«На Западе должны сохраниться остатки инстинкта самосохранения»: Захарова пообещала, что тему угрозы гражданской авиации от Киева поднимут в ООН

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 4 сентября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К ведущим с первых же секунд присоединилась директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Мария Владимировна прокомментировала ряд вопросов, связанных с провокационными шагами Германии в отношении российского Генконсульства и Русского дома.

Ответила дипломат и на вопрос о провокационных незаконных действиях и Норвегии – об аресте по запросу Украины научное-исследовательское судно «Профессор Молчанов».

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Чем Россия может помочь нашим морякам, гражданам, находившимися на судне и оказавшимися в столь сложной ситуации?

Мария Захарова:

- Был вызван в МИД на Смоленскую площадь посол Норвегии. Ему был, и мы об этом говорили публично, заявлен протест. И высказано все, что только можно было высказать. Были потребованы конкретные шаги по регулированию этой ситуации.

Наши дипломаты на месте продолжают работу по оказанию содействия нашим гражданам. Я не буду раскрывать детали. Могу сказать, что эта работа не прекращается. Я могу заверить, что будет сделано все для обеспечения безопасности российских граждан.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Такой еще вопрос, Марина Владимировна. Действия и угрозы Зеленского по блокировке авиасообщения являются хорошим поводом для того, чтобы собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Есть ли такие планы, чтобы уже заставить членов Совета Безопасности дать определение этим действиям, чтобы не было потом у них попыток все это списать и, как обычно, использовать всю систему двойных стандартов.

М. Захарова:

- Я уже сказала, что тему будут освещать в Совете Безопасности обязательно, тут вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, я думаю, решит наше постоянное представительство. Поверьте, я думаю, там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано.

Самое главное, из повестки эта тема никуда не уйдет. Ведь она касается не только нас, а всего мира. Нашими маршрутами пользуются смежные авиационные перевозчики. И помимо всего прочего на борту самолетов могут быть граждане других стран. Неужели западным странам, которые спонсируют киевский режим, судьба своих граждан настолько безразлична? Ведь при том, что действительно порой безумными выглядят заявления и поступки всех этих Урсул, Кай Каллас, Боррелей и так далее, какие-то остатки если не разума, то хотя бы инстинкта самосохранения у них должны же где-то сохраняться.

А. Гамов:

- До нас дозвонился Андрей из Петербурга.

Андрей:

- У меня есть юридический опыт общения в судах с западной фирмой, которая в 500 крупнейших в мире входит. Я буду говорить с юридической точки зрения. Сейчас признать юридически ничтожным объединение ГДР с ФРГ. И второе - юридически ничтожным вывод наших войск из ГДР. Отсюда следует, что мы можем опять установить военно-гражданскую администрацию на территории бывшей ГДР и превратить Русский дом в Германии в сталинградский дом Павлова.

М. Захарова:

- Вы знаете, мне кажется, это все-таки был не столько вопрос, и уж точно не вопрос к официальному представителю МИДа, сколько определенная точка зрения.. И, наверное, юристы, историки могли бы дать ответ на такие тезисы. Загадок, противоречий, неразрешенных коллизий в истории огромное количество…Но не уверена, что это вопрос внешнеполитический.. И фантазировать на этот счет, на мой взгляд, особенно в прямом эфире, контрпродуктивно.

А. Гамов:

- Звонит Вячеслав из Санкт-Петербурга.

Вячеслав:

- Здравствуйте, Мария Владимировна. Спасибо, что вы пришли, приходите почаще. Скажите, почему Запад так упорно поддерживает Украину? Может быть, потому, что ошибочно СВО на Украине приравнивает к событиям в Будапеште в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году? Как вы думаете?

М. Захарова:

- Вы неверно ставите вопрос. Запад не просто поддерживает Украину в ее конфликте с Россией, а он сам создал этот конфликт для того, чтобы использовать Украину для решения своих собственных западных задач. Прямая агрессия для них была целью недостижимой, по целому ряду причин. А использовать Украину в гибридном формате, условно говоря, воевать с Россией чужими руками – пожалуйста. Для этого им нужно было привести к власти западноориентированных лидеров, но не с точки зрения ориентации на экономику, на гуманитарную сферу на Западе, а с точки зрения проведения исключительно западных интересов русофобского, антироссийского толка на Украине. Сначала они это сделали, причем не путем манипуляций с выборами, а прямого антиконституционного переворота. Когда они закрепили этих самых русофобских, националистических, неонацистски ориентированных элементов на Банковой, тогда перешли к следующему этапу. Это уже этап был, как вы понимаете, предтечей острой фазы. Вот как все это происходит.

И второй момент – это, безусловно, чудовищная коррупционная схема Запада и Банковой или Запада через Банковую по отмыванию средств, извините за это слово, по мировому «распилу» средств.

А. Гамов:

- Спасибо огромное, Мария Владимировна. Пожалуйста, берегите себя.

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