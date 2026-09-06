Молодая девушка из Москвы приехала познакомиться к парню из региона и практически сразу погибла

В будущем девушка хотела стать актрисой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

24 августа на подъезде к Петрозаводску, у популярного среди местных жителей родника, произошло лобовое столкновение, унесшее жизни двух человек. По информации Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель за рулем Renault Sandero пошел на обгон по Суоярвскому шоссе, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пикапом Mitsubishi L200.

ШЕЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Предполагается, что ключевым фактором аварии могли стать погодные условия. По словам местных жителей, в момент обгона шел сильный дождь, что создавало дополнительную опасность. Машина, по предварительной информации, попала в аквапланирование, что привело к полной потере контроля над управлением. Учитывая, что за рулем сидел совсем молодой парень, который не обладал достаточным опытом, он не смог вырулить и поймать свой автомобиль на дороге в тяжелой экстренной ситуации. От полученных травм скончался и он, и его 20-летняя пассажирка.

Позже выяснилось, что погибшая девушка была из Москвы, а в Карелию приехала совсем недавно в гости к тому самому парню, который находился за рулем. По информации местных СМИ, пара познакомилась в сети. После длительного общения решили познакомиться в живую. Почему именно девушка приехала к парню, а не он в Москву – осталось загадкой. Оба погибли на месте еще до приезда скорой помощи. Медики лишь констатировали смерть от полученных ран.

В Москве погибшая, если верить ее странице в социальных сетях, училась в Российском государственном институте сценических искусств. В будущем планировала стать актрисой.

ДРУГИЕ ПОСТРАДАВШИЕ

В результате столкновения пострадали еще трое человек – все они жители Карелии. 25-летнему пассажиру Renault, другу водителя, повезло больше, потому что он сидел сзади, а основной удар пришел по передней части автомобиля. В итоге он был госпитализирован в травматологию с множественными переломами. Его жизни ничего не угрожает. Но психологически ему сейчас очень тяжело – прямо на его глазах погибло двое человек.

Также серьезно пострадала супружеская пара, находившаяся в Mitsubishi. 63-летний водитель после ДТП находился в крайне тяжелом состоянии, в больнице перенес операцию из-за тяжелых травм грудной и брюшной полостей. Медикам удалось стабилизировать его состояние. Его 60-летняя супруга, отделалась ушибами и находилась в общей палате под наблюдением врачей.

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