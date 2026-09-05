Билетов в театры не достать, улицы забиты дорогими машинами, но цены кусаются: Как сейчас живет российский Донецк

Наш военкор рассказал о жизни в Донецке Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

БИЛЕТОВ В ТЕАТР НЕ ДОСТАТЬ

- Какая сейчас обстановка в Донецке? Пишут, что люди массово уезжают.

- Гонево. Три раза сегодня мотался по городу по делам. Не мог выехать. И улицы-то не центральные. Идут потоки машин в одну сторону, в другую. Машин, конечно, поменьше стало, особенно, по пригородным трассам - дроны работают. Но МОГов настолько много. С удивлением обнаружил, что за моим заминированным огородом оказалась группа - лупили по воздушным целям так, что я слышал, как гильзы сыплются.

- Из Ростова до Донецка можно добраться спокойно?

- Летают беспилотники, но там очень плотно стоят наши ПВО. И стационарная, и мобильная работают. Все колонны сопровождаются. Я себе рацию завел (ездил в Горловку, в Енакиево) - спокойно можно у дальнобойщиков узнать, как ситуация на дороге. На постах показывают большой палец вверх - значит, небо чистое.

Военный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

- Донецк отметил День Шахтера и День города.

- Слава богу, не отмечали днем прокисшего варенья на центральной площади. Буквально неделю назад прилетел дрон по площади Ленина. Несерьезный был. Это был намек, что ли - вряд ли был какой-то тактический смысл бить по этой площади. Так что праздники отменили. Но дети на очном учатся - прошли времена заочного обучения.

- 1 сентября как прошло? Линейки были?

- Линейки были. Вот толпы студентов я сегодня наблюдал - у них большая перемена, видно, между парами - они шли на крытый рынок есть шаверму.

- Театры, кино. Люди ходят?

- Все работает. В театры билеты не достать. Сколько лет я живу в Донецке, ни разу не смог попасть в театр, пока мне чуть ли не от Дениса Владимировича Пушилина один из советников два билета передал. Всегда аншлаг, выкупаются на корню. Театры здесь очень сильные.

Здание Драмтеатра в Донецке (справа), накрытое фальшфасадом Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

- В общем, убыли населения ты, по крайней мере, не замечаешь.

- Может быть, чуть-чуть стало поменьше. Но я это связывал с отпусками, с концом лета. Думаю, кто-то уехал пересидеть. У меня друг - командир роты БПЛА, его супруга, например, уехала в Москву, и он ей сказал: «Не возвращайся, пока ситуация сложная». И правильно, нечего тут болтаться просто так.

ГОРОД ХЛЕБНУЛ ДЕНЕГ

- А что с бензином?

- Вчера заправился. За 45 литров отдал 6500 рублей. То есть по 150 рублей за литр.

- А качество бензина?

- Обычно, если совсем хороший, экономайзер на машине показывает где-то 720 километров показывает на полном баке. Тут он показал 500. Но машина пуляет. Мне это нравится.

АЗС в Донецке. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

- Что касается цен в Донецке. Раньше люди иронизировали, мол, покупай сегодня, завтра будет дороже.

- Я за эту неделю в сети супермаркета «Молоко» оставил 10 тысяч рублей. Я достаточно аскетичен, не употребляю алкоголь. 4 тысячи я отдал сегодня и 6 тысяч - на днях. Мне хватит, наверное, на неделю. Без излишеств - у меня командировочные продукты.

- А зарплаты какие, что приходится столько денег отдавать в магазинах?

- Никто тебе не скажет. Другу позвонили из налоговой, я подслушал разговор. Он в шести местах трудоустроен, но российское законодательство не нарушает, по чуть-чуть везде получает.

- А населенные пункты, в которых ситуация более тяжелая - как идет жизнь?

- По количеству новых и дорогих машин - в Донецке все в порядке, не протолкнуться. Отъезжаешь и на трассах попадаются «Жигули», «Москвичи», «Таврии» и даже ушастые «Запорожцы». Город очень серьезно хлебнул денег - выплаты бойцам, военные пенсии и так далее. Вот откуда эти большие, дорогие машины.

Здесь не очень работает ипотека. Но жизнь здесь тяжелая.

Новый квартал на 2500 жителей, с садиком и школой, Донецк Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Строительство маневренного фонда для тех, кто остался без жилья, Мариуполь Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

С ГАЗОМ ПРОБЛЕМ НЕТ

- Свет есть?

- Я приехал сюда с генератором, привез 50 литров бензина - 10 литров для генератора. Я на этом генераторе сидел часов 15. И это мне еще везет - не самый отключаемый район. В Мариуполе, например, все сложнее. У меня товарищ вернулся. Говорит, родители получили отремонтированную после боев квартиру. Вот он помогал квартиру к зиме утеплять и отцу сказал: ищи дом где-то в пригороде. Свет четыре часа в день. Вода по часам.

- С водой перебои не сократились?

- Я вздохнул. У меня вода теперь круглосуточно. Мне поставили 700-литровую бочку с насосом. Народ ставит в квартирах такие же. Если подгоняют машины, закачивают воду по шлангам и на девятый этаж. Русский человек всегда приспособится.

Но самое главное, что душу греет: да, света нет 15 часов, но газ идет - можно чайничек вскипятить. Уже полегче.

Один из разрушенных жилых домов Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

МАРШРУТКИ В ЕВРОПУ?

- Еще пару лет назад в Донецке люди говорили «русские» или «украинцы». Почему они про русских говорят, будто они какая-то другая группа?

- Не со зла. Из сознания, наверное, это убрать сложно. Здесь запах Украины только в объявлениях на столбах: микроавтобусы Донецк - Киев, Варшава. «Провезем через границу с комфортом», типа на лежачих местах. Все это вранье. Люди пересекают границу на четвереньках, по лесам обходят. Я хотел про это написать, но из десяти компаний, с которыми связывался, никто не ответил.

- То есть у некоторых сохраняются украинские паспорта? Они же не с российскими поедут в Польшу?

- Думаю, да. И они как-то их продлевали.

- Таких много?

- Рассмотрите это как шутку. Начинка такого микроавтобуса, это я цитирую своего донецкого друга: два несчастных человека, восемь бизнес-крыс, которые не могут себе родину выбрать, и четыре агента - два ГУР, два СВР.

МАРИУПОЛЬ ОТПОЛИРОВАЛИ

- В Мариуполе что с курортным сезоном - морюшко, ножки можно мочить, покупаться? Бархатный сезон начался.

- Народ гоняет в цепь курортных городков по Азовскому морю. Народ купается. Мариуполь, несмотря на жуткие разрушения, отполировали, привели в порядок, все отремонтировали, нового настроили. Кончится война, все расцветет в полный рост.

Семьи с детьми отдыхают на пляже, Мариуполь Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

- Не опасно в Мариуполе?

- Украинцу Мариуполь, как кость в горле - кушать не могут, если не нагадят. Но можно выкрутиться из сложных ситуаций. Тем более, я считаю, что победа не за горами…

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