Почему так трепетно вспоминать первую любовь: Светлана Иванова и Алексей Чадов в картине «Чужой звонок»

Чужой звонок от родного человека. Прошлого не вернуть, но можно попробовать простить себя (Аля Майер).

...Нулевые, старшая школа. Наташа (Аля Майер) мечтает поступить в Академию художеств в Санкт-Петербурге, но родители настаивают на более земной профессии и хотят, чтобы дочь стала юристом. Поддерживает девочку только новенький одноклассник Игорь (Денис Косиков). Он музыкант, благодаря ему Наташа понимает, что нужно идти за мечтой, даже если мама и папа против. Конечно, Наташа и Игорь влюбляются друг в друга. Но после выпускного она едет в Питер, а он остается. И будто ничего и не было.

Спустя годы уже известная художница Наташа (Светлана Иванова) представляет выставку собственных картин. В галерее она сталкивается с мужчиной, в котором узнает Игоря (Алексей Чадов). Воспоминания о времени, когда они были юны и счастливы, сами собой всплывают в их памяти. Все ли сложилось так, как мечталось?

«Чужой звонок» – это пронзительная драма о любви. Жизнь, в общем-то, состоялась, и довольно неплохо. Но почему же тогда так неспокойно и даже больно внутри?

Размышления героев о прошлом и настоящем близки каждому, кто хоть раз любил. История вечная и вечно современная, даром что в основе – одноименная повесть Екатерины Марковой, впервые опубликованная в журнале «Юность» в 1979 году.

В 1985-м вышла первая экранизация «Чужого звонка» режиссера Юрия Олейника. Для новой версии первоисточник был основательно переработан, а действие перенесено в наше время. Можно сказать, что это женский взгляд на тему (режиссер: Светлана Белкина, сценарист: Светлана Николаенко, оператор: Елизавета Калинина). Взгляд трепетный, нежный, но и безжалостный – ты можешь признать ошибки прошлого, но уже никогда не сможешь их исправить.

В новом в фильме сыграла Елена Сафонова, исполнившая главную роль в экранизации повести 1985 года.

«Очень многим проще исчезнуть»

«Чужой звонок» затрагивает темы первой любви и выбора своего пути, которые особенно актуальны для тех, кто оканчивает школу, – говорит режиссер Светлана Белкина, для которой фильм стал полнометражным дебютом. – Одним из главных мотивов картины стала жертвенность ради другого человека. Это не обязательно должен быть героический поступок: просто важно «отложить» себя в сторону и помочь близким. И, думаю, картина сможет научить зрителей поступать правильно в сложных ситуациях и не бояться идти за своей мечтой. Также в фильме я постаралась показать важность искренних чувств, поскольку сейчас этого не хватает, а ведь любовь раскрывает человека с самых лучших сторон. Не зря для многих это самые важные воспоминания, которые долго продолжают жить в сердце».

Денису Косикову 22, но он более чем убедителен в роли мятежного старшеклассника, парня с гитарой. «Важно иногда оглянуться назад, сделать выводы и вспомнить то прекрасное чувство, которое произошло с нами в детстве или юношестве, – считает актер. – Можно сказать, что мы даем возможность зрителю прикоснуться к этим чистым ощущениям настоящей и искренней любви». Получается, все же кое-что исправить можно? Себя нынешнего, вспомнив себя юного и влюбленного?

Они любили друг друга, но у них не сложилось. И кто в это виноват, и виноват ли вообще? (Аля Майер и Денис Косиков).

20-летняя Аля Майер исследует свою героиню как сверстницу, как подругу. И словно учится на ее ошибках: «Если произошла ссора, то лучше поговорить с человеком и выслушать его, чем промолчать. Но очень многим проще исчезнуть, спрятаться – это безопаснее и не так страшно, как признать свою вину. Наверное, единственный совет, который я могу дать – не бояться совершать ошибки и быть неправым, потому что это тоже часть жизни».

Случайная встреча заставила вспомнить все (Алексей Чадов).

Звонок чужому-родному человеку

Светлана Иванова и Алексей Чадов, сыгравшие взрослых Наташу и Игоря, уже работали вместе и очень рады были встретиться на одной съемочной площадке вновь. «Каждая наша встреча примерно такая же, как встреча наших героев в «Чужом звонке» – очень трепетная, – смеется актриса. – Несмотря на то, что оригинальная повесть прекрасна, наш сценарий мне нравится больше. Потому что он ближе к тому миру, в котором мы живем сейчас, и может поговорить с нашим молодым поколением на его языке».

«Был забавный момент, когда я отыграл в сцене и подошел к монитору – а там сидят одни девушки и женщины, – вспоминает Алексей Чадов. – Ни одного парня, человек двадцать! Над проектом работало много женщин, и это прекрасно. Думаю, получится прекрасная картина».

Наташа состоялась в жизни, она вроде бы счастлива. Но отчего же так свербит в душе? (Светлана Иванова).

В фильме также снимались Ксения Алферова, Людмила Артемьева, Евдокия Германова, Владислав Ветров, Анастасия Имамова, Максим Сапрыкин, а также Елена Сафонова, сыгравшая роль Наташи в картине 1985 года.

«Название картины отсылает нас к звонку незнакомцу, о котором знаешь все, – объясняет Аля Майер. – Как может не взять трубку девушка, которая была с тобой рядом, когда мир рушился? Как можно не взять трубку от человека, который верил в тебя, когда ты сама не верила? А вот оказывается, что можно… И если зритель после просмотра выйдет и позвонит своему «близкому-чужому», которого когда-то оставил без ответа, то, наверное, у нас получилось. А кто-то, наоборот, так и не решится на этот разговор».

В широкий прокат фильм «Чужой звонок» выходит 10 сентября.

Фото: предоставлены пресс-службой НТВ