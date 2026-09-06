Муж и жена просто хотели отдохнуть на природе, а теперь три их ребенка остались без обоих родителей

Светлана погибла во время отдыха на природе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

2 сентября в Троицко-Печорске в Республике Коми простились со Светланой Белокрыловой. Ее жизнь трагически оборвалась в ледяной воде Печоры после опрокидывания моторной лодки. Супруг Светланы, Евгений, до сих пор числится пропавшим без вести. Все понимают, что шансы найти его живым равны нулю. У пары осталось трое детей, которые в одночасье потеряли обоих родителей.

РОКОВАЯ НОЧЬ

Трагедия произошла в ночь на 29 августа. Это была обычная прогулка по воде, внутри лодки находились четверо. Внезапно порыв ветра, несколько неловких движений, и судно перевернулось. Все оказались в ледяной воде, холод пробирал до костей. Двум пассажирам чудом удалось выплыть и добраться до берега. Как выяснилось позже, спасением они были обязаны спасательному жилету, который в ту ночь был лишь на одной из женщин – именно она и смогла выбраться на сушу.

По тревоге на место выдвинулись спасательные службы. Тело Светланы нашли в 30 километрах ниже по течению от точки переворота лодки. Ее муж пока так и остается в списке пропавших без вести.

Сотрудники Троицко-Печорского отряда «СПАС-КОМИ» уже повторно прочесали предполагаемую зону крушения. Однако поиски пока идут безрезультатно: ни лодки, ни следов мужчины обнаружить не удалось.

«ДОБРАЯ, ЛУЧИСТАЯ, НАСТОЯЩАЯ»

Как сообщает «КП-Коми», друзья и знакомые описывают погибшую Светлану как невероятно светлого, открытого человека. Многие годы она пела в местном Доме культуры Троицко-Печорска, ее голос звучал на праздниках и концертах, а со школьной скамьи она оставалась верным другом для многих односельчан.

«Сколько мы с тобой пели в ДК, сколько лет просидели за одной партой... Я потрясен. Ты навсегда в моем сердце», - пишет один из её близких друзей.

Другая знакомая вспоминает случайную встречу в банке, произошедшую совсем недавно: они говорили о детях, о том, как стремительно летит время, и Светлана, как всегда, улыбалась.

«Эта улыбка до сих пор у меня перед глазами – добрая, лучистая, настоящая», - делится женщина.

В социальных сетях жители поселка выражают соболезнования родителям, детям и родственникам погибших. Люди признаются, что не могут осознать случившееся: слишком внезапно, слишком нелепо и слишком больно.

«В эти дни в поселке нет ни одного равнодушного человека. Каждый вспоминает эту замечательную семью добрым словом, каждый скорбит. Это не чья-то личная утрата – это общая беда для всего Троицко-Печорска», - пишут в соцсетях.

Трое детей, оставшихся без отца и матери, сейчас являются главной заботой для родных. Пока не очень понятно, с кем они останутся. Даже сложно даже представить, что переживает вся семья.

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