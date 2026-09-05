«В ресторан можно, но территорию не метить»: как выбрать отель для заселения с собакой

В современных городских условиях собака для многих — полноценный и очень любимый член семьи. Совсем не хочется расставаться с ней именно тогда, когда отпуск, и можно больше времени проводить вместе. Фото: Phuttharak/Shutterstock/Fotodom

Первая в моей жизни собака — еще в школьные времена — ездила с нами везде. Фокстерьер Булли регулярно отдыхал в Крыму и проехал всю Прибалтику. Кемпинги для автотуристов на закате советских времен не были особо комфортными — но их было достаточно много, и «где разместиться с собакой» проблем не представляло. А требование к собаке было, собственно, одно — чтобы не кусалась и людей не пугала.

С первым в нашей с мужем жизни псом — красавцем голден-ретривером Энеем — проблемы уже возникли. В 2000-е автокемпинги путешественников с питомцами вдруг разлюбили — стали отказывать в 70–80% случаев. Да и количество их резко сократилось. Зато в дорогих отелях были рады всем.

— Приезжайте хоть с крокодилом, только в случае чего оплатите ущерб, — помню ответ из нового отеля в районе Золотого кольца.

Пришлось ради путешествия всей семьей, включая собачку, наслаждаться номером с дорогущей резной деревянной мебелью. Спала я плохо: больно уж аппетитно (в плане погрызть) выглядели ножки у кровати. Но пес не подвел!

Этим летом проблема возникла опять: недельку отпуска мы решили провести с нашим нынешним хвостатым другом — прямошерстным ретривером Бруно. Благо отели и базы отдыха нынче прямо завлекают рекламой, какие они дог-френдли* и пет-френдли (то есть рады гостям с питомцами). А что на деле?

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМПАНЬОНОМ

По данным исследования «Выберу.ру», проведенного этим летом среди владельцев животных, почти 40% опрошенных не раз меняли место отдыха исключительно из-за невозможности разместиться с питомцем. Еще 27% по этой причине сокращали время отпуска, а 19% вообще отказывались от поездки.

Удивляться тут нечему. В современных городских условиях собака для многих — полноценный и очень любимый член семьи. Совсем не хочется расставаться с ней именно тогда, когда отпуск, и можно больше времени проводить вместе. Да и ребенку сложно объяснить, почему куклу в дом отдыха взять можно, а живого лохматого друга — нет.

Спрос, понятно, рождает предложение. В 2024 году Роскачество даже разработало стандарт «Путешествия с питомцами. Требования и рекомендации». Там прописан, в частности, ряд положений, важный для баланса интересов собачников и других гостей отеля. В номерах после питомцев должна проводиться антиаллергенная уборка, на животное у его владельца обязан иметься ветеринарный паспорт с информацией о прививках, отель должен снабжать пакетиками для уборки за собачкой и другими необходимыми гигиеническими принадлежностями и т. п.

Для отельеров стандарт добровольный. В 2025 году сертификацию по нему прошел первый десяток мест размещения. Летом 2026-го я насчитала около трех десятков таковых в целом по стране.

А еще есть сотни отелей и пансионатов, которые просто утверждают, что они «дог-френдли» — без всякого сертификата. Вроде бы выбор есть…

В отелях действуют ограничения по росту и весу питомцев. Фото: Javier Brosch/Shutterstock/Fotodom

СНАЧАЛА ВЗВЕШИВАТЬСЯ

Поиск отеля или базы отдыха, куда можно поехать с собакой, мы, естественно, начали с сертифицированных. Значительная их часть находится недалеко от Москвы и в соседних областях (хотя есть и в Краснодарском крае, и в Калининградской области) — а мы как раз далеко ехать не собирались.

Первое разочарование — довольно многие сертифицированные дог-френдли отели, равно как и не сертифицированные, «френдли» только частично. В них действуют ограничения по росту и весу питомцев. «Собаки до 5-7-10 килограммов» — это понять можно: не у всех отелей объективно есть условия для крупных питомцев. Менее понятны рамки типа «вес до 35 килограммов, рост до 50 сантиметров». Это уже большое животное. И чем хуже наш добродушный Бруно, который в такие ТТХ не умещается из-за характерных для охотничьих пород длинных лап: при весе 30 кило рост в холке 62 сантиметра? Конечно, можно позвонить в отель и объяснить, что собачка не громила и не кусака, но гложит беспокойство: вдруг на словах разрешат, а по приезде ткнут в нос правила отеля?

В целом сертифицированные пет-френдли отели стараются привлечь собачников и предложить какие-то дополнительные возможности и услуги. Например, готовы снабжать влажными салфетками для грязных лап, выдавать миски и коврики (или лоток, если вдруг гость приехал с кошкой). У некоторых присутствует «приветственный набор» — лакомства для собачки и средства гигиены.

С более существенными для основной массы владельцев животных условиями — везде по-разному. Кто-то требует намордник для собак всех пород и размеров всегда и везде, кто-то — только в общественных зонах, кто-то — лишь для собак из списка «особо опасных» (требование российского законодательства), но прописывает, куда с собакой заходить нельзя. Частое условие — не оставлять животное в номере без присмотра или оставлять только в клетке.

