бумажкой для глобальной энергосистемы. Как заявил на открытии VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин, этот период наглядно продемонстрировал хрупкость старых логистических цепочек.

Главный вывод, который сделали эксперты: будущее за альтернативными маршрутами. И здесь пальма первенства принадлежит России.

ЛЕДОВЫЙ ЭКСПРЕСС

«Важнейшим из них в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов нашим торговым партнерам в полтора-два раза и на треть снизить затраты», — подчеркнул Игорь Сечин.

По его словам, у Китая, благодаря доверительным отношениям с РФ, есть приоритетный доступ к этой арктической артерии. Но Пекин не стал бы мировым энергетическим лидером, если бы полагался только на логистику. Основа успеха — грамотная стратегия.

Как Китаю удалось не просто пережить Ормузский кризис, но и выйти из него с высоко поднятой головой? Секрет — в триединстве: огромные резервы, тотальная электрификация и партнерство с Россией.

БЕНЗИН И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Игорь Сечин напомнил, что стратегия базируется на курсе «четырех революций в энергетике», заложенном председателем КНР еще в 2014 году. Этот курс продолжает действовать и в новом 15-м пятилетнем плане.

«Именно поэтому заблаговременное создание дешевой транспортной инфраструктуры позволило потребителям моторного топлива после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива воспользоваться альтернативами: электромобили, электробусы, метро… и электротакси», — отметил глава «Роснефти».

Цифры говорят сами за себя. В мае этого года реализация электроэнергии через общественную зарядную инфраструктуру в Китае выросла более чем на 60% год к году. Активная замена ДВС на батареи уже сократила спрос на бензин и солярку на 1 млн баррелей в сутки. Фактически, как выразился Сечин, в КНР начался переход «от молекул углеводорода к электронам».

И здесь ключевую роль играет цена. В Китае промышленный киловатт-час стоит 9 центов (на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции), а для населения — меньше 8 центов (на 58% ниже, чем в США).

«Только Россия находится на подобном уровне», — подчеркнул он.

НЕФТЯНОЕ ДЗЮДО

Причем, Китай перестал быть просто крупным покупателем. Сегодня это активный лидер, который, по сути, перехватил управление глобальным нефтяным рынком у ОПЕК. И сделал это, не вступая ни в один картель.

«В этом году Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК и смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 млн баррелей в сутки», — заявил Игорь Сечин.

Эксперты подсчитали: если бы Пекин не пошел на эту меру, цена барреля могла бы взлететь на $30 выше. Это стало возможным благодаря крупнейшим в мире резервам — 1,4 млрд баррелей «черного золота».

В основе этой политики — древняя мудрость, сформулированная Си Цзиньпином: «Живя в мире, помнить об опасности». Или, как говорил Конфуций, комментируя «Книгу перемен»: «В покое не забывай об опасности, в сохранности не забывай о гибели». Именно этот философский подход позволяет КНР наращивать мощь даже в турбулентные времена.

РУССКАЯ ОСНОВА И КИТАЙСКИЙ РАСЧЕТ

Почему связка Москва-Пекин так эффективна? Ответ прост: у России — ресурсы, у Китая — технологии и рынок. И это дает мощнейший экономический эффект.

Игорь Сечин напомнил, что ресурсная база РФ — крупнейшая в мире (14% мировых запасов). Мы также на втором месте по углю. При этом российский экспорт углеводородов обеспечивает 12% мировых нужд.

Но главное — экономика. Закупка российской нефти оказалась выгоднее ближневосточной. Совокупная экономия Китая с 2022 года составила ошеломляющие 27 миллиардов долларов.

Уже четвертый год Россия — крупнейший экспортер нефти в КНР (более 100 млн тонн ежегодно). За 7 месяцев этого года поставлено 67 млн тонн, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 23%.

И это не только нефть. В 2024 году Россия стала главным поставщиком газа в Китай, обогнав Туркменистан, Австралию и Катар. По итогам 2025-го на долю РФ приходится уже 30% всего импорта газа в КНР (47% — трубопроводный газ, 14% — СПГ).

Добавим, что Ормузский кризис лишь ускорил объективные процессы. Мир меняется, старые центры влияния уступают место новым, а Россия и Китай, объединив свои силы, создают устойчивую энергетическую архитектуру будущего, где есть место и арктическому льду, и «зеленым» электронам.