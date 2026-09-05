Впервые на ВЭФ прошел российско-китайский фестиваль «Сделано в России». Фото: предоставлено организатором

Российский экспортный центр (РЭЦ) впервые организовал на полях ВЭФ во Владивостоке российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России».

Мероприятие была направлено на расширение присутствия отечественных товаров в Китае через интернет-каналы — этот рынок объединяет около миллиарда потребителей и является крупнейшим в Азии.

Церемония открытия состоялась 2 сентября. На ней присутствовали ключевые представители власти и организаторы: министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель РЭЦ Вероника Никишина и глава «Росконгресса» Александр Стуглев. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко выступил с приветствием в адрес участников программы «Сделано в России».

«Развитие электронной торговли входит в число приоритетов нашей внешнеэкономической повестки. Мы видим большой потенциал для развития российско-китайского сотрудничества в этом направлении и укрепления взаимного доверия между нашими странами», — отметил Решетников.

Со стороны Китая в церемонии открытия участвовали представители деловых кругов: глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь, известный блогер и глава Runxing Entertainment Ян Жуньсинь, председатель комитета по торговле провинции Хэйлунцзян Ли Чуаньшан и основатель торговой компании Юй Вэй.

«Я желаю удачной торговли, и пусть бренд "Cделано в России" узнают в каждой китайской семье», — заключил Лицюнь.

3 сентября главный стрим фестиваля провела Ян Жуньсинь, одна из самых влиятельных китайских инфлюенсеров в сфере электронной коммерции, известная как Даньдань.

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