«Мастодонт» выходит на горизонт: в третьем сезоне пенсионерского сериала Федор Добронравов вступает в фиктивный брак

В третьем сезоне сериала "Мастодонт" герой Добронравова вступит в фиктивный брак. Фото: «Россия 1»

Тема пенсионера, вступающего в неравный бой с цифровизацией, практически не исследована российским кинематографом. Да, был блестящий ламповый сериал «Мамонты», где Юрий Стоянов сыграл наивного и неприлично принципиального дедушку, что ищет мошенников. А еще сериал «Мастодонт» с Федором Добронравовым в главной роли — где его герой, вдовец и чиновник старой школы Виктор Молодцов, стремится к сближению с дочерью и даже устраивается в навороченный департамент, где люди изъясняются на непонятном языке (KPI и MBA головного мозга) и проделывают непостижимые манипуляции на компьютере, который персонаж сильно недолюбливает. Вот, пожалуй, и все.

Поэтому тему эту, разумеется, стоит развивать. Ведь нет ничего важнее в наше время, чем спокойствие и счастье семьи — особенно в которой есть взрослые люди. А «цифра» доставляет им все больше и больше проблем. Вот и выпустили создатели «Мастодонта» сначала второй сезон, где Молодцов уже держится молодцом: устраивается в сферу московского градостроительства и защищает несправедливо оговоренную Тамару Николаевну Кулик (Елена Яковлева), его начальницу и поначалу невзаимно возлюбленную — даже после того, как его самого чуть не выдавили из компании. А после счастливого спасения и вычисления главного гада Виктор Петрович и вовсе решается сделать предложение шефине, но его опережает коварный и мерзкий Георгий (Александр Самойленко)— бизнесвумен соглашается, после чего пара убывает в свадебное путешествие. И Тамара возвращается оттуда...разведенной во всех смыслах слова. Еще и преданной.

Кто будет опять спасать Кулик?

— Виктор Петрович по-прежнему остается человеком, для которого семья — самое главное,— убежден Добронравов. — В третьем сезоне ему снова приходится решать чужие проблемы, мирить близких и отстаивать то, что кажется ему правильным. На этот раз обстоятельства складываются так, что они с Тамарой вынуждены изображать счастливую семейную пару, чтобы помочь дочери разобраться в ее отношениях. Но постепенно эта игра становится для них обоих чем-то гораздо большим. Мне нравится, что Молодцов не изменяет своим принципам: он всегда действует искренне, по совести и старается защитить тех, кто ему дорог. Думаю, новый сезон получится очень теплым — про семью, второй шанс и про то, что иногда самые важные решения человек принимает сердцем.

Интрига? Конечно! А потому предсказуемо стартовали съемки третьего сезона, где Молодцов и Кулик выходят на новый уровень отношений. Вынужденный. Дело в том, что дочь Тамары — Катя (Ольга Медынич) — сама собралась под венец, вдохновившись жизнелюбием мамы (дочь еще не знает про размолвку), и представила жениха — слегка блаженного айтишника Данилу (Василий Симонов). Назревает знакомство с родителями.

Фото: «Россия 1»

— В третьем сезоне Тамаре снова предстоит пройти через серьезные испытания. После предательства она возвращается домой с ощущением, что одна глава ее жизни окончательно закончена, но практически сразу оказывается втянута в новую семейную историю, — объясняет Елена Яковлева. — Мне кажется, в этом сезоне моя героиня становится более открытой и при этом не боится быть уязвимой. При всей ее силе и самостоятельности ей тоже хочется иметь рядом человека, которому можно доверять. Надеюсь, зрители будут переживать за наших героев и еще раз убедятся, что настоящая семья способна выдержать очень многое.

Фото: «Россия 1»

Что делать? Молодцову и Кулик приходится не разочаровывать детей, поэтому они прикидываются...парой. Чтобы провести приятный уикенд с родителями Данилы: психологом Севчиком (Владимир Зайцев) и его женой Катей (Мария Порошина), арт-терапевтом. Людьми гуманитарными и творческими. Максимально непохожие друг на друга люди пытаются комично найти общий язык.

Фото: «Россия 1»

А в это время Миша (Джемал Тетруашвили) начинает налаживать отношения с сыном от Кати Ростиком (Савелий Кудряшов), пока у компании Тамары опять начинается новый виток проблем, организованных конкурентами.

В эфир канала «Россия 1» третий сезон «Мастодонта» выйдет в новом телесезоне.