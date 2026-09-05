Майкл Китон получил роль Бэтмена, обойдя Стивена Сигала

Фото: кадр из фильма "Бэтмен возвращается"

Забавно, но настоящая фамилия Майкла Китона - Дуглас. И, если бы он ее не поменял, в Голливуде было бы сейчас целых два пожилых Майкла Дугласа. Но в юности он решил, что путаница ему ни к чему (да и в Гильдию киноактеров США нельзя было вступить, раз уж один человек, снимавшийся под таким именем, там имелся - нужно было подыскивать псевдоним). Журналисты потом думали, что Китон взял его в честь комика немого кино Бастера Китона или актрисы Дайан Китон. Но на самом деле он раскрыл телефонный справочник, увидел фамилию Китон и решил, что она подойдет.

Вообще же он родился в провинциальном пенсильванском городке, в семье инженера-строителя, был младшим из семерых детей. Денег у родителей было немного, и все-таки Майкл вспоминал свое детство как фантастическое. Он без конца смотрел по телевизору вестерны, играл с братьями и устраивал разные представления. «Я всегда был интересным. Когда ты самый младший в семье, у тебя всегда есть готовая аудитория. Еще тогда я понял, что могу рассмешить людей и помочь им выбраться из беды, - ну, или попасть в нее».

Окончив школу, он два года изучал журналистику и ораторское искусство в университете Огайо, потом плюнул и занялся актерской деятельностью. Поначалу удавалось играть только в театральных постановках, зарабатывать на жизнь, то демонтируя декорации телешоу на питтсбургском телевидении (гонорар - 2 доллара в час), то выступая в клубах в качестве стендапера. Потом на том же питтсбургском телевидении он начал появляться в кадре. Потом он переехал в Лос-Анджелес, начал искать работу там - и его утвердили на роль в ситкоме «Рабочие стойла» о братьях-уборщиках, мечтающих прорваться в большой бизнес, его партнером там был Джеймс Белуши. Вот только ситком довольно быстро прикрыли. В кино, правда, он снялся в комедии «Мистер Мамочка», она стала хитом, и за нею последовало еще несколько комедий - но все они в истории не остались.

А вот «Битлджус» Тима Бертона остался. Китон сыграл там черта, который вечно хочет зла и вечно совершает какую-то ерунду. Его герой носил имя звезды Бетельгейзе (которая по-английски как раз и звучит почти как beetle juice, «жучиный сок»), пакостил как мертвым, так и живым и едва не женился на Вайноне Райдер. Ну и, конечно, невозможно было представить, что вот этот персонаж вот-вот выйдет на экран в светлом (точнее, темном) образе Бэтмена.

Его, разумеется, тоже ставил Бертон, и продюсеры требовали, чтобы он взял экшн-звезду. Но Мел Гибсон отказался, предпочтя играть в «Смертельном оружии-2», а Пирс Броснан не проявил к роли особого интереса. Еще на роль рассматривали (скорее теоретически) кандидатуры Уиллема Дефо (!), Билла Мюррея (!!), Стивена Сигала (!!!), Кевина Костнера, Чарли Шина, Харрисона Форда, Майкла Бина, Денниса Куэйда, Тома Селлека... Но продюсер Джон Питерс посмотрел картину «В трезвом уме и твердой памяти», где Китон играл завязавшего с алкоголем и наркотиками брокера (это была его первая драматическая роль). И предложил сделать пробы с ним. Бертон, у которого сложились хорошие отношения с актером, конечно, с радостью согласился.

Фанаты комиксов сошли с ума от горя: им-то казалось, что Китон никакой не Бэтмен и никогда им стать не сумеет. На студию Warner Bros. полетели письма протеста (50 000 писем!) Продюсеры в конце концов догадались, что Китон намертво ассоциируется у людей с комедиями, и они боятся, что Warner Bros. собирается делать комедийную версию «Бэтмена», подобную той, что вышла в 60-е (существовал такой фильм, смотреть который сегодня физически трудно).

Когда картина вышла, все успокоились. Правда, Джек Николсон, игравший Джокера, требовал, чтобы его имя везде шло первым - и был прав: именно Джокер, а не китоновский Бэтмен, запоминается в первую очередь. Темный рыцарь на фоне злодея вышел немного серым.

Китон сыграл Бэтмена еще раз, в великом фильме «Бэтмен возвращается», а в третьем фильме, «Бэтмен навсегда» играть отказался - не нравился сценарий и вообще направление, в котором собирались двигать франшизу без Бертона. Отказался от гонорара в $15 млн и сообщил, что хочет играть «более интересные роли». Его благополучно заменили на Вэла Килмера. А постаревшего Бэтмена он сыграл еще раз в 2023 году, в очень симпатичном фильме «Флэш», который, увы, провалился в прокате.

* * *

Но «более интересные роли» ему в руки как-то не шли. Ну да, была производственная драма о журналистах «Газета», комедия «Множественность», потом - фильм ужасов «Белый шум». Была даже «Джеки Браун» Тарантино... Но большой звездой Китон не был: какая-то «магия звезды» в нем, кажется, отсутствовала. По факту, он уже в середине 2000-х казался чуть ли не «сбитым летчиком». Ну не совсем сбитым, но таким: ах, Китон? Да, конечно, помним, Тим Бертон - замечательный режиссер, не правда ли?

Вот именно это и поймал Алехандро Гонсалес Иньяриту в своей черной комедии «Бердмен», где Китон чуть-чуть играл себя: актера, прославившегося ролью супергероя, потом забытого, а сейчас пытающегося вернуть славу с помощью театральной постановки. Он почти получил «Оскара»: буквально на повороте его обошел молодой британец Эдди Редмейн, действительно очень хорошо сыгравший физика Стивена Хокинга в «Теории всего». Роли тяжело больных людей вообще часто оборачиваются «Оскарами».

Но и о Китоне резко вспомнили: даже сделали его злодеем в первом «Человеке-пауке» с Томом Холландом (он играл там Стервятника, и, по иронии судьбы, как и Бердмен, летал на специальных самодельных крыльях). И сейчас у него вроде бы все хорошо: есть взрослый сын от первого брака и двое внуков, есть подруга жизни Марни Тернер на 22 года моложе (разница им не мешает). Он ставит фильмы - например, очень неплохой «Хитмен. Последнее дело» про пожилого киллера, у которого начинается деменция. В титрах Китон наконец-то хотел использовать настоящую фамилию и написать себя как «Майкл Китон Дуглас», но в последнюю секунду в суматохе забыл. И все-таки обещает, что в дальнейшем будет пользоваться именем, данным при рождении.

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