Одно из требований стандарта Роскачества — у средства размещения должны быть утвержденные правила размещения с животными. И это — второе разочарование. Читаешь на сайте отеля информацию в разделе «Мы дог-френдли» — и горишь желанием туда приехать. Начинаешь читать «Правила» — понимаешь: лучше разместиться с собакой где-нибудь в палатке в лесу. «У нас есть меню для питомцев в ресторане — для совместных завтраков, обедов и ужинов», — завлекает отель на видном месте своего сайта. А в правилах: «Выгул разрешен только за пределами территории. Запрещается собакам „метить“ деревья». Как после «совместного ужина в ресторане» долетать до этого «за территорией», чтобы по дороге пес случайно что-то не пометил, осталось загадкой.

ЧТО НУЖНО «ЭТИМ СОБАЧНИКАМ»?

В отпуск мы все-таки с собакой уехали — в соседнюю Калужскую область. База отдыха, которую мы выбрали, сертификата как «дог-френдли» не имела. Но из разговора по телефону сложилось четкое ощущение: собаки любого размера там не просто «позволены» — к приему таких гостей действительно готовы.

Что подкупило? Сходу внятно объяснили, где можно с собакой гулять — рядом огромное поле, оно покошено, там безопасно и собаки никому не мешают (все оказалось правдой). «Правила» тоже были, но короткие и достаточно логичные: без присмотра питомца не оставлять, гостиничным полотенцем не вытирать. Для постояльцев с собаками выделены не самые дорогие номера, но со своим входом. В ресторане — летняя веранда с удобно расположенными столиками (можно быстро сесть, не гуляя с собакой по заведению, и разместить песика так, чтобы об него не спотыкался официант). Собачье меню не предлагали. Но для меня вышеперечисленные моменты важнее: не до изысков, когда не решены базовые вопросы. И мы действительно хорошо отдохнули.

МНЕНИЕ ОТЕЛЬЕРА

«Вопросы решаемы»

Директор по развитию федерального гостиничного оператора Upro group Артем Мачульский:

— Ограничения по весу и росту — чаще всего утилитарная логика управляющего отелем, который учитывает не особенности пород, а параметры номеров и статистику типовых происшествий. Чем крупнее животное, тем выше риск, что будет повреждена мебель или дверной проем, и тем труднее гостю контролировать питомца в замкнутом пространстве отеля.

Порог берут с запасом, потому что администратору сложно оценить на глазок незнакомую собаку. Такой подход — не идеальный. На мой взгляд, лучше, когда для гостей с питомцами предусмотрен отдельный корпус или номера в коттеджах — тогда и ограничения не нужны.

Какие проблемы реально случаются? Чаще всего — порча текстиля и мебели, реже — жалобы соседних гостей на лай или запах, крайне редко — что-то более серьезное. Для решения большей части проблем существует депозит (вносится при заселении. — Ред.): ущерб фиксируется на месте, и вопрос закрывается без конфликта, если условия были прозрачно оговорены при заселении, а не постфактум.

Что касается стандарта Роскачества, то сейчас его переводят в статус полноценного ГОСТа с более четкими требованиями к номерам, обучению персонала и обязательной обработке номеров после выезда. Это хорошо: появление единых требований все же снимает неопределенность, из-за которой турист не может понять, что его ждет на месте.

Пока с отдыхом с собаками не все ясно. Фото: Happy Pets Photography/Shutterstock/Fotodom

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Три главных совета отпускникам-собачникам

1. «Можно с собаками» не гарантирует, что отель или пансионат примут вас с конкретной собакой. Надо спрашивать детально: порода такая-то, вес и рост в холке такие-то — можно?

— Лучше уточнять письменно. Переписка в почте или мессенджере — это фиксация договоренностей. Устное «да, конечно» на ресепшене после дороги не поможет, — рекомендует генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики «Платформа Victory» Василий Александров.

Реже проблемы возникают с загородными отелями и базами отдыха, где большая территория и есть размещение в домиках.

2. Вот вопросы, которые обязательно надо выяснить до брони.

— Куда с собакой можно, куда нельзя? Когда нужен намордник?

— Где с ней гулять и как далеко для этого надо идти?

— Депозит, доплата за номер или за уборку — какие суммы? Если «бесплатно», не вычтут ли при выезде какую-то сумму, например, за шерсть в номере?

— Можно ли оставить собаку в номере одну и на сколько?

— Что может предоставить отель, а что необходимо взять из дома? Выдадут ли, например, влажные салфетки для лап или надо самим думать, как не оставлять грязные следы в фойе?

По четкости ответов можно судить в том числе о том, действительно ли в отеле продумана «собачья» политика или правила взяты «с потолка», а на месте ждут сюрпризы.

3. У тех, кто путешествует с питомцами постоянно, они уже обычно приучены к правильному поведению в незнакомых местах. Но если вы берете с собой собаку в первый раз, стоит убедиться, что из-за стресса она не будет себя вести неадекватно (даже если дома не грызет мебель, не лает на соседей и спокойно остается одна). Сходите с ней в какое-нибудь дог-френдли кафе и посмотрите на реакцию. Большая часть возможных проблем с поведением решаема, но озаботиться этим надо не за два дня до отпуска.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит размещение (в среднем в сутки):

— кошки (с ними путешествуют редко, но ряд гостиниц их принимают) или мелкие породы собак (до 5–7 кг) — 600 -1000 руб.

— средние породы собак (рамки у разных отелей сильно гуляют, но в основном это от 10 до 25 кг) — 600 — 2000 руб.

— крупные собаки (как правило, от 25 кг или с ростом в холке от 50 см) — 800 — 3000 руб.

Кроме платы за размещение некоторые отели берут депозит — 5000–10 000 рублей. Он возвращается после того, как номер сдан и персонал убедился, что собачка там ничего не повредила.

* от английского dog friendly — дружественный к собакам.

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