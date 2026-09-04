Игорь Сечин: Россия и Китай регулятор глобального энергетического рынка и гарант мировой энергобезопасности

Фото: Yanleth Rivera/Shutterstock/Fotodom

Владивосток в эти дни стал эпицентром мировой энергетической дипломатии. Здесь стартовал VIII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум — ежегодная встреча, которая с 2018 года проходит в соответствии с договорённостями лидеров двух стран. За трибуной — тяжеловесы: ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-премьер Александр Новак и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян. В кулуарах — министры, академики, главы транспортных и финансовых корпораций. Обсуждают не просто поставки, а новый миропорядок в энергетике. Мероприятие проходит под эгидой президентской комиссии по ТЭК и Госэнергоуправления КНР, а соорганизаторы — «Роснефть» и CNPC.

В ЗАЛЕ ТЕ, КТО ПРОИЗВОДЯТ ТРЕТЬ МИРОВОЙ ЭНЕРГИИ

Самая громкая фраза форума прозвучала из уст Игоря Сечина. Он призвал коллег «осмыслить впечатляющие цифры»: «Каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире производятся компаниями — участниками форума. Здесь находится регулятор глобального энергетического рынка и гарант мировой энергобезопасности».

Для наглядности: на Россию и Китай приходится треть всей производимой в мире энергии. В нефтяном эквиваленте это 4,3 миллиарда тонн нефти в год. А совокупный портфель услуг и продукции участников форума тянет на два триллиона долларов ежегодно.

ТОВАРООБОРОТ ВЫРОС В 50 РАЗ

2026 год — юбилейный. Исполнилось ровно 30 лет стратегическому партнерству России и Китая и 25 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И цифры, по словам Игоря Сечина, говорят громче любых слов: «За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и сегодня существенно превышает 200 миллиардов долларов».

И это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь, электроэнергия. Россия уже который раз подтверждает статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай — наша доля 22%.

Глава «Роснефти» напомнил слова Владимира Путина о том, что отношения достигли «беспрецедентного уровня»: атмосфера доверия, взаимопонимание и готовность сотрудничать на равных. И добавил, что за первые семь месяцев 2026 года товарооборот прибавил еще 26% к прошлогоднему показателю.

«КИТАЙ ПРОШЕЛ КРИЗИС КАК ЛЕДОКОЛ» - И В ЭТОМ ЗАСЛУГА РОССИИ

Сечин не обошел и турбулентность на глобальных рынках. Он жестко обозначил вызовы: разрушение контрактной системы, замена права политическими решениями. В качестве примера — события в Венесуэле и Ормузском проливе.

Но, по его словам, совместные решения сыграли роль спасательного круга. Своевременное строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», линий электропередачи, переход на национальные валюты и жесткое следование контрактам позволили пройти шторм.

«Благодаря изменениям в облике энергетики Китай смог, как ледокол, практически без потерь пройти через кризис, став сильнее. Самый большой вклад в это внесла Россия», — подчеркнул глава «Роснефти».

Форум во Владивостоке вновь доказал: ставка на стратегическое партнерство дает результат, который не перекрывают никакие санкции. Сечин поблагодарил всех участников: «Такие темпы роста отражают результативность нашего диалога, создавшего атмосферу доверия и взаимовыручки».