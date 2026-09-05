Дональд Трамп одной своей фразой поставил на место НАТО Фото: REUTERS.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланники американского президента – его зять Джаред Кушнер и бизнес-партнер Трампа Стив Уиткофф – прибыли утром в субботу, 5 сентября 2026 года, в Москву. Цель визита – переговоры России и США по Украине, на которых оба переговорщика, по сообщению Белого Дома, «сосредоточили свои усилия» всю минувшую неделю. В воскресенье Кушнер и Уиткофф должны отправиться в Киев с миссией «челночной дипломатии».

Заявления Трампа о Владимире Путине и переговорах России и США

Вечером накануне Трамп, отвечая на вопросы журналистов по теме переговоров и о возможных уступках территории со стороны Украины, выразился следующим образом:

«У нас есть идея насчет мирного решения. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух великих переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы чего-то добиться. И есть хороший шанс, что у нас получится… Эта проблема должна решиться».

Дональд Трамп охарактеризовал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера как «двух великих переговорщиков» Фото: REUTERS.

Объясняя, почему ему не удалось выполнить свое же предвыборное обещание урегулировать российско-украинский конфликт за 24 часа, Трамп свел всё к «проблеме личностей»:

«Смотрите, я говорил про последние войны. Большинство из них, по моему мнению, должны были быть сложнее, чем Россия–Украина. В российско-украинской ситуации — проблема личностей. Есть президент Зеленский и президент Путин. Они по-настоящему ненавидят друг друга. Вы знаете, что такое ненависть? У них серьёзная ненависть. И это им мешает».

Трамп поставил на место НАТО

Интересно, что Трамп не дал втянуть себя в привычное для европейской прессы и либеральной части американских масс-медиа антироссийское русло – он не стал связывать мир на Украине с обвинениями России в «гибридной войне» против стран Евросоюза. Когда его спросили про обнаруженный в Лейпциге дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолетом с боеприпасами для ВСУ, Трамп ответил:

«Я хорошо знаю Путина и общался с ним. У Путина нет намерения напасть на страны НАТО».

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Интересен комментарий по поводу этой фразы самой агрессивной газеты британского истеблишмента – таблоида Daily Mail:

«Это отказ Трампа осудить Кремль. И такой ход [Трампа], возможно, усилит опасения по поводу приверженности США блоку НАТО».

В середине минувшей недели Трамп высказал ту мысль, что европейский страны должны вернуть США те деньги, которые Вашингтон еще при предыдущем президенте Байдене выделил режиму Зеленского на борьбу с Россией. (Трамп в этом контексте традиционно называет сумму в 300 миллиардов долларов, хотя официально заявленный объем помощи в США более чем в два меньше.)

Что ж, готовность президента США возражать его европейским союзникам – это уже некоторая база для переговоров Кушнера и Уиткоффа в Москве, подспорье в их нелегком деле.

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