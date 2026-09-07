Парковка для беспилотников

За 2025 год объем работ и услуг с применением БАС составил 10,7 млрд рублей. Фото: hive-aero.ru.

В России развивается производство автономных станций для управления беспилотниками – дронопортов. Они позволяют дронам работать круглосуточно при любой погоде даже в труднодоступных районах, что экономит время операторов и минимизирует риски. Мы разобрались, как дронопорты упрощают инспекцию линий электропередачи, добычу полезных ископаемых и другие процессы и как государство поддерживает такие разработки.

СТИМУЛЫ ДЛЯ РОСТА

С 2024 года отрасль беспилотной авиации развивается по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Разработчики могут получить гранты до 100 миллионов рублей для оформления конструкторской документации и до 250 миллионов – на сертификацию новых моделей. Также компании могут взять в лизинг беспилотники по льготным ставкам, а продавцы – получить компенсацию за предоставление скидок. Резидентам же научно-производственных центров возмещают до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Разработчики могут получить грант до 100 миллионов рублей на оформление конструкторской документации. Фото: t.me/gaskargroup.

Чтобы заниматься производством беспилотных систем и комплектующих для них, разработчику необходимо получить лицензию. В стране уже несколько лет идет масштабная реформа по упрощению выдачи таких разрешений. Ежегодно оформляется порядка миллиона документов, и сегодня весь процесс переведен в цифровой формат на портале «Госуслуги». Количество требуемых бумаг для получения лицензий сократилось вдвое, а для разрешительных документов – в полтора раза, что существенно облегчает вход в отрасль.

РЫНОК НА ВЗЛЕТЕ

Эффективность применения дронов при решении отраслевых задач видна на практике. По данным Федерального центра беспилотных авиационных систем, по итогам 2025 года подтверждённый объём выполненных работ и оказанных услуг с применением беспилотников составил 10,7 миллиарда рублей.

Наиболее активно беспилотные технологии сегодня применяются при мониторинге объектов топливно-энергетического комплекса, в сельском хозяйстве, для поисково-спасательных операций, при картографировании и геодезических работах, для мониторинга лесного фонда и чрезвычайных ситуаций, при доставке медицинских грузов, а также в строительстве и инфраструктурном мониторинге – всего разработано более 50 различных сценариев применения.

За этими цифрами кроется повседневная рутина множества компаний. Так, агрохолдинги и сервисные службы все чаще заменяют традиционные методы обследования полей, крыш и лесов на беспилотные технологии. Именно для того, чтобы сделать эту работу максимально эффективной, и создаются дронопорты.

45 МИНУТ НА ЗАРЯДКУ

Внутри дронопорта находится роботизированная зарядная платформа. После завершения полета дрон садится на неё с высокой точностью. При этом подзарядка занимает около 45 минут, а подготовка к новому вылету – всего одну. Климатическая система поддерживает оптимальный температурный режим, а встроенная метеостанция передает в центр управления актуальные данные о погоде.

Оператору даже не нужно находиться на месте: он создает маршрут онлайн и отправляет задание. Станция проверяет погодные условия, открывает крышу и выпускает дрон. После завершения миссии аппарат возвращается, выгружает собранные материалы и снова готов к работе. Для безопасности внутри дронопорта установлены системы видеонаблюдения, а все администрирование происходит удаленно. Развитие отрасли поддерживает национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

«Русдронопорт» (Татарстан): управление из любой точки мира

Резидент особой экономической зоны «Иннополис», резидент «Сколково» компания «Русдронопорт» уже выпускает серийные комплексы дронопортов. Так модель «ЭРИ Мини» занимает всего один квадратный метр и работает при температурах от -30°C до +45°C, обслуживая дроны в радиусе 5 километров. Для более суровых условий и масштабных площадных задач создана версия «ЭРИ М350», выдерживающая морозы до -45°C.

«ЭРИ М350» выдерживает морозы до -45°C. Фото: droneports.ru.

«За два года дронопорт из концепции стал серийным продуктом: у нас работает целая линейка – от компактной «ЭРИ Мини» до стационарного «ЭРИ ПОРТ» с двумя универсальными взлетно-посадочными площадками. Но ключевое преимущество – не железо, а собственная «Платформа ЭРИ»: один диспетчер ведет до десяти бортов из любой точки страны, а встроенная видеоаналитика в реальном времени распознает возгорания, дым и нарушения. Именно софт превращает набор станций в единую беспилотную инфраструктуру предприятия», – говорит генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин.

«ЭРИ» уже работает в самых разных сферах, тип и количество дронопортов подбираем под задачу. Где-то достаточно одной системы: например, на лесопожарной станции в Подмосковье «ЭРИ Мини 2» закрывает потребности лесничества, ежедневно облётывая территорию, выявляя возгорания и создавая ортофотопланы. А где-то нужна сеть: на месторождении площадью свыше 500 км² комплекс из четырех дронопортов под управлением единой платформы закрывает больше 95% территории и фактически переходит в мультисервисный режим – одна инфраструктура закрывает задачи мониторинга, охраны периметра и маркшейдерских и дорожных служб. Один оператор ведёт всё это из центра управления», - сообщил менеджер продукта Илья Баклагин.

Разработчики также создали универсальную платформу, позволяющую управлять станциями разных производителей с телефона или планшета из любой точки мира, с возможностью перехвата ручного управления в критической ситуации.

«Гаскар» (Москва): сдвижная крыша с подогревом

Столичный производитель представил комплекс «HIVE». Дронопорт автоматически запускает беспилотник для выполнения задания, сформированного в Центре управления полетами (ЦУП), и передает видеопоток с телеметрией в реальном времени. Встроенный искусственный интеллект фиксирует и классифицирует события и объекты: пожары, автомобили, людей, загрязнения. Вся информация сохраняется для последующего анализа и принятия решений.

Особенность дронопорта – сдвижная крыша с подогревом и интеллектуальная система зарядки аккумуляторов. Станция оборудована инфракрасным прожектором, внешними и внутренними камерами, а также усиленными модулями связи.

«Дронопорт «HIVE» от «Гаскар» – это не просто технологическое решение, а полноценная российская разработка, трансформирующая современный мониторинг. Станция устраняет главную проблему отрасли – зависимость от ручного труда и сложной логистики, обеспечивая беспилотникам полную автономность и готовность 24/7, – отмечает директор по внешним коммуникациям группы компаний «Гаскар» Фаина Филина.

– Это комплексный подход, гарантирующий прозрачность процессов, высокую экономическую отдачу и безопасность».