Скоро, если так пойдет и дальше, в ответ на вопрос, осталась ли на Украине хоть одна госструктура, не затронутая коррупцией, Зеленский сможет издать лишь нечленораздельное мычание Фото: REUTERS.

Веселый в Киеве выдался денек в эту пятницу. Сначала что-то прилетело в аэропорт «Жуляны» в черте городской застройки, который с начала СВО уже не используется по основному предназначению, и вроде бы там даже загорелись пара старых стоящих на приколе Як-40. Потом неизвестный дрон прилетел в гости в штаб-квартиру СБУ в кабинет и.о. начальника контрразведки генерала Поклада, известного мастера пыточных дел. Но в этом супе, как говорил Геннадий Хазанов, исполняя роль выпускника кулинарного техникума, чего-то «не хватало». И чего? Правильно! Борьбы с коррупцией.

Вечером Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), получившие широкую известность своими предыдущими антикоррупционными расследованиями, объявили о новой спецоперации по борьбе с коррупцией. Чуть позже стало известно и ее название – операция «Карфаген». Немного романтики пополам с историей и отголосками рабовладельческого государства, боровшегося с Римской империей, пока оно не перестало существовать.

Новую ОПГ подозревают в «крышевании» сети мошеннических колл-центров. Она обеспечивала защиту мошеннических колл-центров и помогала легализовывать полученные таким образом средства. А возглавлял ее, по данным следствия не кто иной, как начальник кибердепартамента Офиса генпрокурора Украины Сергей Кропива. В самом Офисе сегодня уже были проведены обыски. Самого чиновника прокуратуры уже задержали, а его ведомство заявило, что сотрудника, чья возможная причастность проверяется, на время досудебного расследования отстранят от выполнения служебных обязанностей.

Hеизвестный дрон прилетел в гости в штаб-квартиру СБУ Фото: REUTERS.

- Все обстоятельства должно установить следствие. Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке, — говорится в заявлении Офиса генпрокурора Украины.

Судя по всему, у НАБУ и САП опять имеется весьма объемная доказательная база. Которая основана, как и раньше, на прослушке. Во всяком случае, НАБУ опубликовало фрагмент прослушки, в котором один из подозреваемых откровенно бахвалится: «Было бы прикольно создать империю. Я подумаю, что делать».

Депутаты Рады из «оппозиционных» Зеленскому фракций тут же воспользовались моментом и выдали слив информации, будто обыски проходят и в Офисе президента Украины, но пресс-секретарь «просроченного» Никифоров этот слив опроверг, заявив, что «в Офисе президента сейчас не проводится никаких обысков».

Можно подумать, у Зеленского сейчас без этого скандала мало хлопот. До сих пор не собран и не внесен залог за экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую. За все это время за нее неизвестное лицо внесло только 666 гривен, и она продолжает сидеть в СИЗО, где ей приходится мараковать над своей нелегкой женской долей.

А тут прилетел новый сюрприз, на этот раз коррупцию обнаружили в стенах еще одного, до того не затронутого явно и в скандалах не участвовавшего правоохранительного ведомства – генпрокуратуры Украины. Скоро, если так пойдет и дальше, в ответ на вопрос, осталась ли на Украине хоть одна госструктура, не затронутая коррупцией, Зеленский сможет издать лишь нечленораздельное мычание.

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