«Снесите Ивана». Япония требует убрать в Хабаровске памятник русскому солдату, который поставил точку во Второй мировой

В субботу, 5 сентября, Токио предъявило Москве требование, какого российско-японские отношения ещё не знали: убрать памятник. Не поправить, не переставить - снести. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала «абсолютно неприемлемым» пятнадцатиметрового бронзового солдата, накануне открытого на хабаровской набережной, а МИД Японии в официальном заявлении сообщил, что «настоятельно требовал» от российской стороны прекратить установку и демонтировать монумент - и «крайне сожалеет», что Россия не подчинилась. Причина - хризантема. Шестнадцатилепестковый герб императорского дома выбит на пограничном столбе, который солдат разбивает прикладом, и в Токио сочли, что вид разбитого герба задевает национальные чувства японцев.
5 сентября 1905 года в американском Портсмуте Россия, проигравшая русско-японскую войну, подписала мир и отдала Японии южную половину Сахалина. По 50-й параллели встали гранитные столбы: на южной грани - хризантема и надпись «Граница Японской империи». Ровно сто двадцать один год спустя, день в день, Япония требует убрать изображение солдата, который эту границу в 1945 году снёс.
Хабаровчане успели дать бронзовому солдату имя - Иван. Токио потребовало убрать его с постамента. Дальше - о том, что на самом деле лежит у Ивана под сапогом, почему требование Токио адресовано не скульптору, а истории, и отчего в том же городе, в получасе езды от набережной, японские могилы тридцать лет стоят нетронутыми.
3 сентября, в День победы над милитаристской Японией, Генеральное консульство Японии в Хабаровске обратилось к организаторам с предложением: уберите с памятника хризантему. Ответил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко:
«Памятник, который мы открываем завтра утром, наполнен символами. И одним из таких символов, безусловно, является пограничный столб». А затем - фраза, которая в Токио, судя по всему, и стала последней каплей: «эта хризантема - не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления».
4 сентября мемориал открыли. Губернатор Дмитрий Демешин, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, генерал-лейтенант Михаил Носулев, ветераны, участники специальной военной операции, школьники. Овсиенко зачитал обращение председателя РВИО Владимира Мединского: разгром Квантунской армии «стал выдающимся триумфом советского оружия», а победа на Дальнем Востоке «ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка».
5 сентября Токио поднял ставку. Речь уже не о цветке - о всём памятнике. Заявление японского МИДа сложено по классическому канону: «сильное требование» прекратить установку и убрать монумент, ссылка на «национальные чувства», формула «крайне прискорбно» и обещание продолжать добиваться демонтажа. Глава МИД Тосимицу Мотэги добавил, что памятник «неконструктивен для двусторонних отношений». Такаити назвала происходящее «абсолютно неприемлемым».
Мемориал стоит на самой высокой точке амурского берега, у спуска от Комсомольской площади к Молодёжному центру, там, где река разворачивается во всю ширину и ветер с воды не стихает даже в сентябре. Тридцать тонн. Пятнадцать метров бронзы. Винтовка режет композицию наискось, резкой диагональю, и вся фигура собрана вокруг одного движения - удара. Под сапогом - обломок столба, на лицевой грани которого читается хризантема.
Вокруг фигуры расходятся лучами пилоны: 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, Забайкальский фронт, Тихоокеанский флот, Амурская флотилия. Так авторы - скульптор Денис Стритович, архитектор Вадим Фролов, художник Илья Храбрый - передали «стремительность удара»: Маньчжурская стратегическая операция за три с небольшим недели августа 1945-го разрезала миллионную Квантунскую армию. О столбе Стритович говорил просто: «Мы долго думали, какой символ нам необходим, и наконец остановились на этом элементе». По словам Овсиенко, это крупнейший в стране памятник победе над Японией, аналогов ему в России нет.
Имя солдату дали люди. Демешин лишь закрепил народное: «Как воин Алёша — освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом воина-дальневосточника».. Обобщённый образ получил простое человеческое имя ещё до того, как о нём узнали в Токио.
Здесь придётся вернуться на сто двадцать один год назад, потому что без этого спор выглядит как ссора из-за цветка.
Статья IX Портсмутского договора отдала Японии Сахалин южнее 50-й параллели. В 1906–1907 годах две разграничительные комиссии, русская и японская, прошли остров поперёк и разметили новую черту. Четыре гранитных астрономических знака - гранит из префектуры Айти - и семнадцать промежуточных, а между ними деревянные столбы с гербами обеих держав. На южной грани каменных знаков - хризантема и слова «Граница Японской империи». На северной - российский орёл.
Знак № 1 сегодня хранится в Сахалинском областном краеведческом музее. Знак № 2 в 1997-м передали в музей японского Немуро. Третий исчез. Четвёртый утонул в море при попытке вывезти его в Японию. Это к вопросу о том, кто и как обращается с символами: сама Япония десятилетиями собирала эти столбы как реликвии Карафуто - империи, которой больше нет.
