Ирина Безрукова призналась в любви к Москве: «Кажется, это один из самых необыкновенных городов на свете»

Ирина Безрукова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса театра и кино Ирина Безрукова в преддверии Дня города Москвы рассказала KP.RU, за что особенно любит столицу. Хотя артистка родилась в Ростове-на-Дону и называет южный город своей родиной, именно Москва, по ее словам, занимает особое место в ее сердце.

«Москва — мой самый любимый город. Да, я родилась в Ростове-на-Дону — на юге, и это моя родина, я ее искренне люблю. Но Москва… в ней есть что-то совершенно особенное, чего не встретишь больше нигде. Кажется, это и правда один из самых необыкновенных городов на свете», — призналась Безрукова.

Особенно тепло актриса относится к Москве в преддверии Нового года. В это время к ней приезжают друзья и каждый раз компания приходит к одному и тому же выводу. «Перед Новым годом ко мне съезжаются друзья из разных уголков страны и из-за границы, и каждый раз мы в один голос твердим: да, Москва умеет завораживать», — рассказала артистка.

Безрукову привлекает то, как в столице соседствуют разные эпохи. Ей особенно близки старые улицы и центр города. «В ней удивительным образом уживаются ультрасовременные районы и бережно сохраненная старина. Особенно мне дороги старые улочки, сердце города — его центр. Обожаю смотреть на Кремль с воды: когда неспешно плывешь на теплоходике, вид открывается такой, что дух захватывает», — сказала Безрукова.

Особое значение Москва приобрела для артистки и в профессиональной жизни. Буквально на днях Ирина Безрукова стала актрисой МХАТ имени Горького. Теперь ее путь связан еще и с Тверским бульваром. «А с этого года я стала актрисой МХАТ имени Горького. И теперь, выходя на Тверской бульвар, я каждый раз ловлю себя на мысли: как же мне повезло! И с городом, и с жизнью», — призналась актриса.