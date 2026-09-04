Изнеженная Европа умирает от ужаса перед Россией: почему Старый Свет на самом деле боится прямого конфликта

Европейские элиты оказывают всемерное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования Фото: REUTERS.

4 сентября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ сделал ряд серьезных заявлений, связанных с конфликтом на Украине и самоубийственной вовлеченностью в него стран Запада.

Прокомментировать некоторые посылы руководителя СВР мы попросили ветерана Службы внешней разведки, полковника в отставке Льва Королькова.

ПОТЕНЦИАЛ ВСУ ИСЧЕРПАЕТСЯ ЗА ГОД

- Нарышкин указывает - в прогнозах ряда европейских разведок звучит следующее: мобилизационный потенциал украинской армии будет исчерпан в течение года...

- Это заявление опирается на фактические данные, которые поступают от не ангажированных источников из Украины в главные европейские спецслужбы. Цель обнародования таких данных— донести до широкой европейской общественности нехитрую мысль. Она такова: решайтесь прямо сейчас сбросить шоры и оказать давление на Киев, принуждая его к миру. Или через год вам и некем, и нечем будет защищать ваши демократии на близких к Европе рубежах...

ТОРПЕДИРУЮТ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

- "Европейские элиты оказывают всемерное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования", - сказал Нарышкин. А что, Европе мир здесь вообще не нужен?

- Конечно, не нужен. Ну иначе как за все эти впустую потраченные деньги те, кто это лоббировал в Лондоне, Париже и Берлине, смогут оправдаться перед кредиторами? Как они оправдают бесконечные миллиардные кредиты, которые киевский режим не вернет никогда никому? Те, кто обеспечивал кредиты - куда они завтра пойдут и с кого они послезавтра спросят? Тем более, что значительная часть денег, очевидно, даже не доходит до конечного получателя - в виде ВСУ или украинского ВПК. Конкретные кредиторы в Польше и Германии это, вероятно увидели не сегодня, и даже не вчера. Вот только сделать они ничего не могут. Вероятно — из-за жесткой «политической целесообразности».

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ЕС ГОТОВИТСЯ К КОНФЛИКТУ К 2030-му

- «Евросоюз заложил готовность к масштабному конфликту с Россией к 2030 году в свои концептуальные документы», - сказал глава СВР.

- Когда закончится Украина, то есть гораздо раньше, чем наступит 2030-й год, то члену Евросоюза и западному соседу незалежной, Польше, придется встать грудью на защиту ЕС. И постараться нам нанести максимальный ущерб. Что, конечно, не выйдет ни у нее, ни у кого-либо другого. Ну, а дальше что — вакуум? Дальше неизбежно начнутся внутренние разборки в Европе. Текущая война до сих пор помогала списывать «безболезненно» огромные средства. Но если Украина завтра прекращается — то что и как потом списывать, под какой повод? Да, Украина только год может продержаться. Они почти все людские ресурсы, которые были — к этой осени практически выгребли. И это ведь не тот человеческий материал, с которым можно вести серьезные боевые действия. Три года назад в Европе решили истощить Россию в этой войне. Но кто в Старом Свете рассчитал - а насколько хватит сил самой Европе? Чем возместят потери - какими редкоземельным элементами, которые почти все на востоке Украины? И когда уйдут все эти Макроны и Мерцы - начнутся внутренние разборки у европейцев. И к черту полетят все их концептуальные документы.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ЕВРОЭЛИТЫ СТОЧИЛИ УКРАИНУ О РОССИЮ

- "Европейские элиты «просто сточили» о Россию некогда процветающую Украину", — еще одна цитата от главы СВР.

- Ну, а кому потом будет нужна абсолютно разрушенная страна, где тяжелой, высокотехнологичной промышленности и ресурсов для нее почти не осталось? А потеряв Донбасс, Европа в лице Киева теряет и все серьезные источники сырьевых ресурсов. Вот мы решим вопрос со Славянско-Краматорской агломерацией — а для них это фатально. И какая у них альтернатива? Начать полномасштабное вторжение европейским контингентом - боязно. Ну нет у них 100-процентной уверенности в успехе. Те же британцы говорят, что английские солдаты на Украине воевать не будут. И откуда европейцам тогда взять бойцов для «сил вторжения»?

ЗАПАД ИЗОБРЕЛ «ОСЬ ЗЛА»

- «Западные спецслужбы изобрели для себя новую «ось зла» в составе России, Китая, Ирана и Северной Кореи», - также сказал Нарышкин.

- Эта «ось» не сегодня в их утверждениях появилась. Они в своей стратегии могут на какой-то срок потенциальную заварушку вокруг этой «оси» затевать, но ведь если эти «антизападные варвары» реально придут в мир со своим уставом, то что сможет Европа им противопоставить? У той же КНДР есть такие системы вооружений новые, что дай бог каждому — применят их, и никакой, условно, Японии на карте уже не будет. А Германия? У них же в руководстве бундесвера остались неглупые ребята, которые понимают, что к чему. И они удерживают от самоубийственных шагов этих людей во власти, вроде Мерца. И ведь там, среди идеологов этих концепций, нет вождей настоящих. Ни Мерц, ни Макрон, ни новый премьер Британии, идеологическими, духовными лидерами своих наций не являются.

МАСШТАБНЫЙ КОНФЛИКТ В ЕВРАЗИИ

- Также главой СВР было сказано, что «риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии реален, и это вызывает серьезные опасения».

- Европейцы без американцев не могут организовать в военном смысле нечто такое, что им бы обеспечивало реальный военный успех при том, чтобы не обрушить им тыл. Они за последние четыре года увидели и осознали— украинский опыт противостояния восточноевропейской страны при всей возможной поддержки Европы с огромной евразийской державой не ведет ни к чему хорошему для Европы. Даже самые безудержные оптимисты в Европе вынуждены цитировать данные разведок: никаких реальных успехов у украинской армии нет. ВСУ стоят в обороне — и у них материальный и людской ресурс для этой обороны заканчивается. На всех вместе взятых немецких, польских и британских дронах не выскочишь из капкана. И в Европе идет лихорадочный междусобойчик — что дальше-то делать?

ВЕРА В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЭСКАЛАЦИЮ

- «Европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию», - полагает Нарышкин…

- Они, вероятно, рассчитывают на то, что в наших бывших братских республиках практически везде есть группы которые рвутся к власти, используя влияние Запада и его представителей, или уже до власти дорвавшиеся. Самые яркие примеры - Молдавия и Армения. Но их руководители в случае такой эскалации ничего проконтролировать не смогут.

ЕВРОПА ИЗНЕЖЕНА И НЕ ГОТОВА К КОНФЛИКТУ

- Глава СВР также подчеркнул, что Европа «изнежена» и не готова к конфликту с Россией.

- Европа точно абсолютно изнежена. Старый Свет расслаблен - и по своему потенциалу, и по настроениям своего населения. Политики могут нас проклинать, но большинство населения воевать с нами не хотят и не могут. А что они могут хотеть — ну, чтобы в России что-то плохое произошло. Вроде глобальной нехватки бензина, или продуктов, или чего-то такого, чтобы мы сдались и запросили у них помощи. Но глубоко внутри понимают — надеяться на это бессмысленно.