11 августа 1945 года началась Южно-Сахалинская операция. К 25 августа юг острова был возвращён. Именно этот столб, именно эту черту сбивает бронзовый Иван. Не «символ Японии» - а печать империи на русской земле. Хризантема на столбе 1905–1945 годов обозначала конкретную вещь: досюда - власть микадо. Убрать её с памятника - значит оставить солдата бить по безымянному камню, на котором ничего не написано. Дипломатически удобнее. Исторически - ложь.
Токио смотрит на лепестки из сегодняшнего дня и видит государственный герб. Создатели памятника смотрят из августа 45-го и видят пограничный столб. Разница взглядов простительна. Требование, чтобы Россия приняла японский взгляд на собственную победу, - нет.
Японский МИД оперирует «национальными чувствами». Полное же название хабаровского памятника - «Победе над милитаристской Японией».
Декабрь 1949 года, Хабаровск, военный трибунал Приморского военного округа. С 25 по 30 декабря на скамье подсудимых - двенадцать человек во главе с генералом Ямадой Отодзо, последним командующим Квантунской армией. Государственное обвинение поддерживает Лев Смирнов - тот самый, что за три года до этого выступал в Нюрнберге. Предмет разбирательства - отряды № 731 и № 100. В материалах дела зафиксировано: в 731-й отряд ежегодно поставляли «несколько сотен живых людей» для опытов. В основном китайцев. Среди них - десятки советских граждан. Их называли «брёвнами».
Есть и продолжение, о котором в Японии предпочитают не вспоминать, а в Америке признали лишь спустя полвека. В сборнике исследований, изданном Национальным архивом США, разобрано, как американские военные ведомства оградили Сиро Исии и его коллег от преследования - в обмен на данные о японских бактериологических разработках. Знание, добытое на живых людях, стало разменной монетой послевоенного расчёта. Хабаровск судил. Другие торговались.
Вот что стоит за словом, которое Овсиенко произнёс 3 сентября, и вот почему хризантема на сбитом столбе - не оскорбление нации, а обозначение эпохи. Памятник поставлен не японцам. Памятник поставлен победе над государством, в военную машину которого входили и такие учреждения.
15 августа 2026 года, в день капитуляции, Санаэ Такаити направила в святилище Ясукуни ритуальное подношение «тамагуси» из личных средств - сама не поехала, сочтя это жестом в сторону Пекина и Сеула. Зато поехали министр обороны Синдзиро Коидзуми - впервые для действующего главы военного ведомства с 2024 года - и Хитоси Кикавада, министр, отвечающий в кабинете за Окинаву и «северные территории», то есть за Курилы. В Ясукуни, среди двух с половиной миллионов душ, почитаются и четырнадцать военных преступников класса «А».
Это внутреннее дело Японии, и Россия не требовала ничего убирать. Но правило, при котором собственная традиция нуждается в тонком толковании, а российскому памятнику отводится одно слово - «снести», - правило неравное. Взаимное уважение начинается с готовности дочитать чужую историческую надпись до конца.
13 августа Владимир Путин впервые в президентской истории прилетел на Итуруп - рыбзавод, больница, школа. Токио ответил «решительным протестом». 1 сентября в Бишкеке, отвечая на вопрос о японской реакции, президент сказал то, что в Токио, судя по всему, услышали как вызов: «Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились». И добавил, не дожидаясь уточняющего вопроса: «Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего». На следующий день генеральный секретарь кабинета Минору Кихара отверг российскую оценку и объяснил деградацию отношений украинским кризисом.
А теперь - главный аргумент, и он находится в самом Хабаровске, в Северном микрорайоне, на другом конце города от набережной.
Мемориальный парк мира. Памятник японцам, умершим в плену и интернировании на территории бывшего СССР. Построен 31 июля 1995 года по проекту Киёнори Кикутакэ - одного из крупнейших архитекторов послевоенной Японии. Рядом с городским аэропортом - японское кладбище, около трёх сотен могил, люди 1945–1956 годов. По данным японского Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, в советском интернировании умерли около 54 400 японцев. Их помнят здесь. Их помнят по всей Сибири.
20 и 21 августа этого года - за две недели до скандала - посол Японии в России Акира Муто и генеральный консул в Хабаровске Ёсиясу Кавагути возлагали цветы к местам погребения соотечественников в Иркутске, Листвянке и Братске. Об этом сообщает само генконсульство. Никто их не остановил. Никто не спросил, уместны ли в русской земле японские поминальные обряды. Никто не потребовал демонтажа.
Вот граница, которую стоит удержать - и она проходит не по 50-й параллели, а по совести. Россия чтит солдат, разгромивших японский милитаризм, и бережёт могилы японцев, умерших на её земле. Взрослая память выдерживает обе обязанности сразу. Она умеет склонить голову у чужого надгробия и держать прямую спину перед собственной историей.