Певица MIA BOYKA готова идти в суд из-за парика: что случилось

Певица MIA BOYKA продолжает выяснять отношения с блогерами, которые упоминают ее сценическое имя в своих роликах. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица MIA BOYKA продолжает выяснять отношения с блогерами, которые упоминают ее сценическое имя в своих роликах. На этот раз конфликт разгорелся вокруг девушки, которая рассказала о работе над париком для клипа артистки. По словам автора видео, деньги за работу ей перечислили только после того, как ролик получил огласку. А затем ей вместо извинений выслали досудебную претензию.

Фелиция Малец, много лет работающая с артистами и медийными людьми, поделилась в соцсетях историей сотрудничества с командой MIA BOYKA. Девушка рассказала, что делала парик для клипа певицы, однако оплату за него пришлось ждать. По ее словам, она дважды напоминала о переводе, который в итоге поступил уже после публикации ролика.

Теперь блогер утверждает, что из-за упоминания сценического имени артистки ей грозит судебное разбирательство. При этом сама Фелиция признается, что ожидала совершенно другого развития событий.

«Мария Бойко собирается подавать на меня в суд, и все это после рилса, где я просто поделилась нюансами нашего сотрудничества. Я много лет работаю с артистами, медийными людьми на съемках и концертах, и обычно все рабочие вопросы решаются спокойно. В рилсе я рассказала о своем опыте работы и упомянула сценический псевдоним Марии», — заявила девушка.

По словам Фелиции, основным вопросом для нее изначально была вовсе не публичная перепалка, а своевременная оплата труда. Она рассчитывала, что после обращения к команде проблема просто решится. «После этого мне пришла претензия, а сейчас уже речь идет о суде. Хотя для меня во всей этой ситуации главным было другое — получить оплату за свою работу. Мы дважды напоминали об оплате, и деньги пришли уже после того, как рилс набрал огласку. Я совершенно спокойно представляла себе другую ситуацию. Человек узнает, что внутри его команды возник вопрос с оплатой работы специалиста, говорит: «Боже, дорогая, я не знала, сейчас разберемся». Нам переводят деньги, и на этом история заканчивается», — объяснила Фелиция.

Теперь девушке, по ее словам, приходится разбираться с юридическими претензиями из-за публикации. При этом она подчеркнула, что хотела бы закрыть историю без продолжения конфликта. «Но в итоге теперь мне приходится разбираться с претензией и возможным судом из-за упоминания сценического имени MIA BOYKA в рилсе. Мне по-прежнему хочется одного: чтобы специалисты получали оплату за свою работу вовремя, а такие вопросы можно было решать спокойно и по-человечески», — высказалась автор ролика.

Ранее артистка подробно рассказывала о непростом периоде личной жизни. По словам Бойки, она долгое время находилась в отношениях, где избранник ограничивал ее в работе и убеждал, что больших успехов в карьере ей не добиться. В итоге певица решилась уйти, оставшись без жилья и машины.